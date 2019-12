Vier Gerichte, die noch besser werden, wenn man sie mit Wodka veredelt

Warum fügt man in Russland Wodka in Suppen hinzu? Wissen sie dort nicht, dass Wodka bei hohen Temperaturen verdampft?

1. Zarenfischsuppe

Die ersten Rezepte der Fischsuppe, die man auf Russisch „Ucha“ nennt, stammen in Russland noch aus dem 12. Jahrhundert. Eine perfekte Ucha wird bei schwachem Feuer gekocht. Man nimmt den ganzen Fisch mit Kopf und Finnen.

Es ist bekannt, dass die Fischer in diese Suppe ein Schnapsglas Wodka und sogar einen brennenden Holzkloben hinzufügen. Es scheint auf den ersten Blick ein Spleen gelangweilter Männer zu sein, jedoch hat das Sinn. Wodka tötet Bakterien in unreinem Wasser aus Flüssen und Seen ab, zudem hilft er gegen den unangenehmen Fischgeruch. Außerdem bekommt in Wodka gekochter Fisch eine besondere weiße Farbe und bricht in der Brühe fast nicht auseinander.

2. Tschebureki

In der Sowjetzeit standen Menschen lange Schlangen nach saftigen Tschebureki mit Fleisch oder Käse. Heute ist die Liebe zu ihnen zwar weniger leidenschaftlich als in der Vergangenheit, doch das Wort „Tscheburek“ kann die Herzen der Russen noch immer berühren. Das einfache Rezept hat ein kleines Geheimnis. Man muss ein bisschen Wodka in den Teig hinzufügen - einen Tee- oder Esslöffel pro Kilo Teig. Wodka macht den Teig geschmeidiger und die Zahl der Bläschen auf den Tschebureki wird größer. Außerdem saugen solche Tschebureki weniger Öl auf, was ebenfalls zum besseren Geschmack beiträgt.

3. Eingelegte Gurken

Damit das Glas mit eingelegten Gurken nicht zerplatzt und die Gurken selbst knusprig und hart bleiben, muss man ins Salzwasser ein bisschen Wodka hinzufügen - 50 ml pro ein 3-Liter-Glas. Lassen wir mal die Chemie beiseite und sagen nur, dass Wodka ein perfektes Konservierungsmittel ist und den Prozess der Gärung aufhalten kann. Also, ein paar Esslöffel Wodka können der perfekte Geschmacksverstärker sein. Ebenso gut ist es, Wodka eingelegtem Kohl hinzuzufügen.

4. Marinade für Fleisch

Schaschlyk-Experten fügen der Marinade Wodka hinzu, damit das Fleisch sanfter wird und schneller durchzieht. Man braucht lediglich 150 ml Wodka pro 3 Kilo Fleisch. Die Marinade kann aus Zwiebeln (3 kg), Salz und gemahlenem Pfeffer bestehen. In dieser Marinade lässt man das Fleisch an einem kühlen Ort 24 Stunden ziehen. Wenn man jedoch keinen Schaschlyk zubereiten will, sondern das Fleisch einfach kochen oder dampfgaren möchte, kann man es einfach mit Wodka bespritzen oder vor dem Kochen ein bisschen Wodka ins Wasser hinzufügen.

