Top sieben Stadtwunder für die schönsten Instagram-Bilder in Moskau

1 Moscow City

Aleksandr Avilov/Moskva Agency Aleksandr Avilov/Moskva Agency

Das Geschäftsviertel Moscow City gehört zu den beliebtesten Orten für ein Fotoshooting. Die besten Aufnahmen gelingen Ihnen an der Taras-Schewtschenko-Uferstraße und auf der 89. Etage des Wolkenkratzers „Federazija“, die eine Vogelperspektive und einen Panoramablick auf die Hauptstadt bietet. Der Eintritt ist kostenpflichtig.

2 Aptekarski Ogorod

Legion Media Legion Media

Den ältesten botanischen Garten in Moskau ließ 1706 Peter der Große anlegen. Es ist relativ klein, hat aber viele perfekte Orte für Fotografen zu bieten. Gegen ein geringes Eintrittsgeld können Sie Ihre Bilder mitten in der Wüste, im Regenwald, neben Teichen und blühenden Blumen aufnehmen.

3 Mosfilm

Alina Vozna/Wikipedia Alina Vozna/Wikipedia

Der speziell arrangierte Drehort mit dem Namen „Moskau, 19. Jahrhundert“ schickt Besucher zurück in die Vergangenheit. Dargestellt ist ein echtes Dorf mit einer eigenen Kirche, einem Anwesen und mehreren Wohnhäusern - ein Traumort für jeden Fotografen.

Alle Fotoshootings müssen mit der Studioleitung abgestimmt werden.

4 „Winzavod“ oder „Flacon“

Anton Novoderezhkin/TASS Anton Novoderezhkin/TASS

Dies sind zwei verschiedene Orte an zwei verschiedenen Enden Moskaus. Alte Fabriken wurden hier in moderne Loft-Kunsträume verwandelt, die durch Ateliers, Cafés und kleine Läden erweitert wurden. Rote Backsteinwände mit massiven Graffitis dienen als großartige Kulisse für Bilder. Es fallen keine Eintrittsgelder an.

5 Zarizyno

Khusen Rustamov/Pixabay Khusen Rustamov/Pixabay

Auf einem Hügel steht eine herrliche Burg, die von einer Seite von einem Wald und von der anderen von einem schönen Park umgeben ist. Hier finden rund um die Uhr unzählige Hochzeit-Fotoshootings statt. Es fallen keine Eintrittsgelder an.

6 Schiwopisny-Brücke

Khusen Rustamov/Pixabay Khusen Rustamov/Pixabay

Die Schiwopisny-Brücke („Malerische Brücke“) in Serebrjany-Bor in Moskau, die ihren Namen dank ihres auffälligen Designs und einer lebendigen Farbe erhalten hat, ist die höchste ihrer Art in Europa. Sie können sich für Ihre Fotos direkt auf der Brücke oder am Ufer des Moskwa-Flusses platzieren.

7 GUM

Legion Media Legion Media

Dieses glamouröse Einkaufszentrum befindet sich im historischen Stadtzentrum direkt neben dem Roten Platz. Es sieht prachtvoll aus, sowohl von innen als auch von außen und bietet Fotografen daher zwei unterschiedliche Kulissen an einem Ort.

GUM hat keine klar formulierten Regeln für das Fotografieren im Kaufhaus. Das liegt normalerweise im Ermessen des Sicherheitspersonals. Um einen plötzlichen Abbruch Ihres Fotoshootings zu vermeiden, wird empfohlen, die Erlaubnis einige Tage im Voraus über diese E-Mail-Adresse zu beantragen. Es fallen keine Eintrittsgelder an.

