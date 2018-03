Stadion des Jahres: Moskauer Luschniki überzeugt Jury, Sankt Petersburger "Kollege" beliebt bei Fans

Das Moskauer Luschniki-Stadion 1956 und ... Anatolij Garanin/Sputnik Anatolij Garanin/Sputnik

Eine internationale Wettbewerbsjury hat das neu eröffnete Moskauer Stadion Luschniki zum "Fußballstadion des Jahres 2017" gekürt. Damit hat die Moskauer Spielstätte, die in diesem Sommer auch die FIFA-Fußball WM 2018 in Russland eröffnen sowie das Finale austragen wird, die berühmte U-Arena in Nanterre/Paris, Frankreich, sowie das Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta, USA, überflügelt.

"Die örtlichen Bedingungen und historische Bedeutung des Luschniki-Stadions stellten die Autoren der Renovierungsplanung vor eine große Herausforderung", erklärte Dr. Maria Sipińska-Małaszyńska, das einzige weibliche Jury-Mitglied. "Mit seiner Lage auf einer der historischen Achsen der Stadt ist das Stadion auch ein wichtiger touristischer Anziehungspunkt und wird das sicherlich auch bleiben."

Das Sankt Petersburger Stadion Zenit-Arena landete in der Jury-Wertung auf Platz 8. Auch in der Publikumswertung liegen die zwei größten russischen Stadien - Luschniki in Moskau (Platz 7) und Zenit-Arena in Sankt Petersburg (Platz 5) - beide in den Top-10.

... Luschniki heute! Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

