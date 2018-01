Vorsicht, Fake-Automaten! Russische Zentralbank warnt WM-Gäste

Wladimir Trefilow/Sputnik Wladimir Trefilow/Sputnik

In Russland wachsen Anspannung und Vorfreude im Vorfeld der diesjährigen FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Aber auch die Verbrecherwelt reibt sich schon die Hände, denn ein solcher Megaevent ist für sie die perfekte Gelegenheit, viele reiche Ausländer abzuzocken und so das Geschäft ihres Lebens zu machen. Darum warnt nun sogar die Zentralbank Russlands (eng) vor möglichen Betrüger-Tricks und erklärt, wie man diesen aus dem Weg gehen kann.

In ihrer Pressemitteilung warnt die Russische Zentralbank vor allem vor falschen Geldautomaten, die gewiefte Betrüger aufstellen könnten. Bisher waren ja vor allem verschiedene Techniken des Datenabfangens durch spezielle Lesegeräte an „echten“ Automaten aufgefallen. Nun erwarte man, dass Ganoven auch ausgemusterte Geldautomaten nutzen könnten, die sie dann zum Abfangen der Daten präparieren und als Fake-Automaten in den großen russischen Städten aufstellen könnten. Beim Einschieben der Karte würde dann, wie bei der alten Technik auch, der Pincode und die Daten der Karte ausgelesen, bevor der Automat in Außer-Betrieb-Modus umschalte. Während das Opfer noch grübelt, was passiert sei, kann der Betrüger schon das Geld Ihrer Karte mit vollen Händen ausgeben.

Wie sie sich vor dieser Gefahr schützen können? Nutzen Sie nur sichere, offizielle Automaten, möglichst von Ihnen bekannten Banken, am besten innerhalb von Bankfilialen, z.B. der größten russischen Bank Sberbank, die in allen Städten zahlreiche kleine und größere Filialen unterhält.

