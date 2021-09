Das Comeback der sowjetischen Tragflächenboote

Tragflächenboote waren in der UdSSR sehr beliebt. Jetzt erlebt diese Technologie ein Comeback. Was ist so besonders an ihnen?

Die „Raketa“ („Rakete“) war der erste Prototyp eines sowjetischen Tragflächenschiffs. Sie machte ihre Jungfernfahrt am 25. August 1957 und fuhr auf der Wolga von Gorki (heute Nischni Nowgorod) nach Kasan. Die „Raketa“ legte diese 420 Kilometer in sieben Stunden zurück und erreichte dabei Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h, was für ein Flussschiff sehr schnell war. Die Schiffe dieses Typs sind mit speziellen Tragflächen unterlegt, die den Wasserwiderstand erheblich verringern. Dies verleiht den Tragflächenschiffen ihren Hauptvorteil - eine sehr hohe Geschwindigkeit. Außerdem wird die Unruhe (Schwingung) für die Passagiere erheblich reduziert. Auf seiner ersten Fahrt hatte das 27 Meter lange Tragflächenboot 30 Passagiere, obwohl es für 64 Personen ausgelegt war. Die „Raketa“ war ein Erfolg: Insgesamt wurden 300 Schiffe gebaut, und sie war so beliebt, dass auch die nächsten Tragflügelboote oft einfach „Raketa“ genannt wurden.

"Raketa" auf dem Moskauer Kanal, 1967. Nikolaj Sitnikow / TASS Nikolaj Sitnikow / TASS

Neue sowjetische Tragflügelschiffe entstanden dank eines Teams von Ingenieuren unter der Leitung des Schiffskonstrukteurs Rostislav Alexejew. Kurz nach dem Siegeszug der „Raketa“ entwarfen sie ein Tragflächenboot namens „Meteor". Es erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 77 km/h und konnte bis zu 123 Personen befördern. Die „Meteor" war das am weitesten verbreitete sowjetische Tragflächenboot - insgesamt wurden 400 Schiffe hergestellt. Sie wurden nach Deutschland, Ägypten, Griechenland und in andere Länder exportiert. Einige Schiffe sind noch in Sibirien, im Fernen Osten und in St. Petersburg im Einsatz, wo sie für touristische Fahrten nach Peterhof bei St. Petersburg und Kronstadt (30 km von St. Petersburg entfernt) genutzt werden.

Passagiertragflächenschiff "Meteor - 26", 1968. W. Borodin / Sputnik W. Borodin / Sputnik

Einige sowjetische Tragflügelboote wurden für den Einsatz in Meeresgewässern konzipiert. Eines davon war die „Strela“ („Pfeil“). Zwei Schiffe dieser Modifikation erschienen 1961 und wurden im Schwarzen Meer eingesetzt. Die „Strela“ verfügte über zwei V-förmige, halb untergetauchte Tragflächen, mit denen die Schiffe auch bei rauer See (mit bis zu zwei Meter hohen Wellen) bis zu 70 km/h schnell fahren konnten. Das Schiff konnte bis zu 90 Passagiere befördern.

Motorschiff auf Tragflügelbooten "Mir" (Strela-1). Zentrales Marinemuseum, benannt nach Peter dem Großen des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation Zentrales Marinemuseum, benannt nach Peter dem Großen des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation

Das Tragflächenboot „Wolga“ konnte sowohl in flachen Gewässern als auch auf Flüssen und Seen eingesetzt werden. Es wurde in den frühen 1960er Jahren entwickelt. Mit einer Länge von nur 8,5 Metern war der Kreuzer klein und konnte nur sechs Personen an Bord nehmen. Außerdem besaß es ein abnehmbares Vorzelt anstelle eines Dachs. Die „Wolga“ hatte T-förmige, halb untergetauchte Tragflächen und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Die UdSSR. Adjarische ASSR. 11. September 1972 Tragflügelboot "Wolga" der Werft Batumi bei Tests. N. Anastasiew / TASS N. Anastasiew / TASS

Rostislav Alexejew wollte immer, dass seine Schiffe schneller werden. Da die Dieselmotoren die Geschwindigkeit begrenzten, beschloss er, ein Tragflächenboot mit einem aus einem Flugzeug stammenden Gasturbinenmotor auszurüsten. Diese Art von Motor ist leichter und liefert mehr Leistung als ein Dieselmotor. Eines der Ergebnisse dieses Experiments war das Flussschiff „Burevestnik" („Sturmvogel"). Es hatte auch zwei Wasserdüsen anstelle eines Propellers. Dank dieser Konstruktionsänderungen erreichte das Tragflächenboot eine Geschwindigkeit von 95 km/h. Die „Burevestnik“ war 43 Meter lang und konnte 150 Passagiere befördern.

