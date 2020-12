Fünf malerische Landgüter berühmter russischer Schriftsteller

1 Michailowskoje and Alexander Puschkin

Alexandra Guzeva; Tretyakov Gallery Alexandra Guzeva; Tretyakov Gallery

Auf den Puschkin-Hügeln in der Region Pskow befinden sich drei riesige Güter, die mit dem Leben des großen russischen Dichters verbunden sind. Er wurde wegen seiner freidenkenden Gedichte hierher verbannt und verbrachte zwei Jahre in Michailowskoje. Hier schrieb er zahlreiche Verse, mehrere große Gedichte und entwarf Pläne für zukünftige Werke.

Das Pusсhkin-Haus in Michailowskoje Alexandra Guzeva Alexandra Guzeva

Die Landschaften und Protagonisten in seinem Roman in Versen „Eugen Onegin“ wurden von diesen Orten und von Puschkins Nachbarn inspiriert, die er oft besuchte.

2 Jasnaja Poljana and Leo Tolstoi

Vadim Razumov, Karl Bulla/Leo Tolstoy State Museum/russiainphoto.ru Vadim Razumov, Karl Bulla/Leo Tolstoy State Museum/russiainphoto.ru

Einer der größten russischen Schriftsteller wurde auf diesem Landgut in der Region Tula geboren und verbrachte dort den größten Teil seines Lebens, etwa 60 Jahre. Ursprünglich gehörte das Anwesen dem Großvater des Schriftstellers mütterlicherseits, Fürst Wolkonski, der als Prototyp für den Charakter des alten Fürsten Bolkonski in „Krieg und Frieden“ diente. Hier hat Tolstoi übrigens diesen Roman geschrieben und arbeitete an vielen anderen seiner Werke, darunter „Anna Karenina“.

Vadim Razumov Vadim Razumov

In Jasnaja Poljana wurden seine philosophischen Ansichten geprägt. Er führte ein ziemlich asketisches Leben, trug ein Bauernhemd und genoß stundenlange Spaziergänge. Er richtete auch eine Schule für Bauernkinder ein. In Jasnaja Poljana fand Tolstoi seine letzte Ruhe.

3 Spasskoje-Lutowinowo and Iwan Turgenjew

TASS; spasskoye-lutovinovo.ru TASS; spasskoye-lutovinovo.ru

Nicht weit von Jasnaja Poljana in der Region Orjol befindet sich der Nachlass des Schriftstellers Iwan Turgenjew namens Spasskoje-Lutowinowo. Der Schriftsteller verbrachte seine Kindheit in diesem Anwesen, das Iwan der Schreckliche einem der Turgenjews Vorfahren gewährt hatte.

spasskoye-lutovinovo.ru spasskoye-lutovinovo.ru

Später verbrachte Turgenjew viel Zeit im Ausland, aber er besuchte gern Spasskoje-Lutowinowo und versuchte, die warmen Sommermonate hier zu verbringen. Wie Tolstoi richtete er hier eine Schule für Bauernkinder ein.

In Spasskoje-Lutowinowo schrieb Turgenew viele seiner berühmten Romane wie „Das Adelsnest“ und „Väter und Söhne“.

4 Melichowo und Anton Tschechow

Vadim Razumov, Sputink Vadim Razumov, Sputink

Tschechow wechselte oft den Wohnort und reiste viel, aber er verbrachte sieben Jahre auf diesem Landgut in der Nähe von Moskau. Diese Periode seines Lebens wird oft als „Melichowo-Zeit“ bezeichnet. Insgesamt hat er hier mehr als 40 Werke geschrieben, darunter „Die Möwe“ und „Onkel Wanja“.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Neben dem Schreiben hatte Tschechow eine vielbeschäftigte Arztpraxis in Melichowo, da er ein professioneller Arzt war. In einem der Nebengebäude behandelte er lokale Bauern kostenlos und half, die Ausbreitung eines Cholera-Ausbruchs in der Region zu verhindern.

1899 verkaufte der schon an Tuberkulose gelittene Tschechow das Anwesen und zog auf die Krim in der Hoffnung, dass das dortige Klima zu seiner Genesung beitrug.

5 Konstantinowo und Sergei Jessenin

Legion Media; Public Domain Legion Media; Public Domain

Das Museum befindet sich in einem kleinen Dorfhaus in der Region Rjasan. Jessenin war nicht von adliger Herkunft. Als Dichter des Volkes widmete er seine Werke solchen alltäglichen Dingen wie Birken, goldenen Maisfeldern und der Weite einer typisch russischen Landschaft.

Legion Media Legion Media

Seine Gedichte sind voller Beschreibungen der dem Dorf nahe gelegenen Orte. Der Blick aus Jessenins Haus öffnete sich auf einen malerischen Ufer des Flusses Oka, endlosen Feldern und goldenen Kirchenkuppeln.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.