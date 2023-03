So sah Russland im Jahr 1953 aus (FOTOS)

Russia Beyond

Am späten Abend des 5. März 1953 starb Josef Stalin, der in der UdSSR häufig als „Vater der Völker“ bezeichnet wurde.

Am frühen Morgen des 6. März wurde die Nachricht im ganzen Land verbreitet. Auf dem Bild sind Fabrikarbeiter zu sehen, die an diesem Tag Radio hören.

Der Massenabschied von Stalin begann schon am 6. März im Haus der Gewerkschaften, wo der Sarg mit seinem Leichnam aufgestellt war. Die Abschiedszeremonie dauerte drei Tage und drei Nächte.

Der Metropolit der Russisch-Orthodoxen Kirche Nikolaj in einer Ehrengarde neben dem Sarg von Joseph Stalin.

Am 9. März fand in Moskau die Beerdigung Stalins statt. In dem Massengedränge im Zentrum Moskaus kamen mehr als einhundert Menschen ums Leben – und das ist nur die offizielle Zahl.

Am 1. September wurde einer der Sieben-Schwestern-Wolkenkratzer eingeweiht – auf dem Bild ist das Gebäude der Lomonossow-Universität in Moskau zu sehen.

Auch die Arbeiten am neuen Gebäude des Außenministeriums wurden in diesem Jahr abgeschlossen.

Auch wurde die neue Metrostation Arbatskaja in Moskau eröffnet.

Die U-Bahn-Station Arbatskaja vonaußen.

Anbringung eines Mosaiks in der 1954 eröffneten Metrostation Kiewskaja.

Alexander Solschenizyn war gerade aus dem Gulag entlassen worden, wurde aber sofort ins Exil in die Kasachische SSR geschickt.

Neue Modelle von Watniks, einer warmen, mit Wolle gepolsterten Jacke.

Kinder, die Radio hören.

„Alle zu den Wahlen!“

Lesesaal der Lenin-Bibliothek.

Eine Kunstturnerin bei einem Sprung.

Eine Familie macht ein Foto vor dem Denkmal des Ehernen Reiters in Leningrad.

Kinder im Kindergarten waschen vor dem Mittagessen die Hände.

Sommer. Freunde. Kindheit.

Ein Imker zeigt seine Bienen.

Schulmädchen, die mit dem Schulradio beschäftigt sind.

Ein Lehrer eines technischen Clubs unterrichtet seinen Schüler.

Iwan Kartaschew, Stalinpreisträger und Schlosser einer Maschinenbaufabrik.

Parade zum Tag der Arbeit in Moskau.

Ein Soldat erweist einem gefallenen Waffenbruder die Ehre.

Kaliningrad (das ehemalige Königsberg) war vor kurzem Teil der UdSSR geworden. Auf der Archivaufnahme sind Touristen auf dem Grab von Immanuel Kant zu sehen.

Von der Zeit des Zweiten Weltkriegs bis 1954 gab es getrennte Schulen für Mädchen und Jungen.

Montage des Autos Moskwitsch-400.

Rekonstruktion des GUM-Kaufhauses in Moskau.

