Die 8 größten Helden der sowjetischen Raumfahrt

Juri Gagarin

Der 12. April 1961 war ein Tag, der die Geschichte veränderte. Als erster Mensch der Welt flog Juri Gagarin ins All und kehrte erfolgreich zurück. Nach der legendären Reise schickten die Sowjetunion Gagarin sofort auf „Tournee“ in 29 Länder. Er aß sogar mit Königin Elisabeth II. von England zu Mittag und ließ sich entgegen dem Protokoll mit der Monarchin fotografieren.

Aber die Geschichte hätte auch weniger triumphal enden können. So schrieb Gagarin vor dem historischen Flug einen Abschiedsbrief an seine Frau Walentina. Durch einen traurigen Zufall erhielt seine Frau den Brief – allerdings erst sieben Jahre später, nachdem Gagarin am 27. März 1968 bei einem Testflug mit einem Kampfjet ums Leben gekommen war.

Walentina Tereschkowa

Die Tochter eines einfachen sowjetischen Arbeiters flog allein ins All. Diese Leistung wurde von keiner anderen Frau wiederholt – nach Walentina Tereschkowa flog niemand mehr allein in den Weltraum. Am 16. Juni 1963 erreichte sie die Erdumlaufbahn und umrundete die Erde 48 Mal. Für Walentina verlief der Flug nicht reibungslos, aber die Tatsache, dass sie zurückkehrte, machte sie zu einer Legende. Und für den sowjetischen Führer Nikita Chruschtschow war es eine weitere Möglichkeit, den Westen zu ärgern. Mit unverhohlenem Vergnügen sagte er: Während die Bourgeoisie die Frauen immer als das schwächere Geschlecht betrachtet hat, haben sie im Sozialismus die gleichen Chancen.

Sergej Koroljow

Er war derjenige, ohne den es weder den Start des ersten sowjetischen Satelliten noch den Flug von Juri Gagarin im Jahr 1961 gegeben hätte. Sergej Koroljow war der Chefkonstrukteur der sowjetischen Raumfahrt und ihr Ideologe. Er leitete alle Raumfahrtprojekte, die in den ersten Jahrzehnten des Raumfahrtzeitalters durchgeführt wurden. Dies geschah, nachdem er Ende der 30er Jahre unter falschen Anschuldigungen für zehn Jahre in den Gulag geschickt worden war. Koroljow war bis 1944 im Straflager, danach leitete er das Raumfahrtprogramm.

Allerdings erfuhr die breite Öffentlichkeit erst nach seinem Tod 1966 durch einen Nachruf in der Zeitung Prawda, dass Koroljow hinter den großen Leistungen stand. Bis dahin war sein Name streng geheim gehalten worden.

Alexej Leonow

Leonow war der erste Mensch, der das Raumschiff verließ und in den Weltraum schwebte. „Ich habe nur zwölf Minuten im Weltraum verbracht. Aber jetzt kann ich sagen, dass jede dieser Minuten ein Jahr Training auf der Erde erforderte“, sagte er nach seinem legendären Flug im Jahr 1965.

In der Tat war es unmöglich, die Bedingungen des Weltraums auf der Erde vollständig zu simulieren, und während der zwölf Minuten, die er neben dem Raumschiff schwebte, schwoll Leonows Raumanzug auf unvorhersehbare Weise an. Dies verlangsamte jede Bewegung. In dem aufgeblähten Raumanzug schaffte er es kaum zurück zum Schiff, da er stark überlastet war. Die Wahrscheinlichkeit, im Weltraum zu stranden, war sehr hoch. Lesen Sie hier mehr über Leonows Leistung.

German Titow

Die Zweiten gehen nicht in die Geschichte ein. Aber bei German Titow, dem Ersatzmann Gagarins für den bedeutungsvollen Flug am 12. April 1961, war das anders.

Gagarin war erfolgreich und Titow musste nicht eingesetzt werden, aber Titow flog trotzdem ein paar Monate später ins All. Er war erst 25 Jahre alt und blieb bis 2021 der jüngste Weltraumflieger, der eine solche Reise unternahm (sein Rekord wurde vom 18-jährigen Weltraumtouristen Oliver Damen gebrochen). Der Flug dauerte einen Tag und eine Stunde. Damit ist Titow nicht nur der zweite Kosmonaut im Weltraum, sondern auch der erste Mensch in der Geschichte, der einen längeren (mehr als einen Tag) Weltraumflug absolvierte.

Konstantin Ziolkowski

Ziolkowski ist der Mann, der die Kosmonautik erfunden hat. Der autodidaktische Wissenschaftler führte seine Entwicklungen im Bereich der Raumfahrt inoffiziell durch: Seine Zeitgenossen zu Beginn des 20. Jahrhunderts hielten ihn für einen Spinner und nahmen ihn nicht ernst, während er seiner Zeit voraus war und an die Möglichkeit von Weltraum- und interplanetaren Flügen glaubte.

Ziolkowski war es, der wissenschaftlich begründete, dass man mit Raketen in den Weltraum fliegen muss; er berechnete die notwendige Geschwindigkeit zur Überwindung der Erdanziehung (die Zweite kosmische Geschwindigkeit), erfand Varianten von Raketensteuerungs-, Kühl- und Treibstoffversorgungssystemen; in seinem Labor schuf er den ersten Windkanal; er sah Superhochgeschwindigkeitszüge voraus und vieles mehr.

Laika

„Der zotteligste, einsamste und unglücklichste Hund der Welt.“ So schrieb die New York Times über Laika. Laika flog am 3. November 1957 in den Weltraum und war das erste Tier in der Geschichte der Menschheit, das sich in der Umlaufbahn befand. Sie meisterte heldenhaft das gesamte Training und dann den Start.

Leider starb die Hündin aufgrund eines Konstruktionsfehlers bald an Überhitzung. Die sowjetischen Behörden verheimlichten diese Tatsache und verbreiteten noch sieben Tage lang Nachrichten über das Wohlergehen des angeblich noch lebenden Hundes. Und als es nicht mehr möglich war, die Wahrheit zu verbergen, hieß es, er sei eingeschläfert worden. In Wirklichkeit hatte Laika von Anfang an keine Chance, auf die Erde zurückzukehren.

Belka und Strelka

Die Mischlingshunde Belka und Strelka waren die ersten Tiere, die lebend aus dem Weltraum zurückkehrten. Sie verbrachten insgesamt 27 Stunden im Kosmos. Ihr Flug wurde live übertragen, und das war auch das erste Mal überhaupt: Die Bilder aus dem Raumschiff wurden mit einer kurzen Verzögerung direkt zur Erde gesendet.

Die Wissenschaftler analysierten die Ergebnisse des Fluges und kamen zu dem Schluss, dass vom Weltraum keine Gefahr für den Menschen ausgeht. Der Raumflug von Belka und Strelka war die letzte Mission vor der bemannten Raumfahrt. In den 1960er Jahren waren sie die beliebtesten Hunde des Landes: Ihre Porträts zierten Poster, Postkarten, Briefmarken und Kalender.

