Russland-Reise-Horoskop 2018 – für künftige und erfahrene Ost-Globetrotter

Am Jahresende interessiert es (nicht nur) Russen immer, wie denn wohl das kommende Jahr werden wird. Horoskope haben hier Hochsaison. Für Sie, liebe Russia-Beyond-LeserInnen, haben wir im Zuge dieser guten alten Tradition ein renommiertes Travel-Orakel befragt, was Sie 2018 auf Ihren Russlandreisen erwarten kann!

Widder

Das Jahr 2018 wird für Widder ein schicksalhaftes sein! Sie können aus dem Vollen schöpfen, die in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen und Fähigkeiten direkt anwenden und riesige Schritte vorankommen.

Wenn Sie Ihre Widerstandsfähigkeit testen wollen, empfiehlt sich eine Reise nach Jakutien, die kälteste Region der Welt. Dann belohnen Sie sich mit einem echten jakutischen Diamanten!

Stier

Stieren bringt das neue Jahr unzählige neue Bekanntschaften, sodass Sie Standfestigkeit beweisen müssen, wenn Sie in diesem Strudel der neuen Beziehungen nicht untergehen, sondern weiter konzentriert arbeiten wollen.

Ihren Gleichgewichtssinn trainieren Sie dafür am besten bei den traditionellen Masleniza-Feierlichkeiten in dem altrussischen Städtchen Susdal am Goldenen Ring. Oder Sie nehmen sich eine Auszeit am malerischen Wolga-Ufer in Pljos.

Zwilling

Zwillinge werden im kommenden Jahr lernen (müssen), sich strikter an ihre eigenen Pläne zu halten und diese auch umzusetzen. Nur dann werden Ihnen Ihre Liebsten dabei unter die Arme greifen können.

Übrigens, Ausländern helfen Russen in den meisten Fällen sehr gern – egal ob in Wladiwostok oder Kaliningrad, und sogar in den günstigen Vorortzügen, den Elektritschkas, genießen ausländische Reisende gewisse Vorzüge.

Krebs

Krebse erwartet ein außergewöhnlich kreatives Jahr 2016, Inspiration finden Sie dazu in Russland ganz sicher. Und wenn Ihr geliebter Nachwuchs einmal in die Fußstapfen von Lew Tolstoi oder Alexander Puschkin treten sollen… dann geben Sie ihm doch einen russischen Namen!

Löwe

Löwen müssen im Jahr 2018 womöglich einige Hobbies und persönliche Kontakte zugunsten der Arbeit opfern. Es wird ein aufreibendes Jahr! Wenn Sie aber einen Russen an Ihrer Seite haben (den Sie besser in der ersten Jahreshälfte finden sollten!), dann überstehen Sie auch diesen Stress.

Um nicht bibbernd im Hohen Norden zu sitzen, machen Sie am besten eine Tour entlang des berühmten Goldenen Rings. Dort finden Sie sicher nicht nur neue Bekannte, sondern vielleicht auch die große russische Liebe!

Jungfrau

Für Jungfrauen wird das neue Jahr eindeutig besser als der Vorgänger. Sie finden neue Bekannte auf „höherer Ebene“ und, wenn nötig, auch eine bereichernde neue Arbeit. Alles was Sie dafür tun müssen, ist, sich um sich selbst zu kümmern, gesünder und sportlicher zu leben.

Wenn Sie kein großer Sportfan sind, dann kann auch eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn zu einer echten Trainingseinheit ausarten!

Waage

Waagen werden 2018 vor allem Kenntnisse, Erfahrungen und Finanzen sammeln, die für ihre großen Zukunftspläne vonnöten sein werden. Sie werden keinerlei große Sprünge machen, dafür aber aufmerksam und bedacht durchs Jahr gehen.

Die Sterne empfehlen dafür eine Reise zu den buddhistischen Kraftzentren in Russland oder ein Trip an die ruhigen weiten Ufer des Baikalsees.

Skorpion

Für Skorpione wird 2018 vor allem strategische Bedeutung haben. Um dabei nicht verrückt zu werden, empfiehlt sich eine Reise zu sehr traditionellen Gesellschaften: zum Beispiel zu den Udmurten. Wenn die Zeit für weite Reisen nicht ausreicht, tut es auch ein Besuch in einer echten russischen Banja.

Schütze

Schützen werden im neuen Jahr dazu neigen, sich zu verschulden – nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern vor allem in emotionalem Sinne. Beginnen Sie nichts Neues, solange das Alte nicht abgeschlossen ist. Sonst droht Ihnen Überlastung ihrer physischen und psychischen Kräfte.

Lesen Sie zum Ausgleich am besten die Erzählungen von Anton Tschechow, meditieren Sie in der Weite des Fernen Ostens oder tauchen Sie ein in die Freskenwelt des Kirillo-Beloserski-Klosters.

Steinbock

All den weltweiten Finanzkrisen zum Trotz erwartet den Steinbock 2018 wirtschaftlicher Erfolg – eine anständige Auszeit im besten Hotelressort Russlands haben Sie sich damit sicher verdient.

Zum Ausgleich des nervenaufreibenden Businesslebens bietet sich jedoch auch ein Besuch in der sibirischen Taiga an – aber Achtung, seien Sie auf bärenstarke Überraschungen gefasst!

Wassermann

Für Wassermänner könnte 2018 das wichtigste Jahr ihres Lebens werden. Um im allgemeinen Aufstieg auf der Karriereleiter keine Höhenangst zu bekommen, empfehlen die Sterne einen Schluck guten gesunden Weins und eine Trainingseinheit in den Gipfeln des Nordkaukasus.

Fische

Fische erwartet 2018 ein gelingendes und positives Jahr. Sie können sich in Führungsrollen ausprobieren und werden positiv überrascht sein von Ihrer Wirkung. Um nicht im Büropapiermeer unterzugehen, sollten Sie sich auf den Weg nach Wologda machen, um dort das Klöppeln zu lernen, oder nach Torschok, um das Goldsticken zu lernen!

*Die Russia-Beyond-Redaktion empfiehlt allen Lesern, jede Art von Horoskopen mit Humor zu nehmen ;) Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie das Nordlicht Ihres Vertrauens!

