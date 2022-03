War es jemals möglich, aus der UdSSR auszuwandern?

Der sowjetische Staat war zeitlebens bestrebt, die Auswanderung aus dem Land zu kontrollieren und setzte sie ein wie „Zuckerbrot und Peitsche“. Einige Bürger wurden zur Ausreise gezwungen, anderen wurde die Ausreise unmöglich gemacht.

Seit der Russischen Revolution und der anschließenden Gründung des neuen Sowjetstaates bis zu seinem endgültigen Zusammenbruch im Jahr 1991 gab es fünf verschiedene Phasen der Massenauswanderung aus dem Land, die auch als „Wellen“ bezeichnet werden.

Der erste Exodus

Als der Sowjetstaat 1922 gegründet wurde, kam es zu einer massiven Auswanderung der so genannten Weißen Emigranten - vor allem jener Russen, die sich der Bildung der bolschewistischen Regierung widersetzten - in den neu gegründeten Staat.

Der erste Exodus war gleichzeitig der massivste in der russischen Geschichte und der verheerendste für den entstehenden Staat in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Die Zahl der Menschen, die aus Russland flohen, nachdem die Rote Armee die gegnerische Seite endgültig besiegt hatte, wird grob auf zwei Millionen Menschen geschätzt.

Viele herausragende Persönlichkeiten - darunter die russische Intelligenz, Offiziere, Staatsmänner, Geschäftsleute, Großgrundbesitzer und Intellektuelle aller Art - entschieden sich dafür, ihr Heimatland für immer zu verlassen. Viele von ihnen erfanden sich in anderen Ländern erfolgreich neu. Der „Vater der Luftfahrt“, Igor Sikorski, der nach seiner Übersiedlung in die USA erfolgreich Hubschrauber für den amerikanischen Präsidenten konstruierte, ist nur ein Beispiel dafür.

Evakuierung der Weißen über einen Hafen auf der Krim. Gemeinfrei Gemeinfrei

Nach dieser massiven Abwanderung der Bevölkerung schlossen sich die Grenzen der Sowjetunion und machten die Auswanderung für viele zu einem unerfüllbaren Traum.

Das Schiff „Steamer Sangammon“ des amerikanischen Roten Kreuzes transportiert russische Flüchtlinge von Noworossijsk zur Insel Proti, 1920. Library of Congress Library of Congress

Hinter dem Eisernen Vorhang

Während es in den Anfängen der Sowjetunion noch möglich war, diese zu verlassen, war das Land Ende der 1920er Jahre vom Rest der Welt abgeschottet. Danach gab es in den Augen der sowjetischen Behörden jahrzehntelang keine Emigranten, sondern nur Überläufer.

Ein Plakat mit der Aufschrift "Der Feind wird nicht passieren! Die Grenzen des Heimatlandes werden vom gesamten sowjetischen Volk bewacht." Gemeinfrei Gemeinfrei

Im Jahr 1935 führten die sowjetischen Behörden unter der Führung von Josef Stalin beispiellos harte Maßnahmen ein, um den Gedanken der Auswanderung in den Köpfen der sowjetischen Bevölkerung auszurotten. Nach dem neuen Gesetz wurde die Flucht über die Grenze mit dem Tod bestraft. Darüber hinaus wurden auch die Verwandten der Überläufer strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.

Das harte Gesetz richtete sich vor allem gegen hochrangige Politiker, Diplomaten und Geheimdienstler - von denen viele in Ausübung ihres Amtes im Ausland stationiert waren. Die Mehrheit der sowjetischen Bevölkerung verfügte gar nicht über die Mittel verfügte, aus der Sowjetunion zu fliehen, selbst wenn sie es gewollt hätte.

Trotz der strengen Sanktionen war diese Periode der sowjetischen Geschichte von skandalösen Überläufen von Schlüsselfiguren sowohl des politischen Establishments als auch des Sicherheitsapparats der Sowjetunion geprägt. Stalins persönlicher Sekretär Boris Baschanow wurde zum ersten großen Überläufer aus der Sowjetunion und ebnete den Weg für andere: wie den sowjetischen Geheimdienstoffizier Igor Gusenko , dessen Enthüllungen eine Welle der Angst vor dem Kommunismus im Westen auslösten; Stalins berüchtigten Auftragskiller Bogdan Staschinski, den Leiter der sowjetischen Geheimpolizei im Fernen Osten Genrich Ljuschkow, der vor Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Tokio floh; den Untergeneralsekretär der UNO Arkadi Schewtschenko, der den U. US-Botschafter 1975 um Asyl bat; und der berüchtigte Doppelagent Oleg Gordijewski, der für den britischen Geheimdienst MI6 arbeitete, bevor er 1985 aus der UdSSR floh.

