Skaska: Lassen Sie sich von dieser Torte ins Märchenreich entführen

Skaska ist ein köstliches Buttercremetorten-Rezept aus den 1950er Jahren, als die Menschen in der Sowjetunion ihren Sinn für Süßes entdeckten.

Vor dem Zweiten Weltkrieg war Gebäck nicht sonderlich populär in der Sowjetunion. Rezepte für Kuchen und Torten in den Kochbüchern der damaligen Zeit bestanden meist nur aus einer Mischung von Keksen und Quark.

Das änderte sich in den 1950er Jahren, als die Süßwarenindustrie in der Sowjetunion boomte und die Menschen auf den Geschmack kamen. Plötzlich gab es ein vielfältiges Angebot: Biskuittorten, Mürbeteiggebäck, Waffelküchlein …

Bald wurde ein Stück Torte oder Kuchen zum unverzichtbaren Bestandteil für eine gemütliche Teestunde. Besonders beliebt war Skaska, der „Märchenkuchen“. Der Name kommt von der fantasievollen Dekoration der Torte. Sie sollte an eine Wiese erinnern mit Blumen, Blättern, Pilzen.

Was so aufwendig klingt, braucht nur anderthalb Stunden Zubereitungszeit.

Zutaten für den „Märchenkuchen“

120 g Mehl

120 g Zucker

4 Eier

Salz

Vanille

Zutaten für den Sirup

100 g Zucker

115 g Wasser

1 EL Cognac

Zutaten für die Buttercreme

200 g weiche Butter

150 g Zucker

125 g Milch

2 Eigelb

1 EL Cognac

Vanille

1 EL Kakaopulver

Grüne und rote Lebensmittelfarbe

Zubereitung

Heizen Sie Ihren Backofen auf 180 ° C vor und fetten Sie eine Backform.

Eier trennen, Eigelb mit 2/3 Zucker (80 g) und etwas Vanille aufschlagen.

Eiweiß mit dem restlichen Zucker steif schlagen.

Eigelbmischung vorsichtig unter den Eischnee heben. Mehl und Salz durch ein Sieb zur Eimasse geben und ebenfalls unterheben. Teig in die Backform füllen. Backzeit: etwa 40 Minuten. Stechen Sie mit einem Holzstäbchen in den Kuchen: bleibt kein Teig mehr daran hängen, ist er fertig. Kuchen in der Form abkühlen lassen.

Bereiten Sie den Sirup zu. In einem kleinen Topf Wasser und Zucker zum Kochen bringen. Auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Der Zucker muss komplett aufgelöst sein, bevor Sie Cognac zu der Mischung geben.

Bereiten Sie die Buttercreme vor. Verquirlen Sie die Butter, bis sie hell und geschmeidig ist. Verrühren Sie in einem Topf Milch, zwei Eigelb und Zucker. Bringen Sie die Mischung bei mittlerer Hitze und unter ständigem Rühren zum Kochen. Zwei Minuten köcheln und anschließend auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Rühren Sie die Mischung nach und nach unter die Butter.

Mischen Sie die Hälfte der Buttercreme mit Kakaopulver. Rühren Sie solange, bis eine glatte Masse entstanden ist.

Schneiden Sie vom Kuchen den dunkleren Rand ab und machen Sie daraus Brösel.

Schneiden Sie den Kuchen zweimal horizontal durch, so dass Sie drei Teile bekommen.

Bestreichen Sie einen Kuchen gut mit Sirup, geben Sie die helle Buttercreme darauf. Wiederholen Sie dies mit dem zweiten Teil. Auch der dritte Teil wird mit Sirup bestrichen.

Nun bestreichen Sie die den Kuchen rundum mit der Schokoladen-Buttercreme. Die Ränder bedecken Sie mit den Kuchenbröseln.

Mischen Sie je einen Teil der restlichen Buttercreme mit der Lebensmittelfarbe.

Formen Sie nun Blumen oder Blätter aus der bunten Buttercreme. Seien Sie fantasievoll! Lassen Sie den Kuchen danach mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

