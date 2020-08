6 neue tolle öffentliche Räume in Moskau (FOTOS)

Eine grüne Zone auf einem Flugplatzgelände? Schauen Sie sich an, wie die Stadtverwaltung in den letzten zwei Jahren im Rahmen des Programms „Mein Kiez“ Industriezonen und verlassene Gebiete in moderne Parks und Plätze verwandelt hat.

1 Chodynskoje polje (Chodynka-Feld)

Valery Zufarov/TASS; Anton Denisov/Sputnik Valery Zufarov/TASS; Anton Denisov/Sputnik

Der große grüne Park Chodynskoje polje befindet sich an der Stelle des ersten Moskauer Flughafens, der 2003 geschlossen wurde. Nur ein Flugzeug auf dem Spielplatz und die Wege, die die Umrisse der Rollbahnen imitieren, erinnern heute noch daran.

Auf dem höchsten Punkt des Parks befindet sich eine Panoramaschaukel, der Lieblingsplatz aller Kinder. Im westlichen Teil gibt es einen Teich und eine Promenade für Spaziergänge. In der Mitte, wo früher die Start- und Landebahn war, befindet sich nun ein Spiegellabyrinth – der ideale Ort für Selfies.

Aber den Großteil der Parkbesucher stellen die Skater, denn speziell für sie wurde ein entsprechender Parcours mit Rampen und Sprungschanzen gebaut. Im Sommer können die Besucher in Straßencafés sitzen und sich an den vielen Brunnen erfreuen.

Standort: in der Nähe der Metro-Station ZSKA.

2 Tjufelewa rostscha (Tuffsteinhain)

Moskva Agency Moskva Agency

Der neue Park wurde für die Bewohner des Stadtbezirks Danilowskij auf dem Gelände von SIL, des ältesten Automobilwerks Russlands, errichtet. Aber auch die Bewohner der Nachbarbezirke kommen gerne hierher, wie auch die Besucher der Eissport-Arena in der Nähe.

Alexander Shcherbak/TASS Alexander Shcherbak/TASS

Das Zentrum des Parks bildet eine riesige Dachkonstruktion aus Holz und Metall in Form eines Fabrikförderbandes. Diese, so die Idee der Architekten, soll an die industrielle Vergangenheit des Parks erinnern. Steigt man nach oben, kann man die gesamte Umgebung überblicken. Im Park wurden zudem Teiche, Gehwege und ein farbenfroher Spielplatz angelegt.

Standort: in der Nähe des S-Bahnhofs SIL (Zentrale Moskauer Ringbahn)

3 Polytechnisches Museum und dessen Umgebung

Vladimir Pesnya; Kirill Kallinikov/Sputnik Vladimir Pesnya; Kirill Kallinikov/Sputnik

Der Bereich in der Nähe des Polytechnischen Museums im Moskauer Zentrum wurde in einen Park mit mehreren Ebenen, einem Amphitheater und sympathischen Rasenflächen verwandelt. Auf der oberen Ebene, der Straße, wurden Brücken und Wege angelegt, die zum Museumseingang und zum Amphitheater führen. Die untere Ebene entstand dadurch, dass der Bereich um die Kelleretage des Museums buchstäblich ausgehoben wurde.

Im Gegensatz zum restlichen Gebäudes wurde das untere Stockwerk nicht gestrichen, sondern in seinem historische Aussehen mit seinen roten Ziegelsteinen belassen. Im Außenbereich wurden Rasenflächen mit Bänken angelegt. Und die Brücken bilden für die untere Ebene eine Überdachung, unter denen man sich vor Regen oder Sonne schützen kann, denn in Moskau ist es im Sommer oft sehr heiß. Übrigens ist hier der Lärm der Straße kaum hören.

Standort: in der Nähe der Metro-Station Kitaj-gorod

4 Schelepicha-Promenade

mos.ru; Press Photo mos.ru; Press Photo

Im Westen der Hauptstadt entstand im Bezirk Moscow City ein neuer öffentlicher Raum entlang der Moskwa. Die Promenade ähnelt einem riesigen Schachbrett mit Tischen und Bänken. In der Mitte steht das vier Meter hohe Kunst-Objekt Mond. Es darf sogar mit den Händen berührt werden!

Standort: in der Nähe der Metro-Station Schelepicha.

5 Bolschoj Spasoglinistschewskij pereulok

Ian Linn/TASS; Alexander Avilov/Moskva Agency Ian Linn/TASS; Alexander Avilov/Moskva Agency

Ein weiteres Beispiel dafür, wie ein Parkplatz im Zentrum Moskaus in einen attraktiven öffentlichen Raum verwandelt werden kann. Auf den drei Ebenen gibt es Platz für Bänke, Wege, Brunnen und Sportplätze.

Standort: 5 Gehminuten von der Metro-Station Kitaj-gorod

6 Flieder-Garten

Vladimir Sergeev/Sputnik Vladimir Sergeev/Sputnik

Der Park, in dem man alle Arten von Flieder sehen kann, ist jeden Frühling ein Wallfahrtsort für die Moskauer Instagramer. Er wurde bereits in den Sowjetzeit eröffnet und vor kurzem vollständig rekonstruiert. Und so sind neue Spazierwege, Erholungsbereiche und natürlich auch neue Objekte für Fotos entstanden!

Standort: 15 Gehminuten von der Metro-Station Tscherkisowskaja.

