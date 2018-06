Hightech-WM: Russland setzt als erster Gastgeber VAR-Technologie ein

Frank Hoermann/Sven Simon//Global Look Press Frank Hoermann/Sven Simon//Global Look Press

Bei der diesjährigen Fußball-WM debütierte auch eine neue aufstrebende Technologie, nachdem sie in der Serie A in Italien, der Bundesliga in Deutschland und dem FA Cup in England bereits getestet worden war. Die VAR-Technik - das Video Assistant Refering System - wurde zum ersten Mal beim WM-Cup 2018 eingesetzt, um Frankreich während des Spiels gegen Australien einen Elfmeter zu geben, und bestimmte weiter den Verlauf des Spiels.

Das Spiel der Gruppe C endete mit 0: 0, bis Schiedsrichter Andres Cunha entschied, eine Wiederholung auf dem Pitch-Side-Monitor zu sehen. Die Technologie hat seine Entscheidung umgestoßen. Als Ergebnis vergab Cunha zwei Strafrunden an Frankreich und das Team gewann 2-1.

VAR wurde auch verwendet, um das erste Tor von Diego Costa gegen Portugal in den Spielen Peru gegen Dänemark, Schweden gegen Südkorea und Costa Rica gegen Serbien zu überprüfen. Es wird die Schiedsrichter in allen 64 Spielen der WM 2018 unterstützen. Das System kann in vier Szenarien verwendet werden - nach einem Tor, bei Strafentscheidungen, bei roter Karte oder um die Identität zu bestätigen, zum Beispiel, wenn der falsche Spieler gesendet wurde.

Die Technologie bietet eine Echtzeit-Videoanalyse mit einem Netzwerk aus 33 verschiedenen Kameras, darunter zwei spezifischen Smart-Kameras, die erkennen, wenn sich ein Spieler im Abseits befindet. Die FIFA hat in Moskau ein VAR-Betriebszentrum eingerichtet, das über Glasfasernetz mit allen WM-Stadien verbunden ist.

Die meisten Experten begrüßen diese Technologie. "VAR kann unser bester Freund sein, es ist nicht mehr möglich, einen entscheidenden Fehler zu machen", sagte der niederländische Schiedsrichter Bjorn Kuipers.

Einige sind jedoch besorgt, dass VAR die Richter schwächen könnte. Laut dem russischen Schiedsrichter Sergej Chusainow ist die neue Technologie eine gute Hilfe, aber es könnte die Konzentration der Richter verschlechtern. "Wann wird die Entscheidung getroffen, die Wiederholung anzusehen? Das passiert, wenn der Richter zu spät kommt."

Alles über die WM 2018 in Russland lesen Sie hier:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.