So sah Russland im Jahr 2003 aus (FOTOS)

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Ein Fußballfan mit einem Schal mit der Aufschrift Russland.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Dies war das vorletzte Mal, dass der 7. November in Russland gefeiert wurde. Es war der Jahrestag der Oktoberrevolution oder, wie er in den 1990er Jahren genannt wurde, der Tag der Einigung und Versöhnung in Russland.

Yury Belinsky/TASS Yury Belinsky/TASS

Seit 2005 wird am 4. November ein neuer Feiertag, der Tag der nationalen Einheit, gefeiert.

Nikolai Malyshev/TASS Nikolai Malyshev/TASS

Ein Blick auf Moskau. Die Christ-Erlöser-Kathedrale, die in den 1930er Jahren von den Bolschewiken abgerissen worden war, wurde Ende der 1990er Jahre wieder aufgebaut und seit 2000 werden dort Gottesdienste abgehalten. Zu Sowjetzeiten befand sich an ihrer Stelle das Freibad Moskwa.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Wladimir Putin und Patriarch Alexius II. bei einem Treffen mit führenden Vertretern anderer orthodoxer Kirchengemeinden.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Die Turnerin Alina Kabajewa gewinnt bei der Europameisterschaft eine Medaille.

Sergei Subbotin/Sputnik Sergei Subbotin/Sputnik

Rentierzüchter auf der Halbinsel Jamal auf dem Weg zur Arbeit.

Yury Belinsky/TASS Yury Belinsky/TASS

St. Petersburg feiert sein 300-jähriges Bestehen.

Sergei Guneev/Sputnik Sergei Guneev/Sputnik

Internationale Gäste nehmen daran teil, darunter der damalige US-Präsident George W. Bush.

Alexei Panov/Sputnik Alexei Panov/Sputnik

Wladimir Putin bei der Eröffnung des neuen Ladoga-Bahnhofs in St. Petersburg.

Sergei Velichkin/Sputnik Sergei Velichkin/Sputnik

Das Bernsteinzimmer des Palastes von Zarskoje Selo nach der Restaurierung.

Yury Abramochkin/Sputnik Yury Abramochkin/Sputnik

So sah die Mode im Jahr 2003 aus.

Dmitry Korobeinikov/Sputnik Dmitry Korobeinikov/Sputnik

Der prachtvolle Jelissejew-Laden in Moskau wird nach seiner Restaurierung wiedereröffnet.

Dmitry Korobeinikov/Sputnik Dmitry Korobeinikov/Sputnik

Makler der Moskauer Börse bei der Arbeit an hochmodernen Computern.

Sergei Guneev/Sputnik Sergei Guneev/Sputnik

Der russische Geschäftsmann Roman Abramowitsch.

Dmitry Korobeinikov/Sputnik Dmitry Korobeinikov/Sputnik

Das Baden eines roten Pferdes von Kusma Petrow-Wodkin. Die Ausstellung ist dem 125. Jahrestag der Geburt des Künstlers gewidmet.

Igor Mikhalev/Sputnik Igor Mikhalev/Sputnik

Kopejka, einer der ersten Discount-Supermärkte in Russland.

Yury Abramochkin/Sputnik Yury Abramochkin/Sputnik

Eine Ausstellung zur Ehre von Josef Stalin.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Eine junge Tschetschenin trägt ihr Kind. 2003 war der Tschetschenien-Konflikt (Anti-Terror-Operation auf dem Gebiet der nordkaukasischen Region) in seiner heißen Phase.

Dmitry Korobeinikov/Sputnik Dmitry Korobeinikov/Sputnik

Moskaus erstes Formel-1-Rennen.

Dmitry Korobeinikov/Sputnik Dmitry Korobeinikov/Sputnik

Der Nobelpreis für Physik 2003 wird gemeinsam an die russischen Physiker Alexej Abrikosow und Witalij Ginsburg (auf dem Foto) und den Briten Anthony James Leggett für ihre „bahnbrechenden Arbeiten in der Theorie über Supraleiter und Supraflüssigkeiten“ verliehen.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Ein Einheimischer spielt ein Streichinstrument in Derbent, Republik Dagestan.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Die Arbeit von Journalisten im Jahr 2003: Berichterstattung über die Wahlen in Tschetschenien.

Dmitry Korobeinikov/Sputnik Dmitry Korobeinikov/Sputnik

Alyje Parusá (dt.: Scharlachrote Segel), ein neuer Wohnkomplex in Moskau.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Im Inneren des Staatlichen Kremlpalastes. Die Embleme der Sowjetrepubliken blieben als Teil der Architekturgeschichte erhalten.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Ein Volksensemble tritt in Tschukotka auf.

Sergei Subbotin/Sputnik Sergei Subbotin/Sputnik

Studentinnen der Waganowa-Ballettakademie in St. Petersburg.

Marat Abulkhatin/TASS Marat Abulkhatin/TASS

Wiktoria Lopyrjowa gewinnt den Miss-Russland-Schönheitswettbewerb. Sie gilt als eine der schönsten Frauen des Landes und wird das Gesicht der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland werden.

Oleg Lastochkin/Sputnik Oleg Lastochkin/Sputnik

Eine Straßenbahnfahrerin in der Neujahrs-Kleidung.

