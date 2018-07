Ungewöhnliche Museumsführungen: Abendessen mit Velázquez und ein Teufelsball

Selbst die berühmtesten Museen, die schon viele Besucher haben, suchen nach neuen Wegen, um das Publikum mit interessanten Führungen anzulocken, die Sie in einem traditionellen Museum so nicht erwarten würden.

1 „Geheimnisse der Apokalypse“ im Kreml

Die Mariä-Verkündigungs-Kathedrale im Moskauer Kreml war einst die Privatkirche der Zaren. Die Wände wurden während der Herrschaft von Iwan dem Schrecklichen bemalt und die Bilder haben viele geheime Symbole und verborgene Bedeutungen. Nun haben Sie die Möglichkeit, diese Mysterien in der Führung „Die Geheimnisse der Apokalypse unter dem Gewölbe der Zarenkirche“ zu entschlüsseln.

Sie können sich auch in die Rolle eines Kunsthistorikers versetzen und die Gemälde der Verkündigungs-Kathedrale mit westeuropäischen Kunstwerken vergleichen.

2 Das Lager der Tretjakow-Galerie entdecken

Nur ein kleiner Teil des riesigen Archivs dieser Galerie ist in den Museumsräumen ausgestellt. Aber „Freunde“ der Galerie haben Zugang zu der geschlossenen Lagerstätte, wo sie spezielle Touren erhalten können. Sie können auch die Bibliothek der Galerie besuchen, in der einzigartige Dokumente und Bücher des Museumsgründers Pawel Tretjakow aufbewahrt werden.

Um ein „Freund des Tretjakows“ zu werden, müssen Sie ein VIP-Ticket kaufen. Mehr Details dazu finden Sie auf der Webseite der Galerie.

3 Satans Ballabend im Michail-Bulgakow-Museum

Wenn Sie den großen Roman „Der Meister und Margarita“ gelesen haben, sollten Sie unbedingt das Bulgakow-Museum in Moskau besuchen.

Eine Nachtführung und eine Theatervorstellung werden Ihre Zweifel definitiv zerstreuen, ob Bulgakows Magie echt oder erfunden ist. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie Hella, einer halbnackten Hexe, begegnen!

4 Katzen und Abendessen mit den Alten Meistern in der Eremitage

Russlands größtes Museum hat eine großartige App namens „Audio-Führer für die Eremitage“. Es bietet alle Arten von Führungen an, wie zum Beispiel „Katzen der Eremitage“. Diese pelzigen Bewohner des Winterpalastes sind zu lebenden Symbolen und Wächtern des Museums geworden. Ihnen wurden sogar bereits Bücher und Filme gewidmet.

Wenn Sie die Eremitage in der nächsten Zeit nicht besuchen, werfen Sie doch einen Blick auf die Fotos der Katzen.

Ein weiteres interessantes Angebot der App ist die gastronomische Tour „Nicht-spirituelle Nahrung. Ja, ich weiß! Essen in der Eremitage!” Sie enthält mehr als 50 Gemälde aus dem 17. und 18. Jahrhundert, Rezepte der abgebildeten Gerichte und interessante Fakten über die kulinarischen Praktiken der Vergangenheit, sowie den symbolischen Wert, der der Präsentation und der Bedienung beigemessen wurde. Der Direktor der Eremitage, Michail Piotrowski, glaubt, dass dies die populärste Tour des Museums sein wird.

5 Rasputins Ermordung im Moika-Palast

Es existieren viele Mythen und Legenden über Grigori Rasputin und seine Beziehung zur Zarenfamilie. Die letzte Nacht des Mystikers wurde im Keller des Moika-Palastes in Sankt Petersburg nachgebildet. Dort können Sie den letzten Tag miterleben und die unglaubliche Geschichte seines Mordes erfahren. Auch andere Geheimnisse über die Jussupows, Verwandte der Zaren und die reichsten Leute dieser Zeit, können von Ihnen aufgedeckt werden.

6 Schwangerschaft und das Russische Museum

Das Russische Museum in Sankt Petersburg hat ein spezielles Programm für schwangere Frauen mit dem Titel „Schönheit vor der Geburt entdecken“. Die Aktivitäten, die einen Besuch in den Sälen des Museums und das Nachsinnen über Schönheit umfassen, sollen den mentalen und emotionalen Zustand verbessern. In einigen Fällen soll dieses Programm außerdem die körperliche Verfassung positiv beeinflusst haben, was jedoch natürlich nicht wissenschaftlich bewiesen ist.

Zukünftige Mütter erfahren hier mehr über alte russische Traditionen, Volksmärchen, Frauenporträts und Bilder der Gottesmutter in der russischen Kunst. Diese Führungen finden in Anwesenheit eines Arztes statt.

PS: Buchen Sie alle oben genannten Touren im Voraus!

