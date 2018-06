Nach Russland zur WM 2018: Nicht nur der öffentliche Verkehr ist kostenlos!

Züge

Erstmals stehen WM-Fußballfans dieses Jahr kostenfreie Verkehrsmittel zwischen und innerhalb der Austragungsorten zur Verfügung. Mehr als 700 Sonderzüge werden für die Fans eingesetzt.

Wenn Sie ein Fan-Ticket für einen russischen Zug benötigen, müssen Sie sich auf der speziellen Website (verfügbar auch auf Deutsch) registrieren und die gewünschte Richtung auswählen. Dann sehen Sie den Fahrplan und die Anzahl der noch verfügbaren Gratis-Fahrkarten.

Um ein Ticket zu bestellen, geben Sie Ihre persönlichen Daten, die Nummer des Fußballtickets und der Fan-ID an, außerdem Ihre E-Mail-Adresse. Sie können die Fahrkarten natürlich auch direkt am Bahnhof buchen.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, kaufen Sie die Tickets besser im Voraus. Bei Stornierung werden keine Gebühren erhoben.

Busse vor Ort

An Spieltagen können Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Flughäfen und Bahnhöfen kostenlos zur Fan-Zone und den Stadien fahren. Suchen Sie nach dem FREE-RIDE-Banner und dem Routennamen "S". In Moskau gibt es acht solche Routen, in Sankt Petersburg zwölf, in Rostow am Don sieben, in Saransk sechs, in Samara und Kaliningrad jeweils fünf, in Nischni Nowgorod vier und je drei in Sotschi, Jekaterinburg, Kasan und Wolgograd.

Andere kostenlose Transportmittel

Die WM-Städte lassen die Fan-ID-Inhaber an den Spieltagen auch kostenfrei den regelmäßigen öffentlichen Verkehr nutzen.

In Moskau sind alle öffentlichen Verkehrsmittel (außer Taxis) für Fußballfans kostenlos. Die U-Bahn, der Moskauer Zentralring (kurz MZK), Busse, O-Busse und Straßenbahnen unbegrenzt oft genutzt werden. Mit dem Aeroexpress-Shuttle-Zug von den Flughäfen kann man nur zweimal fahren.

In Sankt Petersburg können Fans kostenlos mit Stadtbussen und der U-Bahn fahren. Ihre Betriebszeit wurde auf bis zwei und drei Uhr morgens verlängert.

In Saransk werden die öffentlichen Verkehrsmittel (hauptsächlich O-Busse) bis drei Uhr morgens verkehren.

Verkehrs-App

Mithilfe dieser nützlichen Guide-App kommen Sie entspannt mit kostenlosen Verkehrsmitteln an den Bestimmungsort. Hier finden Sie alle Stadien (die meisten von ihnen befinden sich nicht in den Stadtzentren!), Fan-Zonen, Bahnhöfe, Flughäfen und andere hilfreiche Informationen. Die App ist auch auf Deutsch im App Store und Google Play verfügbar.

Mehr Optionen dank Fan-ID

Viele Austragungsstädte organisieren auch ein kulturelles Programm für die Fans: Im Moskauer Gebiet beispielsweise können Sie thematische Touren in Regionalzügen genießen.

Mehr zum Kulturprogramm der WM-Städte erfahren Sie hier:

