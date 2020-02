Vom Flugzeug in Moskaus Innenstadt: Der Aeroexpress

Russia Beyond

Ticketkauf und Bezahlmöglichkeiten

Sie können Tickets direkt am Bahnhof kaufen. Es gibt spezielle Ticketautomaten mit englischer Sprachauswahl. Es sind auch andere Sprachen verfügbar.

Wenn Sie ein paar Rubel sparen und nicht in der Schlange stehen wollen, kaufen Sie die Tickets online. Sie können verschiedene Optionen und Tarife wählen.

Das Standard-Einzelticket kostet 450 Rubel (6,57 Euro) bei einer Buchung 90 bis vier Tage vor Fahrtantritt und 500 Rubel (7,30 Euro) ab dem dritten Tag vor Fahrtantritt.

kostet 450 Rubel (6,57 Euro) bei einer Buchung 90 bis vier Tage vor Fahrtantritt und 500 Rubel (7,30 Euro) ab dem dritten Tag vor Fahrtantritt. Ein Ticket für Hin- und Rückfahrt kostet 900 Rubel (13,14 Euro).

kostet 900 Rubel (13,14 Euro). Es sind auch Tickets für zwei Personen erhältlich. Für ein solches Duo-Ticket müssen Sie 900 Rubel für die einfache Fahrt und 1.500 Rubel (21,90 Euro) für Hin- und Rückfahrt zahlen.

müssen Sie 900 Rubel für die einfache Fahrt und 1.500 Rubel (21,90 Euro) für Hin- und Rückfahrt zahlen. Ein Gruppenticket für maximal vier Personen schlägt mit 1.100 Rubel (16,00 Euro) bzw. 1.800 Rubel (26,28 Euro; für Hin- und Rückfahrt) zu Buche.

für maximal vier Personen schlägt mit 1.100 Rubel (16,00 Euro) bzw. 1.800 Rubel (26,28 Euro; für Hin- und Rückfahrt) zu Buche. Ein Business-Class-Ticket kostet 1.500 Rubel (21,90 Euro).

Alle Tickets können frühestens 90 Tage vor Reiseantritt gekauft werden und sind bis zu 30 Tage nach dem gewählten Datum gültig. Eine Sitzplatzreservierung ist nur beim Kauf eines Fahrscheins für die Business Class möglich.

An den Ticketautomaten in den Bahnhöfen können Sie mit Karte zahlen. An den Drehkreuzen des Aeroexpress besteht auch die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen. Es werden Karten u.a. von MasterCard, Maestro, Union Pay oder Visa akzeptiert sowie Samsung Pay und Apple Pay.

Scheremetjewo (SVO)

Der Aeroexpress ab Scheremetjewo fährt täglich zwischen 4.45 Uhr und 0.42 Uhr im Halbstundentakt.

Der Zug hält an mehreren Stationen im Moskauer Zentrum, die alle einen Übergang zur Moskauer U-Bahn haben:

Station Okruschnaja (Reisezeit 35 min): Übergang zur Ljublinsko-Dimitrowskaja Linie 10 (hellgrüne Linie) sowie zum Moskauer Zentralring und zur neuen Regional-Metro MCD 1, die Odinzowo mit Lobnja verbindet.

Station Sawjolowskaja (Reisezeit 42 Minuten): Übergang zur U-Bahn-Station Sawjolowskaja. Dort halten die Große Ringlinie 11A (türkise Linie), die Serpuchowsko-Timirjasewskaja-Linie (graue Linie) und Solnzewskaja-Linie (Linie 8A/gelbe Linie). Hier halten zudem die beiden neuen MCD 1 und MCD 2.

Station Belorusskaja (Reisezeit 52 min): Übergang zur Metrostation Belorusskaja, an der die braune Linie 5 hält sowie die Linie 2 (Samoskworezkaja, grüne Linie) und die Regio-Metro MCD 1.

Station Begowaja (Reisezeit 56 Minuten): Übergang zur gleichnamigen Metrostation der Linie 7 (lila, Tagansko-Krasnopresnenskaja) und die Regio-Metro MCD 1.

Nach Scheremetjewo können Sie mittlerweile auch mit dem Aeroexpress-Bus (Linie 1195) ab der U-Bahn-Station Chowrino (grüne Linie 2, Samoskworezkaja) fahren. Die Reisezeit beträgt rund 20 Minuten. Fahrpreis 150 Rubel (2,19 Euro).

Domodedowo (DME)

Die erste Haltestelle des Aeroexpress ab Domodedowo ist zugleich die Endhaltestelle: Station Pawelezkaja. Hier besteht eine Übergangsmöglichkeit zur U-Bahn-Station und Umsteigemöglichkeit in die Linien 2 (Samoskworezkaja/grüne Linie) und die Ringlinie 5 (braune Linie).

Der Aeroexpress fährt jede halbe Stunde und braucht 35-40 Minuten. Der erste Zug startet um 05.14 Uhr ab Domodedowo, der letzte um 0.00 Uhr.

Wnukowo (VKO)

Von Wnukowo fährt zwischen 06:00 und 23:56 Uhr stündlich ein Zug Richtung Innenstadt. In die Gegenrichtung verkehrt zwischen 06:00 und 00:01 Uhr ab dem Moskauer Bahnhof Kiewskaja ebenfalls im Stundentakt ein Zug.

Der Bahnhof Kiewskaja ist mit der U-Bahn-Station Kiewskaja verbunden. Dort fahren die braune Ringlinie 5, die Arbatsko-Pokrowskaja Linie 3 (blaue Linie) und die Filjowskaja Linie 4 (hellblaue Linie). Verwechseln Sie die letzten beiden nicht!

Weitere Informationen und Tickets finden Sie hier (eng) oder über die App (App Store oder Google Play).

