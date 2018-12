Ein italienischer Manager erzählt, wie es ist, in Russland zu arbeiten

Ein Mailänder Topmanager - Luigi Tozzi-Spadoni - erklärt, wie sich der russische Geschäftsansatz von dem in den Vereinigten Staaten und Großbritannien unterscheidet und warum er glaubt, dass die russische Wirtschaft eine gute Zukunft hat.

Vor drei Jahren kam ich nach Russland, um bei der Umstrukturierung der kaufmännischen Abteilung meines Unternehmens zu helfen - Baker Hughes, ein Tochterunternehmen von General Electric im Öl- und Gassektor. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich viele Jahre im Mittleren Osten und in Großbritannien gelebt. Ich ließ meine Frau und meine zwei Kinder zu Hause in Mailand und ich fuhr einmal pro Monat nach Hause, um sie zu sehen.

Sehr bald nach meiner Ankunft in Russland habe ich gesehen, wie viele außergewöhnliche Talente es hier gibt. Ich habe bemerkt, dass gewöhnliche Russen ein erstklassiges Bildungsniveau haben. Mehr als die Hälfte der Russen, die ich getroffen habe, haben auch eine musikalische Ausbildung, was für mich ein wichtiger Indikator für eine starke Gesellschaft ist. Hier ist der durchschnittliche Bildungsgrad sehr hoch - wahrscheinlich der höchste, den ich in meiner internationalen Erfahrung gesehen habe, und das ist ein sehr guter Faktor für diejenigen, die ein erfolgreiches Unternehmen führen wollen, denn es ist wichtig, intelligente Leute zu haben.

Die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist hier geringer als beispielsweise in Italien. Die Rolle der Frauen, ihre Professionalität und ihre Fähigkeit mit Problemen umzugehen, ist erstaunlich. Wenn ich meine Kollegen bewerten muss, sind die besten Mitarbeiter meist Frauen. Es gibt vielleicht nicht so viele weibliche Top-Manager in staatlichen russischen Unternehmen wie Rosneft und Gazprom, aber in internationalen Unternehmen gibt es viele Frauen, die klug und erfahren sind.

Um in Russland Geschäfte zu machen, muss man zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen. Es ist sehr ähnlich wie in Italien - wenn man kein persönliches Vertrauen hat, ist es schwierig, zusammenzuarbeiten. Ich hatte 20 Jahre meines Lebens lang Verträge ausgehandelt und ich sage immer, dass ein guter Vertrag derjenige ist, der unterschrieben und weggeräumt wird und niemand sieht ihn sich mehr an.

Auf dem russischen Markt gibt es Nischen. Wenn Sie ein „Business-to-Consumer“-Unternehmen sind, versuchen Sie, die Bevölkerung außerhalb von Moskau und Sankt Petersburg anzusprechen. Dort könnte man erhebliche Möglichkeiten finden, die noch ungenutzt sind.

Lokalisierung ist gut, um erfolgreich zu sein, aber man braucht auch Partnerschaften - selbst große Unternehmen wie General Electric, zu denen mitunter Baker Hughes gehört, suchen immer nach lokalen Partnern, die helfen können, die Sprachbarriere und die lokale Bürokratie zu überwinden.

Ich trank genug obligatorischen Wodka und ging mit Partnern auf Banjas, aber ich hatte das Glück, nach Russland zu kommen, als diese Gewohnheit deutlich nachließ. Obwohl ich gerne in Maßen trinke – es ist eine gute Möglichkeit, Vertrauen bei lokalen Kollegen aufzubauen.

Die Zukunft der russischen Wirtschaft, so wie ich sie sehe, ist heute viel besser als die Aussichten einiger südeuropäischer Länder. Im Wesentlichen, weil in Russland noch eine Lücke zu schließen ist und weil die Quellen dieses Landes enorm sind. Wenn man auf die letzten Jahrzehnte zurückblickt, hat Russland einen dramatischen Anstieg der Lebensqualität erlebt. In Großstädten wie Moskau und Sankt Petersburg ist der Lebensstandard zu der jeder anderen Großstadt der Welt ähnlich.

Um erfolgreich zu sein, muss Russland die besten Talente gewinnen und halten und dazu muss das Land grundlegende Probleme lösen, von denen das größte die Korruption ist. Nicht in großen Geschäftsbeziehungen, die professionell durchgeführt werden, sondern in den kleinen Angelegenheiten, die das Leben der Bürger betreffen. Ich hoffe, dass die aktuellen russischen Initiativen zur Förderung der Digitalisierung dazu beitragen wird, Bürokratie und Korruption zu minimieren.

Was ich an der russischen Sprache liebe, sind die Sprüche. Ich nehme Russischunterricht und lernte viele Sätze wie „хотел как лучше - получилось как всегда“ [Wir wollten das Beste, den Rest kennen Sie] oder „тяжело в учении - легко в бою“ [Je härter Du trainierst, desto besser wirst Du kämpfen]. Ich benutze diese viel, denn wenn man sich für die Situation das Richtige aussucht, helfen sie, persönliche Verbindungen aufzubauen und die russische Kultur zu verstehen.

Nach drei Jahren hier zu leben, habe ich zwei Dinge erkannt. Erstens, dass wir unsere Freiheit in Italien nicht nur den Amerikanern und Engländern, sondern auch den Russen verdanken. Und zweitens, dass Russland ein Land der Liebe ist, nicht der rohen Gewalt. In Russland habe ich eine Intensität von Gefühlen gesehen, die ich sonst noch nirgendwo gesehen habe.

