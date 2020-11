Von der Arktis bis zum Baikal: Die fünf schönsten russischen Inseln

1 Franz-Josef-Land

Diese Archipel besteht aus 192 Inseln. Es liegt so nahe am Nordpol wie Nordgrönland und ist eines der nördlichsten Gebiete Russlands und der Welt. Hier leben nur Forscher und Grenzschutzbeamte sowie Soldaten der Luftverteidigung, die für die Abwehr ballistischer Raketen im Norden verantwortlich sind. Spezielle Expeditionen untersuchen die Eisbärenpopulationen in der russischen Arktis und sammeln Daten über ihre Migration und ihren Lebensraum.

2005 wurde hier das nördlichste Postamt der Welt „Archangelsk 163100“ eröffnet.

2 Die Solowezki-Inseln

Die Solowki bilden den berüchtigtsten Archipel Russlands. Es ist nicht die nördliche Luft am Weißen Meer, die Touristen anzieht, sondern die Geschichte des Ortes. Das Solowezki-Lager war das erste eines Netzwerks von Straf- und Arbeitslagern (auch bekannt als Gulag), das während der stalinistischen Säuberungen entstand. Während des Zweiten Weltkriegs bildeten die Behörden von Solowki die Waisenkinder zu Kadetten in der Nordflotte aus.

Heute leben auf diesen Inseln am Weißen Meer wieder viele Mönche. Es ist einer der wichtigsten Touristenattraktionen Russlands, insbesondere seit die UNESCO den Ort in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen hat.

3 Walaam

Walaam ist die größte Insel des gleichnamigen Archipels am Ladoga-See. Diese Insel im Nordwesten Russlands ist für das Erlöser-Verklärungs-Männerkloster bekannt. Laut Wissenschaftlern wurde es schon im 12. Jahrhundert gegründet. Seine Kathedrale mit ihrem majestätischen Glockenturm ist bereits aus der Ferne zu sehen. Jenseits des Klosters bietet die Insel mächtige Felsen und Kiefernwälder. Viele Künstler kamen hierher, um sich inspirieren zu lassen - darunter die Landschaftsmaler Iwan Schischkin und Archip Kuindschi.

Die religiöse Renaissance der letzten zwei Jahrzehnte hat zu Wallfahrten und Renovierungen der Klöster und Kapellen und deren Besuch von Reisegruppen geführt.

4 Kischi-Insel

Kischi Pogost liegt auf einer der 1.650 Inseln des Onegasees und ist eine der Hauptattraktionen im Nordwesten Russlands. Vor mehr als zwanzig Jahren wurde es in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten aufgenommen.

Die berühmte Verklärungskirche wurde zum Hauptdenkmal der Insel und zum Symbol mittelalterlicher Holzarchitektur Russlands. Der Legende nach waren die 22 Kirchenkuppeln auf einem Holzsockel ohne einen einzigen Nagel angeordnet. Heute befindet sich hier Russlands erstes Freilichtmuseum für Holzarchitektur.

5 Insel Olchon

Olchon ist die größte und einzige bewohnte Insel des Baikalsees. In der Sprache der indigenen Burjaten bedeutet der Name der Insel „trocken“. Es scheint ironisch, da die Insel von einem Fünftel des Süßwassers des Planeten umgeben ist. Hier gibt es jedoch keine Flüsse, nicht einmal einen winzigen Bach.

Es gibt eine beispiellose Vielfalt an Landschaften - Steppen, Marmorfelsen, Sandstrände mit Dünen und Kiefernhainen entlang der Küste sowie dichte Wälder mit Lärchen und Fichten im Landesinneren. Der Baikalsee gehört ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe.

