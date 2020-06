Die sieben prestigeträchtigsten und teuersten Bezirke in Moskau und Umgebung

Rubljowka

Reuters Reuters

Rubljowka: Heimat der reichen, berühmten und einflussreichen Russen, die gut versteckt hinter hohen Zäunen und Mauern im Luxus leben. Eigentlich liegt es außerhalb von Moskau, etwa 10 Kilometer westlich über die Autobahn Rubljowo-Uspenskoje. Dennoch sind das Gebiet und seine Bewohner ein wesentlicher Bestandteil der russischen Hauptstadt.

Offiziell gibt es keine Verwaltungseinheit für Rubljowka. Stattdessen ist der Name des Gebiets eine soziale Konstruktion, die allgemein als Synonym für schmutzigen Reichtum steht. Rubljowka ist eines der teuersten Wohngebiete der Welt. Es ist auch ein Wortspiel, denn - Sie wissen es - der Rubel ist die russische Währung.

Im zaristischen Russland baute der Adel hier Häuser, die nach der bolschewistischen Revolution durch Datschen Lenins, Stalins und anderer Staatsbeamter ersetzt wurden. In der Sowjetzeit hatten berühmte Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller - darunter Mstislaw Rostropowitsch, Andrei Sacharow, Dmitri Schostakowitsch - Datschen in Rubljowka. Heute wohnen in Rubljowka Oligarche, Multimillionäre und einflussreiche Persönlichkeiten. Der offizielle Wohnsitz des russischen Präsidenten befindet sich in Nowo-Ogarjowo - nicht weit von Rubljowka entfernt.

Obwohl Rubljowka als das berühmteste Luxuswohngebiet in unmittelbarer Nähe von Moskau gilt, gibt es in der Region Moskau viele andere Elite-Dörfer und Gebiete, von denen sich die meisten westlich der Hauptstadt befinden.

Ostoschenka und die „Goldene Meile“

Michail Potschujew Michail Potschujew

Die Goldene Meile ist ein inoffizieller Name für eines der teuersten Wohngebiete in Moskau. Es ist ein kleines Stück Land, auf dem Luxusimmobilien gebaut wurden. Es befindet sich zwischen der Ostoschenka-Straße und dem Pretschistenskaja-Ufer, 10 bis 15 Gehminuten vom Kreml entfernt. Einige der Gebäude verfügen über einen Blick auf den Moskwa-Fluss.

Mit Preisen von bis zu 40.000 US-Dollar pro Quadratmeter gehört Ostoschenka zu den teuersten Straßen der Welt. Angesichts der durchschnittlichen Größe einer Wohnung von rund 240 Quadratmetern kann der Preis dafür bis zu 10 Millionen US-Dollar oder mehr betragen.

„[Vor 1989] war dieses Gebiet wegen des geplanten Baus des Sowjetpalastes (der an der Stelle der Kathedrale Christi des Erlösers errichtet werden sollte) verlassen. Das gesamte Gebiet sollte geräumt werden, um den Bau einer breiten Allee zu ermöglichen, die zu den Lenin-Hügeln führt (derzeit bekannt als Worobjowy-Gory)“, sagt (rus) Alexander Skokan, Architekt und Gründer des Ostoschenka-Büros.

Der Palast der Sowjets wurde jedoch nie gebaut. Stattdessen wurden dort Luxushäuser errichtet. Infolgedessen kann es schwierig sein, ein Bewohner in diesem Viertel zu werden, da die meisten Gebäude zu Investitionszwecken gekauft wurden.

Chamowniki

Legion Media Legion Media

Chamowniki ist der offizielle Name eines Bezirks im Zentrum von Moskau. Er beginnt mit dem Alexandergarten neben dem Kreml und erstreckt sich über das Luschniki-Stadion und die Sperlingsberge (Worobjowy-Gory) im westlichen Teil der Stadt.

Historisch gesehen lebten hier früher Weber, die im 17. Jahrhundert als „Chamowniki“ bekannt waren. Daher stammt der Name dieses historischen Viertels.

