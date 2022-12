Die wichtigste Speise der Tschuktschen, die Sie nicht probieren können

Von einem Gericht, das übersetzt Speck heißt, erwartet man normalerweise nichts Ungewöhnliches, aber in diesem Fall irrt man sich gewaltig. Die nördlichen indigenen Völker haben ziemlich seltsame, wenn nicht gar extreme Gerichte (Kopalchen kann sogar tödlich sein). Der Speck in Tschukotka ist kein gewöhnlicher Speck, sondern Walspeck. Und er sieht ziemlich exotisch aus.

Was ist Mantak eigentlich?

Walfett oder Mantak (manchmal wird es auch Maktak ausgesprochen) ist ein traditionelles Gericht der Tschuktschen und Eskimos, der Ureinwohner Tschukotkas. Es wird aus in Scheiben geschnittener Walhaut mit einer Fettschicht hergestellt. Manche Menschen essen ihn roh, andere frieren ihn erst ein und wieder andere kochen ihn. Die polarisierendste Variante ist jedoch in Sojasauce marinierter Mantak. Ja, das Heimatland der Sojasauce ist ziemlich weit von Tschukotka entfernt, aber in den postsowjetischen Jahren begann man, sie aktiv zu importieren, und so stellte sich heraus, dass Sojasauce gut für Mantak ist.

Geräucherter Mantak hingegen ist selten, schließlich sind Bäume in der Tundra Gold wert.

Warum sollte man ihn essen?

Die Ureinwohner von Tschukotka gehören zu den wenigen Völkern der Welt, die Wale jagen dürfen. Für kommerzielle Zwecke ist es nicht erlaubt, aber für den Lebensunterhalt darf man es tun, allerdings nur eine bestimmte Anzahl von Meerestieren, entsprechend den Quoten.

Meeresjäger sind auf der Suche nach Walen.

Der springende Punkt ist, dass das Leben in dieser abgelegenen Region sehr hart ist. Es gibt nur eine mehr oder weniger große Stadt – Anadyr (mit 15.000 Einwohnern), zwei kleinere (Pewek und Bilibino mit etwas mehr als 5.000 Einwohnern) und mehrere nationale Siedlungen, die an den Ufern des Tschuktschen- und des Beringmeers verstreut liegen. Im Umkreis von Hunderten von Kilometern existieren nur Tundra und Bären. Es gibt zwar Geschäfte, aber die Lebensmittel werden nur wenige Male im Jahr geliefert, so dass das Fleisch von Meerestieren die einzige Art von Frischfleisch ist, die in Tschukotka erhältlich ist. So ist die Waljagd historisch begründet. Natürlich essen sie auch Hähnchen und Rindfleisch, aber das kommt tiefgefroren und kostet drei- bis viermal mehr als in Zentralrussland.

Die Einheimischen finden Mantak sehr nützlich. Zunächst einmal enthält Speck eine große Menge Vitamin C und D (an denen alle Bewohner der nördlichen Breitengrade Mangel leiden). Sie essen hn in der Regel sehr gerne als Vorspeise.

Wie schmeckt Mantak?

Das Dorf Lorino, 2022.

Es kommt darauf an, wie er zubereitet wird. Natürlich sind die kulinarischen Sitten von Mensch zu Mensch verschieden. Ein guter Mantak hat einen rosafarbenen Farbton. Wenn er gelb ist, ist er wahrscheinlich alt. Mantak in Sojasauce erinnert an Chips mit Sojasaucen-Geschmack oder ähnliche Snacks, nur milder. Die anderen Varianten sind eher etwas für ausgesprochene Liebhaber exotischer Speisen.

„Ich durfte die gepökelte Variante ausprobieren. Aber vielleicht war es auch die gedörrte... Es war sehr hart und nur schwer zu schneiden“, schreibt der Blogger Dmitrij Petrow. „Mantak ist schwer zu kauen, fast knusprig, und hat einen hohen Fettgehalt. Außerdem ist er sehr faserig (weshalb er so schwer zu kauen ist). Ich muss gestehen, dass ich mein winziges Stückchen kaum kauen und schlucken konnte, und ich wollte nicht mehr davon.“

Warum kann man ihn nicht kaufen?

Wenn eine Gruppe von Jägern einen Wal fängt, zerlegen die Männer ihn am Ufer und teilen ihn mit den Einheimischen. Jeder nimmt so viel Fleisch und Mantak mit, wie er braucht. Nichts darf vergeudet werden.

Die Haut sollte sofort in dünne Scheiben geschnitten und in den Gefrierschrank gelegt werden. Im Kühlschrank ist es zu warm für ihn und er verdirbt. Er muss an dem Tag zubereitet werden, an dem er gegessen werden soll.

Und vor allem ist es verboten, Walfleisch zu verkaufen. Sie werden Mantak in keinem Geschäft oder Restaurant finden, obwohl er eine der wichtigsten und bekanntesten lokalen Speisen ist. Die einzige Möglichkeit, ihn zu probieren, besteht im Besuch eines lokalen Restaurants. Sie müssen zu uns kommen! Willkommen in Tschukotka!

