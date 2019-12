Über diese Memes lachten die Russen 2019

Liebe zwischen Delivery Club & Yandex.Eda

In diesem Jahr zeigte die Liebe eine weitere Facette: ein junger Mann, der für einen Essenslieferdienst arbeitet, verliebte sich in eine junge Frau, die für den Konkurrenten arbeitet.

Als das Foto vom modernen Romeo und seiner Julia viral ging, schenkten die konkurrierenden Firmen dem Paar eine Reise nach Paris mit dem Besuch von Disneyland und einem Abend in einem Michelin-Restaurant. Die Liebe gewinnt immer!

Tetris Challenge

Die Russen haben die virale internationale Herausforderung gemeistert. Zu den Teilnehmern gehörten eine Polizeidienststelle, Feuerwehrleute sowie Sportmannschaften.

Sergey Lazarev auf dem Eurovision Song Contest

максим: знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не пОТЕРЯЙ ЕГО И НЕ СЛОМААААЙ



двенадцатилетняя я:#Евровидение#Eurovisionpic.twitter.com/5ygyn4iyBf — нαйлушα`🇩🇪 (@holylewy) 17 мая 2019 г.

Fühlen Sie sich traurig? Sie sind garantiert nicht so traurig wie der russische Sänger Sergey Lazarev, der beim diesjährigen Eurovision Song Contest mit der sakralen Ballade „Scream“ seine Traurigkeit auf ganz besonders beeindruckende Weise zum Ausdruck brachte.

Tarantino in Russland

when i rt myself pic.twitter.com/qbKVqlHjW1 — Maggie Serota (@maggieserota) 3 ноября 2019 г.

Сенсация, Тарантино присматривает себе квартиру в Челябинске! pic.twitter.com/XWzKvili2V — А Вы бывали на Таити? (@S_P_Mak) 13 августа 2019 г.

Тарантино на этой фотке выглядит так, будто это твой дядя Юра из Салехарда, которого привезли в гости в Москву и повели Кремль смотреть pic.twitter.com/WAx7hnBpiN — Тернавский (@ternawski_) 6 августа 2019 г.

Nein, das ist nicht Ihr Opa, das ist Quentin Tarantino in Russland. Er sieht wie jemand aus, der rein zufällig in den Kreml gekommen ist. Diese Photoshop-Fotos von ihm in einer Wohnung in Tscheljabinsk sind aber cool!

Sturm der Area 51

OhTheWit/Reddit.com OhTheWit/Reddit.com

Wenn du einen Alien aus der Area 51 gestohlen hast und jetzt versuchst, ihm Russisch beizubringen.

Sage: „B-O-R-S-C-H-T-S-C-H“

Die Russen bereiteten sich auf den Sturm der Area 51 vor! Und sie meinten es damit sehr ernst.

Dicker Kater vs. Aeroflot

Michail Galin Michail Galin

Dieser Kater reist mit Business-Class und will nichts von den Regeln hören, laut derer er eigentlich im Frachtraum sein müsste. Lesen Sie hier die ganze Geschichte:

Bottle Cap Challenge

Im Juli 2019 überfluteten Tausende von Bottle Cup Challenge Videos das Internet. Natürlich ritten die Russen bereitwillig auf ihre eigene seltsame Weise auf der Welle.

