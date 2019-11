Geleekonfekt: Sowjetische Süßigkeit für eine ganz besondere Teestunde

Geleebonbons sind eine klassische Nascherei. Sie sehen aus wie eine echte Zitronen- oder Orangenscheibe. Eine Schicht bildet die Schale und eine transparentere das Fruchtfleisch. Es schmeckt süß-würzig und lecker. Es ist gleichermaßen verlockend wie erschwinglich.

Ursprünglich lernten russische Köche das Geleekochen in der Zeit der Französischen Revolution von Konditoren aus Frankreich. In der Süßwarenfabrik Abrikosow begann in Russland die kommerzielle Produktion ab dem 19. Jahrhundert. Gelees wurden in eleganten Verpackungen verkauft und waren teuer.

Die Geleebonbons stammen dagegen aus den 1930er Jahren. Viele ältere Moskowiter erinnern sich noch daran, dass es sie in den 1970er Jahren in Zinnkrügen zu kaufen gab. Sie galten in vielen Städten als Delikatesse und waren schnell ausverkauft.

Zutaten für die „Schale“:

115 g Zucker;

7 g Agar-Agar;

95 ml kaltes Wasser;

85 ml Maissirup;

95 ml Orangensaft;

50 g Puderzucker.

Zubereitung:

1. Basteln Sie sich ihre Form selbst aus einer einfachen Plastikflasche. Schneiden Sie diese der Länge nach in der Mitte durch und wickeln Sie Frischhaltefolie um die beiden Hälften. Schneiden Sie zwei Streifen Pergamentpapier in der Größe der Flaschenhälften zurecht.

2. Mischen Sie den Zucker mit Agar-Agar und verrühren Sie ihn mit kaltem Wasser in einen Topf.

3. Den Maissirup dazugeben und die Mischung unter Rühren zum Kochen bringen. Bei mäßiger Hitze kochen und rühren, bis 106 ° C erreicht sind. Der Kochvorgang wird etwa fünf Minuten dauern.

4. Nehmen Sie den Topf vom Herd und geben Sie den Orangensaft hinzu. Die Zuckermischung und den Saft zu einer homogenen Masse verrühren.

5. Teilen Sie die Mischung in zwei Hälften und verteilen Sie den ersten Teil dünn auf Ihren zwei Streifen Pergamentpapier. Sie müssen schnell arbeiten, denn die Mischung wird rasch fest.

6. Den zweiten Teil der Mischung geben Sie in eine Rührschüssel. Geben Sie den Puderzucker dazu und verrühren Sie alles mit dem Quirl auf höchster Stufe etwa 5 bis 10 Minuten. Verteilen Sie diese Masse auf der ersten Schicht.

7. Legen Sie die Streifen mit der Papierseite nach unten in die Flaschenformen. In den Kühlschrank stellen.

Zutaten für das „Fruchtfleisch“:

160 g Zucker;

7 g Agar-Agar;

130 ml kaltes Wasser;

120 ml Maissirup;

130 ml Zitronensaft.

Zubereitung:

1. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 aus dem Rezept für die „Schale“.

2. Nehmen Sie den Topf vom Herd und geben Sie Zitronensaft hinzu. Die Mischung verquirlen, bis sie homogen ist.

3. Gießen Sie die Zitronenmischung auf die „Schalen“ in den beiden Flaschenformen. Die Füllung sollte möglichst mit dem Rand der „Schalen“ abschließen und nicht darüber hinausgehen.

4. Lassen Sie die Süßigkeit nun mindestens zwei Stunden lang an einem kühlen Ort fest werden.

5. Nehmen Sie die Papierstreifen mit der gelierten Masse aus den Formen und legen Sie sie mit der flachen Seite nach unten in Zucker. Entfernen Sie das Papier.

6. Schneiden Sie überstehende „Schale“ ab und bestreuen Sie die Ränder mit Zucker.

7. Schneiden Sie ihre Süßigkeit nun in jeweils 1/ cm breite Stücke. Es sollte aussehen wie eine Zitronenscheibe.

8. Wälzen Sie jedes Stück einzeln in Zucker und lassen Sie es über Nacht trocknen.

Genießen Sie am nächsten Morgen Ihre Zitronenscheiben-Geleekonfekt!

