Von Metropole bis Dorf: So sieht ein gewöhnlicher Freitag in ganz Russland aus (FOTOS)

Mehr als 300 Fotografen aus 180 russischen Regionen nahmen am Projekt RUSS PRESS PHOTO teil, das einen Tag im Leben des Landes in Bildern einfangen sollte. Die Organisatoren nutzten dabei die Erfahrungen einer ähnlichen Aktion von vor 30 Jahren, als Fotografen am 15. Mai 1987 einen Tag im Leben der Sowjetunion dokumentierten. Dieses Mal fiel die Entscheidung auf einen Freitag, den 22. September 2017.

Alexander Jus Alexander Jus

Der Leiter einer Kolchose (kollektive Genossenschaft), Iwan Peschkow, mit dem ältesten Akkordeonspieler im Bezirk, Wenjamin Kurbatow. Das Dorf Tarnogorski Gorodok, Region Wologda.

Donat Sorokin Donat Sorokin

Schweißerinnen der Maschinenfabrik Uralmasch bei Jekaterinburg.

Vladimir Smirnov Vladimir Smirnov

Priester Wladimir Smaglow hackt Holz im Hof ​​seines Hauses. Kineschma, Region Iwanowo

Sergei Bobylev Sergei Bobylev

Kinder im Hinterhof der Schule im Dorf Bulungu, Republik Kabardino-Balkarien

Vladislav Sharamkin Vladislav Sharamkin

Mitarbeiter des Nationalparks Kurische Nehrung bei der Wiederherstellung der Landschaft, Region Kaliningrad

Alexander Petrov Alexander Petrov

Teezeit in der Jurte. Die 80-jährige Matrjona Mandjatowa, Leiterin der Ewenken-Stammesgemeinschaft, im Kreise ihrer Familie. Das Dorf Esso in Kamtschatka

Leonid Pryadko Leonid Pryadko

In der nördlichen Stadt Norilsk wird das Glasfaser-Internet eingeführt. Nun endlich haben die Einheimischen eine schnelle Verbindung bekommen. Region Krasnojarsk

Alexander Ivanov Alexander Ivanov

An einem Morgen im Studentenwohnheim des Instituts für Körperkultur, Sport und Lebenskompetenzen. Auf dem Foto: die Studentinnen Darja Maximowa und Olga Malikowa. Die Stadt Jelez, Region Lipetsk

Vladimir Korobitsyn Vladimir Korobitsyn

Im Gorki-Park, Moskau

Vladimir Korobitsyn Vladimir Korobitsyn

Jelena Glasunowa, Touristin aus Moskau und die Einheimische Ljudmila Sobolewskaja schwimmen nach der Sauna in der Barentssee. Die Wassertemperatur beträgt etwa Minus 5 Grad Celsius. Das Dorf Dalnije Selentsy, Region Murmansk

Alexander Rumin Alexander Rumin

Die 90-jährige Chirurgin Alla Lewuschkina im Krankenhaus Nr. 11 der Stadt Rjasan. Sie ist die älteste praktizierende Chirurgin des Landes.

Andrei Repin Andrei Repin

Der Amateurfotograf Sergej Asaulenko dreht einen Film über Bären. Insel Sachalin

Alexander Mikhailov Alexander Mikhailov

Ein Ruheraum im örtlichen Rettungszentrum. Das Dorf Juschny, Region Tula

Yevgeny Epanchintsev Yevgeny Epanchintsev

Der Wehrpflichtige Alexei Krasilnikow befindet sich an Bord des Zuges Moskau-Wladiwostok auf dem Heimweg. Der Baikalsee ist draußen zu sehen. Region Irkutsk

Anastasia Dobrovolskaya Anastasia Dobrovolskaya

Die Saison für Rentierschlitten hat gerade angefangen. Das Dorf Laborowaja, Region Jamal

Die Ausstellung „Russland: Ein Tag im Leben“ (in Samara, Orenburg, Kasan und Moskau) unterstützt das Kinderhilfsprojekt „Generation M“.