DIE UdSSR. Gorki. 28. Mai 1968. Passagierschiff "Burewestnik" Gasturbinenschiff auf der Wolga. Wladimir Woitenko / TASS Wladimir Woitenko / TASS

Die „Tajfun“ („Taifun") wurde im Rahmen eines militärischen Tragflügelbootprojekts zu Versuchszwecken entwickelt. 1969 erfolgte die Fertigstellung und wurde in den 1970er Jahren sowohl auf Flüssen als auch auf dem Meer eingesetzt. Es verfügte über innovative T-förmige, vollständig untergetauchte Tragflächen mit autopilotgesteuerten Klappen. Die „Tayfun" konnte Geschwindigkeiten von bis zu 83 km/h erreichen und der rauen See trotzen. Sie hatte eine maximale Kapazität von 98 Passagieren und war 31 Meter lang. Eine Serienproduktion erfolgte jedoch nicht, da es ursprünglich für Experimente im Rahmen der Entwicklung eines militärischen Tragflügelboots namens „Uragan“ („Hurrikan“) entwickelt worden war.

Leningrad. 24. November 1969. Der Moment des Stapellaufs eines Tragflügelboots, des Typhoon-Gasturbinenschiffs, das mit einer Geschwindigkeit von etwa 76 Stundenkilometern fahren kann. Der Schiffssalon ist für 100 Passagiere ausgelegt und mit Klimaanlage ausgestattet. Baranow Iwan / TASS Baranow Iwan / TASS

Es gab mehrere Arten von militärischen Tragflächenbooten, wie z. B. Motorboote der Küstenwache und das oben erwähnte raketentragende Schiff mit dem Codenamen 1240 „Uragan“. Das Militärschiff wurde zwischen 1972 und 1976 gebaut und war zwischen 1979 und 1990 auf der Krim im Einsatz. Es hatte eine Länge von 56,6 Metern und ein Standardgewicht von 342 Tonnen. Die Tragflächen der „Uragan" waren vollständig im Wasser und wurden per Autopilot gesteuert. Es war möglich, die Tragflächen hochzuziehen, so dass sie das Wasser nicht berührten. In diesem Modus konnte die „Uragan" auf hoher See mit bis zu sechs Meter hohen Wellen fahren. Bei ruhiger See konnte das Tragflächenschiff eine Höchstgeschwindigkeit von 111 km/h erreichen. Es wurde von einer 34-köpfigen Besatzung bedient und war mit Marschflugkörpern und einer Lenkraketenabwehranlage bewaffnet. Es wurde nur ein einziges Exemplar gebaut, da es sich als kostspieliges Projekt erwies.

"Zyklon 250 M". "Zentrales Designbüro R. E. Alekseewa" "Zentrales Designbüro R. E. Alekseewa"

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde der Bau von Tragflächenbooten gestoppt. Doch in letzter Zeit wurde die Entwicklung dieser Schiffe wieder aufgenommen. Im Jahr 2013 erfolgte der Bau eines modernen russischen Tragflügelboots namens "Kometa 120M". Es ist für Seereisen konstruiert, wo es Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h erreichen kann. Das neue Schiff verfügt über ein Autopilotsystem für seine Tragflächen, ist 35,2 Meter lang und hat eine maximale Kapazität von 120 Passagieren.

Projekt 23160 SPK "Kometa 120M". "Zentrales Designbüro R. E. Alekseewa" "Zentrales Designbüro R. E. Alekseewa"

Als Nächstes wurde 2017 ein modifiziertes Tragflächenboot namens „Valdai 45R" gebaut. Es war für vollfließende Flüsse konzipiert. Es könnte in den nördlichen Regionen, in denen es an Straßen mangelt, sehr hilfreich sein. Es ist nur 21,3 Meter lang, braucht nur zwei Besatzungsmitglieder und hat eine maximale Kapazität von 45 Personen. Es kann eine Geschwindigkeit von bis zu 65 km/h erreichen. Mehrere „Waldai 45R“-Schiffe sind bereits auf den Flüssen Ob, Irtysch und Wolga im Einsatz.

Das Tragflügelboot Valdai am Pier der Flussstation in Nischni Nowgorod. Bestalex/Wikimedia Commons Bestalex/Wikimedia Commons

Im Projektstadium befindet sich auch ein riesiges Tragflächenboot mit dem Namen „Tsiklon 250M“ („Zyklon 250M“). Es handelt sich um ein doppelstöckiges Schiff mit Sitzen wie in einem Verkehrsflugzeug. Es verfügt über einen Gasturbinenmotor und ein ungewöhnliches System von kleinen Tragflächen. Dank dieser Konstruktion kann es eine Geschwindigkeit von bis zu 101 km/h erreichen. Das Schiff ist 46 Meter lang und hat eine maximale Kapazität von 300 Passagieren - mehr als jedes andere russische oder sowjetische Tragflächenschiff.

