Krim-Brücke in sieben Fakten - Stand Mai 2018

Am 15. Mai 2018 hat Russlands Präsident Wladimir Putin höchstpersönlich im Kamaz-LKW die neue Krim-Brücke über die Straße von Kertsch zwischen dem russischen Frstland und der Schwarzmeerhalbinsel Krim eröffnet. Aus diesem Anlass hat Russia Beyond nochmal die wichtigsten Fakten zu dem Jahrhundertbauwerk zusammengetragen. In einem Video.