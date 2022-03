100 typische russische Gerichte (TEIL 4): Von Sauerkraut bis Ossetische Pastete

Russia Beyond

41. Rassolnik

Diese Suppe wird aus eingelegten Gurken zubereitet. Der Saft der Gurken (auf Russisch „rassol") verleiht der Suppe einen angenehmen Säuregehalt. Außerdem werden oft Brühweizen (oft Graupen), Kartoffeln und Fleischstücke hinzugefügt. Die beiden berühmtesten Varianten der Gurke tragen die Namen von Moskau und Leningrad. Der Leningrader Rassolnik wird mit Rinderbrühe zubereitet, während der Moskauer Rassolnik mit Hühnerbrühe zubereitet wird.

42. Smetannik

Grüße an alle Liebhaber von saurer Sahne! In Sauerrahm gekochte und damit eingeweichte Kekse bilden die Grundlage für diesen klassischen russischen Kuchen. Und jeder Koch dekoriert sie auf seine eigene Weise, so dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

43. Sotschnik

Ein Mürbeteig mit Hüttenkäsefüllung - und er ist SO lecker! Und er stand immer auf dem Speiseplan von Kantinen, von der Schule bis zur Arbeit. Das Wort „Sotschnik" kommt von „sok" ("Saft"), weil in dem alten Rezept Saft verwendet wurde. Jetzt kann man es selbst machen und es ist viel einfacher!

44. Gurjew-Brei

Zarter Grieß mit Beeren und Nüssen machen diesen Brei zu einer Nachspeise. Der Brei wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von Sachar Kusmin erfunden, einem Bauern, der als Koch im Haus des russischen Finanzministers Dmitri Gurjew diente. Das Rezept ist seit der Zarenzeit unverändert geblieben.

45. Scharlotka-Kuchen

Dieser beliebte russische Apfelkuchen ist eine volkstümliche Version des Desserts Charlotte Russe, das vom französischen Koch des Kaisers Alexander I. erfunden wurde. Ursprünglich handelte es sich um einen Kuchen mit Sahne und Schlagsahne, der später zu einem Biskuit mit Äpfeln wurde. Sogar ein Kind kann ihn backen!

46. Süße Sapekanka

Die zarte Sapekanka aus Hüttenkäse (ähnlich einem Käsekuchen) mit Rosinen ist eines der gesündesten Desserts der russischen Küche. Kombiniert mit saurer Sahne oder hausgemachter Marmelade wird sie zu einem wahren Gaumenschmaus.

47. Poscharski-Koteletts

Diese Hühnerkoteletts in knusprigen goldenen Croutons tauchten Anfang des 19. Jahrhunderts in der russischen Küche auf: Sie wurden in der Taverne von Jewdokim Poscharski in der Stadt Torschok (Region Twer) erstmals zubereitet und die Mundpropaganda verbreitete sofort zufriedene Kritiken im ganzen Land. Selbst Zar Nikolaus I. mochte dieses Gericht!

48. Tschak-Tschak

Viele knusprige Teigstücke, die großzügig in süßem Honigsirup getränkt sind - das sind die traditionellen tatarischen Tschak-Tschak-Kekse. In der tatarischen Sprache bedeutet „tschak-tschak" so viel wie „ein bisschen": Vielleicht geht es dabei um die kleinen Teigstücke, aus denen die Süßspeise hergestellt wird.

49. Vinaigrette

Das Wort, das in Frankreich Salatsoße bedeutet, ist in Russland zur Bezeichnung für eine Salatvariation geworden. Wahrscheinlich kam die Vinaigrette aus Europa in die russische Küche. Die klassische russische Vinaigrette besteht aus fein gehackten gekochten Rüben, Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, Erbsen und gesalzenen oder eingelegten Gurken mit einem Dressing aus Öl und Essig. Es gibt viele Varianten der Vinaigrette - mit Zutaten wie Sauerkraut, Bohnen, Pilzen, Fleisch, gehackten Eiern und Hering.

50. Rum-Baba-Törtchen

Rumkuchen? Ein bisschen. Rum-Baba aus Ölteig wird in Sirup mit einer kleinen Menge Cognac oder Rum getränkt und mit Karamellzucker überzogen. „Baba" ist die alte Bezeichnung für einen Festtagskuchen in Westrussland.

51. Ossetische Pastete

Dies ist wahrscheinlich eines der beliebtesten regionalen Gerichte, die Sie in ganz Russland finden können! Ossetische Pasteten gibt es in vielen Varianten, darunter „Fyddzhyn“ mit Fleisch und Brühe, „Walibah“ mit Käse und „Kadurdzhyn mit Bohnen. Eigentlich ist es einfacher zu essen als auszusprechen!

52. Zuckerzungen

Eines der beliebtesten sowjetischen (und modernen) Desserts sind die „Zuckerzungen". Das sind Blätterteigkuchen, die mit Zucker bestreut werden. Alles Geniale ist einfach!

53. Hirse-Kürbis-Brei

Hirse passt perfekt zum Kürbis, bereichert seinen Geschmack und verleiht ihm ein unverwechselbares Aroma. Dazu noch Nüsse, Rosinen und getrocknete Aprikosen - und fertig ist das perfekte russische Frühstück!

54. Sauerkraut

Sauerkraut mit Karotten und sauren Preiselbeeren wird nach einigen Tagen Gärung in einer Salzlösung zu einem tollen Snack für jede Gelegenheit. Manchmal wird dem Kraut ein Apfel, eine Rübe oder eine Paprika beigefügt.

55. Waffelröhrchen

Viele Menschen verbinden dieses Dessert mit ihrer Kindheit. Zu Sowjetzeiten war es ein wahrer Genuss, knusprige Waffelröhrchen mit eingekochter Kondensmilch zu bekommen! Es gab sie nicht oft zu kaufen, und ein eigenes Waffeleisen war ein Luxus.