Heute ist Chamowniki eine der beliebtesten Gegenden der russischen Hauptstadt für Wohnungskäufer. Es ist jedoch auch eines der teuersten Viertel in Moskau, in dem ein Quadratmeter Wohnung ungefähr 11.000 US-Dollar kostet. Ein Preis, der weit über dem Durchschnitt in Moskau liegt.

Die Moskwa, mehrere Parks und zahlreiche U-Bahn-Stationen machen dieses Elite-Viertel ökologisch sauber und es ist auch von überall in der Stadt leicht erreichbar. Auf diesem Gebiet stehen vorrevolutionäre Häuser, sowjetische Gebäude und modernere Projekte. Unter anderem besaß einer der größten russischen Schriftsteller, Leo Tolstoi, 1882 ein Anwesen in Chamowniki (heute Teil seines Familienbesitzes).

Jakimanka

Konstantin Kokoschkin/Russkij Wsgljad Konstantin Kokoschkin/Russkij Wsgljad

Dies ist ein Nachbarbezirk von Chamowniki, der südwestlich des Stadtzentrums liegt. Jeder, der jemals in Moskau war, kennt den Gorki-Park, der den größten Teil des Gebietes in diesem Bezirk abdeckt. Jakimanka ist eine der stilvollsten Gegenden in Moskau und bekannt für ihre Clubs, Cocktailbars und gemütlichen Restaurants sowie die staatliche Tretjakow-Galerie und den Skulpturenpark.

Der Bezirk umfasst auch alte Fabriken, die im frühen 19. Jahrhundert erbaut wurden, die heute als Büros genutzt werden. Luxusimmobilien in diesem Bezirk können bis zu 20.000 US-Dollar pro Quadratmeter kosten.

Arbat

Legion Media Legion Media

Dies ist ein weiteres historisches und luxuriöses Viertel und ein Traum von jedem, der sich in Moskau niederlassen möchte. Es erstreckt sich vom Moskauer Kreml im Westen bis zur Moskwa im Osten, wobei die Neue Arbat-Allee die Hauptverkehrsader ist. Hier befinden sich das berühmte Spaso Haus, seit 1933 die Residenz des US-Botschafters in Russland, sowie andere historische Sehenswürdigkeiten.

Wie in vielen anderen Bezirken Moskaus hat Arbat alles, was mit Immobilien zu tun hat: vorrevolutionäre Häuser, sowjetische Gebäude und moderne Luxusapartments. Der durchschnittliche Preis für einen Quadratmeter Wohnfläche beträgt hier 10.000 US-Dollar. Aber natürlich gibt es noch viel teurere Wohnungen.

„Presnja“

Legion Media Legion Media

Der Bezirk Presnensky, wie er offiziell genannt wird, liegt unmittelbar nördlich des Bezirks Arbat. Obwohl Immobilien hier im Allgemeinen nicht so teuer sind wie in den oben genannten Stadtteilen, gibt es zwei besonders wohlhabende Gebiete, die den Durchschnittspreis in die Höhe schnellen lassen: die Patriarchenteiche und das Geschäftszentrum der Stadt Moskau, in dem sich die berühmten Wolkenkratzer befinden.

Ein Quadratmeter in einem der Türme des Geschäftszentrums der Stadt Moskau kann bis zu 20.000 US-Dollar kosten. In Anbetracht der Tatsache, dass es Premium-Apartments gibt, die eine ganze oder sogar mehrere Ebenen umfassen, kann der Endpreis extrem hoch sein.

Twerskoi, Meschtschanski und Samoskworetschje

Legion Media Legion Media

Diese drei Bezirke - zwei nördlich des Kremls und einer südlich - sind wohlhabende Gebiete der Stadt. Unter anderem befinden sich der Sitz des russischen Parlaments - die Staatsduma - und das Gebäude des Generalgouverneurs (heute das Büro des Moskauer Bürgermeisters) im Bezirk Twerskoi.

Diese drei Bezirke ähneln sich insofern, dass ihnen freies Land für neue größere Entwicklungsprojekte fehlt. Demzufolge gibt es nur eine kleine Anzahl von Angeboten auf dem Immobilienmarkt. Der Durchschnittspreis für einen Quadratmeter Wohnraum in diesen Gebieten beträgt 7.300 US-Dollar.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.