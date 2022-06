Von Ikonen bis zum Sozialistischen Realismus: Top-20 Meisterwerke der Tretjakow-Galerie (TEIL 2)

Es war der Traum des Gründers der Galerie, Pawel Tretjakow, ein großes öffentliches Museum für russische Kunst zu schaffen. Dieser erfolgreiche Kaufmann führte die Mode für russische Künstler ein und kaufte leidenschaftlich deren Gemälde auf. Am Ende erfüllte er sich mehr als nur einen Traum und fügte sein Haus im Zentrum Moskaus sogar vier Flügel hinzu.

In den 1980er Jahren wurde ein neues Gebäude speziell für die russische Kunst des 20. Jahrhunderts gebaut, die sogenannte Neue Tretjakow-Galerie.

Heute umfasst die Sammlung des Museums mehr als 190.000 Werke. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten davon.

Ilja Repin. Iwan der Schreckliche und sein Sohn Iwan am 16. November 1581, 1885

Alexander III. verbot die öffentliche Zurschaustellung des Bildes, aber Tretjakow kaufte es trotzdem, und später wurde der Kaiser überredet, seine Meinung zu ändern.

Walentin Serow. Mädchen mit Pfirsichen, 1887

Eines von Serows berühmtesten Werken, das er in Abramzewo malte, zeigt die Tochter seines Mäzens Sawwa Mamontow. Der Betrachter ist fasziniert von der Frische und Unbekümmertheit der Kindheit.

Iwan Schischkin. Morgen in einem Kiefernwald. 1889

Der immergrüne Nadelwald ist ein Lieblingsmotiv von Schischkin. Die Bärenjungen auf dem Bild wurden von einem anderen Künstler, Konstantin Sawizki, gemalt, der jedoch später seine Unterschrift von dem Werk entfernte und auf seine Urheberrechte verzichtete.

Michail Wrubel. Der sitzende Dämon, 1890

Ein ganzer Saal in der Tretjakow-Galerie ist diesem Künstler gewidmet, einem der mystischsten der russischen Kunst. Dies ist nur einer von vielen Dämonen Wrubels und ein Meisterwerk des russischen Symbolismus. Das Gemälde verkörpert den ewigen Kampf eines rebellischen Geistes: Der schöne, mächtige Dämon blickt wehmütig auf die Welt, die sich wie durch Kristalle gebrochen verändert. Nach der Revolution wurde das Gemälde aus einer Privatsammlung in die Tretjakow-Galerie gebracht.

Natalia Gontscharowa. Selbstporträt mit gelben Lilien, 1907

Eine der wichtigsten Künstlerinnen der russischen Avantgarde war zusammen mit ihrem Ehemann Michail Larionow Mitglied verschiedener progressiver Kunstvereine und nahm an zahlreichen Ausstellungen in Russland und Europa teil. Dieses Selbstporträt spiegelt Gontscharowas Faszination für den Expressionismus wider.

Kusma Petrow-Wodkin. Das rote Pferd badend. 1912

Petrow-Wodkins Kunst hat die russische Ikonenmalerei verändert. Die Zeitgenossen interpretierten das Bild auf unterschiedliche Weise, aber zu Beginn der Revolution glaubte man, dass das rote Pferd den Weg des neuen Russlands symbolisierte. Die Leinwand befand sich lange Zeit in Schweden und gelangte erst 1961 aus Privatbesitz in die Tretjakow-Galerie.

Wassily Kandinsky. Komposition VII, 1913

Russlands bedeutendster Vertreter der Abstraktionskunst lebte und arbeitete viele Jahre in Deutschland. Er war einer der ersten Künstler, der das Figürliche ablehnte und sich auf die Farbe konzentrierte.

Kasimir Malewitsch. Schwarzes Quadrat, 1915

Das berühmteste und umstrittenste Bild der russischen Avantgarde sorgte auf der Letzten Futuristischen Gemäldeausstellung 0.10, wo es erstmals gezeigt wurde, für großes Aufsehen. Es wurde in der „roten Ecke“ aufgehängt, wo sich in einem russischen Haus normalerweise Ikonen befanden. Röntgenaufnahmen im Jahr 2015 zeigten, dass sich unter dem endgültigen Bild noch mehrere Schichten befanden, so dass das Werk zunächst wie eine kubisch-futuristische Komposition aussah. Doch während seiner tiefgreifenden Überlegungen zu Form und Farbe in der Malerei kam dem Künstler die Idee des Supremus - der Dominanz der Farbe. Malewitsch fertigte noch mehrere Versionen des Gemäldes an, darunter eine speziell für die Tretjakow-Galerie, da das Original mit kleinen Rissen übersät war.

Boris Kustodijew. Der Bolschewik, 1920

Kustodijew ist vor allem für seine Szenen aus dem russischen Handels- und Dorfleben bekannt, die in leuchtenden Farben gemalt sind. Der Bolschewik, eines der späteren Werke des Künstlers, spiegelt seine Eindrücke von der Revolution 1917 wider, die er, an den Rollstuhl gefesselt, vom Fenster seines Hauses aus beobachtete.

Alexander Dejneka. Zukünftige Piloten, 1938

Alexander Dejneka ist einer der berühmtesten sowjetischen Künstler, der zahlreiche Propagandawerke geschaffen hat. Dieses Gemälde ist eines der wichtigsten Werke des offiziellen sowjetischen Kunststils, der als sozialistischer Realismus bekannt ist.

