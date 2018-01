Raus aus der guten Stube – und ab durch Russland!

Russia Beyond

"50 Minuten nach Dmitrow": Du kannst Deine Zeit im Internet verschwenden. Oder reisen! Igor Malinin

Eine Aktivistengruppe mit dem klingenden Namen „Von Stadt zu Stadt“ will mit einem interaktiven Online-Projekt die „Sofakartoffeln“ in und um Russland herum dazu bringen, das größte Land der Erde zu erkunden. Der Chef der Gruppe, Igor Malinin, ruft dazu auf, aus allerlei Orten des Landes ein hübsches Foto mit Aktivitätentipps und entsprechenden Hasgtags in den sozialen Netzwerken zu posten. Ziel der Aktion: die Menschen aus ihren Häusern und ihrer Bequemlichkeit zu holen.

"Eine Stunde bis Kiwatsch": Du kannst im Café sitzen. Oder die Kraft der Natur erleben! Igor Malinin

"Skopin in 90 Minuten": Du kannst diese Zeit vorm Fernseher verbringen. Oder eine echte Töpferstadt besuchen. Igor Malinin

"Eine Stunde bis zur Heimat des großen russischen Poeten": Du kannst so lange TV-Serien schauen. Oder Konstantinowo besuchen, wo Sergej Jessenin geboren wurde. Igor Malinin

"Ein paar Stationen noch bis zum Zentrum": Jedes neue Museum kann zum echten Abenteuer werden. Igor Malinin

"Unweit von Kischi": Du kannst durch die sozialen Netzwerke surfen. Oder ein Wunder erleben! Igor Malinin

"Zwei Haltestellen bis zum Hausboot": Du kannst shoppen gehen. Oder dich von der Avantgarde-Architektur mitreißen lassen. Igor Malinin

