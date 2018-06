Alles außer Fußball IX: Wochenende in der Wolga-Metropole Samara

Tag 1

Autofreier Spaziergang

Beginnen Sie Ihre Freundschaft mit Samara an der Leningrader Straße und spazieren Sie bis zu ihrem höchsten Punkt, dem Denkmal für den märchenhaften Kinderhelden Onkel Stjepa. Hier ist der beste Ort, um den Morgen zu genießen.

Mittag in der Kujbuschew-Straße

Hungrig? Dann gehen Sie in die Kujbuschew-Straße, eine Seitenstraße der Leningradskaja. Hier finden Sie viele trendige Restaurants und Cafés, dass Sie zurückkommen müssen, um sie alle auszuprobieren. Es gibt russische, deutsche und georgische sowie italienische, japanische und amerikanische Küche.

Tipp für den Sommer: Probieren Sie den riesigen Beeren-Smoothie - alle Zutaten sind frisch und aus der Region.

Stalins Bunker

Während des Zweiten Weltkriegs wurden 1941 viele Institutionen nach Samara evakuiert, damals hieß die Stadt nach dem sowjetischen Beamten "Kujbyschew". Zu den evakuierten Institutionen gehörten auch das Bolschoi-Theater und Mosfilm. Außerdem wurde die Stadt als mögliche neue Hauptstadt für die UdSSR betrachtet.

Im Jahr 1942 wurde in der Innenstadt in einer Tiefe von 37 Metern Stalins Bunker gebaut. Architekten kopierten das Design der Metro-Station Aeroport aus Moskau, und in nur neun Monaten wurde ein riesiges Loch gegraben. Niemand wusste bis in die 1990er Jahre davon. Damals erst wurde er freigegeben und die ersten Touristen durften hinein. Im Jahr 2017 wurde auch der Bunker von General Schukow, der am Stadtrand liegt, freigegeben.

Wolga von oben

Der Hubschrauberlandeplatz "Wertoljotka" ist die beste Aussichtsplattform in der Stadt und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Wolga. Wir sind davon überzeugt, dass diese Aussicht Sie sogar dazu inspirieren wird, die Schiguli-Berge zu besteigen!

Abend auf der Wolga

Der längste Damm an der Wolga ist drei Meilen lang, hier können Sie den ganzen Tag verbringen. Neben Radwegen und Cafés gibt es einen sauberen und großen Sandstrand in der Innenstadt! Ja, Sie können in der Wolga schwimmen, Volleyball spielen und Sonnenbaden, ohne die Stadt zu verlassen.

Tag 2

Bootsfahrt zum Nationalpark Samarskaja Luka

Auf der anderen Seite der Wolga sehen Sie Hügel, die von Wäldern bedeckt sind. Dies sind die Schiguli-Berge im Nationalpark Samarskaja Luka. Wenn Sie nur einige Stunden frei haben, machen Sie eine Bootsfahrt in das Dorf Schirjajewo, wo Ilya Repin einst Skizzen für sein berühmtes Gemälde "Die Wolgatreidler" gemacht hat.

Fahrt mit der U-Bahn

Neben Moskau und St. Petersburg haben nur sieben russische Städte U-Bahnen, und die meisten Stationen sind Meisterwerke der Kunst und Architektur. Die Samara U-Bahn ist jung, eröffnet im Jahr 1987, aber nicht weniger schön. Zu den interessantesten Stationen gehört die Gagarinskaja, die mit einem Raummotiv gestaltet wurde: Die dunkelblauen Mosaike an der Wand zeigen einen Sternenhimmel, während die Säulen wie Sterne geformt sind.

Pobeda wurde zu Ehren des sowjetischen Sieges im Zweiten Weltkrieg entworfen.

Sportiwnaja ist den russischen Errungenschaften im Sport gewidmet.

Selfie im Raumfahrt-Museum

Wissen Sie, wie ein Raketenbooster aussieht? Hier können Sie die echte russische R-7-Rakete sehen, die 1984 im Samaraer Weltraumzentrum "Progress" hergestellt wurde. Dieses Denkmal wurde 2001 in der Stadt errichtet, um Gagarins Weltraumflugjubiläum zu würdigen.

Abkühlung im Strukow-Garten

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichtete Staatsrat Nikolai Strukow ein Herrenhaus und einen Garten, doch nachdem er in eine andere Region ziehen musste, wurde sein gesamter Besitz verkauft und am Ende wurde an die Stadt gegeben. Seitdem ist der Strukow-Garten ein beliebter Ort für Einheimische, die hierher kommen, um Riesenschach zu spielen, Skateboards zu fahren und sich vor der Sommersonne vor den erfrischenden Steinbrunnen zu verstecken.

Sonnenuntergang am Puschkin-Platz

Es ist nicht klar, ob der Dichter Alexander Puschkin jemals in Samara war, aber der nach ihm benannte Platz ist der beste Ort, um die Stadt richtig zu spüren. Von hier aus sehen Sie die Wolga, die schönen Kirchen und eine der ältesten Brauereien Russlands - "Schiguli" - die Ende des 19. Jahrhunderts von dem österreichischen Aristokraten Alfred von Vacano erbaut wurde.