Arkady Sсhewtschenko, der sowjetische Diplomat, der in den USA Asyl suchen soll, leistet am 28. Februar 1986 in Washington den Eid der amerikanischen Staatsbürgerschaft. AP AP

Einige der Überläufer wurden im Ausland von sowjetischen Geheimagenten ermordet, während andere bis ins hohe Alter lebten, manchmal in ständiger Angst vor Repressalien. Keiner von ihnen hat jedoch sein Land je wiedergesehen.

Nach Stalins Tod und der anschließenden Aufhebung des Gesetzes, das die Familie des Überläufers kriminalisierte, zogen es viele prominente sowjetische Persönlichkeiten vor, nicht in die Sowjetunion zurückzukehren, wenn sie die Möglichkeit hatten, ins Ausland zu reisen. Viele prominente sowjetische Sportler und Kulturschaffende wurden zu so Gefangenen im eigenen Staat.

Gefangen in der UdSSR

Als die Auswanderung in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren endlich legalisiert wurde, sahen die meisten Menschen nicht-russischer Herkunft dies als eine Gelegenheit, die sowjetische Realität für immer hinter sich zu lassen.

Aus Angst vor der massiven Abwanderung der Bevölkerung, die das Bild der sozialistischen Welt in den Augen der Öffentlichkeit zu untergraben drohte, machte die sowjetische Regierung jedoch Ausreisevisa erforderlich - eine formelle Erlaubnis der Behörden zur Auswanderung.

Sowjetisches Ausreisevisum der zweiten Art (ermöglicht das dauerhafte Verlassen der UdSSR). Gemeinfrei Gemeinfrei

In der Praxis war es für viele Menschen unmöglich, ein Visum zu erhalten. In den 1970er Jahren wurde das Problem so akut, dass ein neuer Begriff für diejenigen aufkam, denen ein Ausreisevisum verweigert worden war - Otkasniki (dt.: Verweigerer).

Verweigerer protestieren 1980. Unknown author/Russia in photo

In einigen Fällen trieben die Behörden die Menschen so sehr in die Verzweiflung, dass sie bereit waren, abscheuliche Taten zu begehen, um einen Weg aus der UdSSR zu finden.

„Ich hatte fast keinen Zweifel daran, dass wir verhaftet werden würden. Aber ich dachte, dass es für mich einfacher sein würde, die Sowjetunion zu verlassen, nachdem ich meine Strafe verbüßt hatte", sagte Eduard Kusnetsow, einer der ethnischen Juden, die sich 1970 verschworen, ein Flugzeug zu entführen, um aus der UdSSR zu fliehen.

Ein Fahndungsfoto von Eduard Kusnezow. Anat Zalmanson-Kuznetsow, 2016 Anat Zalmanson-Kuznetsow, 2016

Während einige jahrelang auf ihr Ausreisevisum warteten, befanden sich andere in der entgegengesetzten Situation wider. In den späten 1970er Jahren praktizierten die sowjetischen Behörden, einigen sowjetischen Bürgern die Staatsbürgerschaft in Abwesenheit zu entziehen, während sie sich auf einer Auslandsreise befanden. So wurde beispielsweise dem Cellisten Mstislaw Rostropowitsch und seiner Frau, der Sopranistin und Opernsängerin Galina Wischnewskaja, die sowjetische Staatsbürgerschaft entzogen, während sie sich im Ausland aufhielten.

Vieles änderte sich, als Michail Gorbatschow die Politik der Perestroika einleitete. Mit der Ausweitung des wissenschaftlichen und kulturellen Austauschs mit dem Ausland und der zunehmenden Zahl von Auslandsreisen wurden auch die Auswanderungsbestimmungen gelockert.

Sowjetbürger stehen vor der US-Botschaft in Moskau, um die für die Ausreise aus der UdSSR erforderlichen Dokumente zu erhalten, 1990. Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Trotz des Grades der Liberalisierung blieb jedoch das Grundprinzip erhalten: Sowjetbürger, die aus der Sowjetunion auswandern wollten, mussten zunächst ein Ausreisevisum beantragen. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 konnten Russen in ein Land ihrer Wahl auswandern.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.