Warum die russische Babuschka ein Phänomen ist

Das russische Wort Babuschka bedeutet wörtlich übersetzt Großmutter (oder Oma). Babuschka hat seinen Ursprung in dem Wort baba, das im Russischen früher eine Bäuerin bezeichnete (und heute als sehr unhöfliches Wort für eine Frau gilt). Die offizielle Definition von Großmutter war früher babka, aber heute gilt auch dieses Wort als Schimpfwort, während die Verkleinerungsform babuschka immer häufiger verwendet wird.

Boris Kavashkin/TASS Boris Kavashkin/TASS

Babuschka im weiteren Sinne ist eine alte Dame, ein Synonym für Staruschka. Wenn Sie eine sehr alte Dame auf der Straße sehen, können Sie sie normalerweise als Babuschka anreden.

Babuschka ist gleichbedeutend mit Liebe (und leckerem Essen)

Es scheint, dass kein Elternteil sein Kind so lieben kann wie eine echte russische Babuschka ihr Enkelkind. Eine russische Babuschka terrorisiert ein Kind mit Streicheleinheiten und Küssen. Sie kauft alles (vor allem Süßigkeiten und Spielzeug, das Eltern nicht kaufen und nicht erlauben). Sie lässt ihr Enkelkind so lange herumtollen, wie es will und nimmt es vor den Eltern in Schutz.

A.Zybin/Sputnik A.Zybin/Sputnik

„Als ich ein Kind war, verbrachte ich den ganzen Sommer mit meiner Babuschka auf dem Land, während meine Eltern arbeiteten“, erinnert sich Alexander, 35. „Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie schwer es für die alte Frau war, sich drei Monate am Stück um den unausstehlichen kleinen Jungen zu kümmern. Aber sie hat sich nie beschwert und egal, was ich tat und wie staubig und schmutzig ich nach Hause kam, sie wusch mich und fütterte mich mit leckeren Pfannkuchen.“ Jetzt, als erwachsener Mann mit eigener Familie, besucht Alexander seine Babuschka immer noch wegen ihrer Pfannkuchen.

Essen ist eine weitere Sache, mit der eine Babuschka ihre Liebe zeigt. Sie fragt ihr Enkelkind immer, was sie kochen soll und selbst wenn sie Stunden lang am Herd gestanden hat und das Kind es nicht gegessen hat, ist sie immer bereit, eine neue Mahlzeit zu kochen. Eine Babuschka beherrscht in der Regel alle Gerichte, sei es Borschtsch, Pfannkuchen oder komplizierte Torten.

Und eine Babuschka sorgt dafür, dass ein Kind richtig isst…

„Am Neujahrstag besuchte ich meinen Freund in Moskau und wir gingen zum Abendessen zu seiner Babuschka. Ich schwöre, wenn wir in einer kleinen Hütte im Wald gewesen wären, hätte ich geglaubt, dass man uns wie Hänsel im Märchen mästest“, berichtet der amerikanische Schriftsteller Benjamin Davis von seinen Erfahrungen. „Russische Salate, Brot, Butter auf Brot, Kaviar auf Brot, Fleisch auf Brot, Fleisch auf Fleisch, Käse auf Fleisch auf Brot. Ich habe wie von einem Zauberteller gegessen, der sich nie leerte.“

Und wenn man schließlich kugelrund das Haus der Babuschka verlässt, packt sie garantiert noch Verpflegung für mehrere Tage ein, darunter riesige Gläser mit Essiggurken oder Marmelade.

Sergei Subbotin/Sputnik Sergei Subbotin/Sputnik

Moderne Babuschkas sehen anders aus wie früher. Sie tragen keine Kopftücher mehr, sie arbeiten in der Regel, sind aktiv und wollen mit ihren Enkeln befreundet sein, alle Geheimnisse mit ihnen teilen und vertrauensvolle Beziehungen pflegen. Der Missbrauch von Lebensmitteln wird heute in der Regel durch ein Zuschuss zum Taschengeld ersetzt.

Bei Babuschka geht es nicht immer um Süßigkeiten!

Nach all den netten Worten, die wir den Babuschkas gewidmet haben, ist es nun endlich an der Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Eine Babuschka kann auch ganz anders sein.

Benjamin Davis hatte einmal eine ganz andere Erfahrung mit einer alten Dame, die er zufällig auf der Straße traf und die seiner Meinung nach äußerst brutal aussah. „Sie hätte mir den Allerwertesten versohlen können, wenn sie es gewollt hätte.“ Solch einer „Dame“ möchte man nicht beim Überqueren der Straße helfen.

Diese Art von Babuschka ist immer die Erste in jeder Schlange. Solch eine Babuschka sitzt gewöhnlich in der Nähe ihres Hauses und beobachten die Leute, die ein- und ausgehen... und sie wird nie zögern, einen giftigen Kommentar über Ihr Aussehen abzugeben. Eine junge, schick gekleidete Frau könnte von einer solchen Babuschka leicht als „Prostituierte“ bezeichnet werden. Während alle jungen Männer, die ausgehen oder feiern, automatisch zu „Drogensüchtigen“ werden. Das sind die populärsten Bezeichnungen, die eine Babuschka der Jugend geben kann – und es gibt auch viele Memes im Internet, die sich damit beschäftigen.

Valery Matitsyn/TASS Valery Matitsyn/TASS

„Babuschkas (Großmütter) sind das, was das Vaterland am Laufen hält. Sie kontrollieren die Eingänge zu den Wohnblocks und sorgen für eine kostenlose Überwachung. Verstoßen Sie nicht gegen das Gesetz einer Babuschka! Sie wurden gewarnt!“, sagt ein Nutzer auf Quora. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen!

Alexander Ovchinnikov/TASS Alexander Ovchinnikov/TASS

Viele russische Babuschkas sind auch nicht schüchtern. Es gibt Biker-Babuschkas, Reise-Babuschkas, Blogger-Babuschkas und viele andere mehr.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.