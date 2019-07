Die sieben tiefsten Seen Russlands

Was an diesen Orten auffällt, ist nicht nur ihre riesige Ausdehnung, sondern auch die erstaunlichen Landschaften, die sie umgeben.

1 Der Baikalsee

Maximale Tiefe - 1.642 m

Durchschnittliche Tiefe - 744 m

Der Baikalsee liegt in Ostsibirien an der Grenze zwischen der Region Irkutsk und der Republik Burjatien. Der tiefste See der Welt und das größte Süßwasserreservat der Erde wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Die Oberfläche des Sees beträgt 31.722 km², was größer als das Territorium Belgiens oder der Halbinsel Krim ist. Die Flora und Fauna des Baikalsees ist einzigartig: Viele Tier- und Pflanzenarten sind nur hier zu finden.

2 Das Kaspische Meer

Maximale Tiefe - 1.025 m

Durchschnittliche Tiefe - 208 m (der flache nördliche Teil ist zwischen vier und 25 Metern tief)

Trotz seines Namens handelt es sich hierbei tatsächlich nicht um ein Meer, sondern um einen See und darüber hinaus um den flächenmäßig größten der Erde (371.000 km² - mit anderen Worten gleicht er der Größe von ganz Japan oder zehn Baikalseen).

Kein einziger Fluss entspringt im Kaspischen Meer und es ist nicht mit den Weltmeeren verbunden. Es fließen jedoch mehrere Flüsse hinein: die Wolga, der Ural, der Terek und andere. Dank dieses Zuflusses von Frischwasser ist das Kaspische Meer nur leicht salzig im Vergleich zu Meerwasser. Der Atlantik z.B. hat einen durchschnittlichen Salzgehalt von 35 Prozent, das Kaspische Meer nur 12 Prozent.

In seinen Gewässern leben die meisten Störarten der Welt, sodass der See 90 Prozent der weltweiten Kaviarproduktion ausmacht.

Das Kaspische Meer liegt in Südrussland. Seine Küste wird aber auch von Kasachstan, Iran, Turkmenistan und Aserbaidschan umschlossen.

3 Der Chantaisee

Maximale Tiefe - 420 m

Durchschnittliche Tiefe - 74 m

Dieser relativ kleine See mit einer Fläche von nur 822 km² ist selbst in Russland nicht sehr bekannt. Er liegt jenseits des Polarkreises in der Permafrostzone - auf der Insel Taimyr in der Region Krasnojarsk um genauer zu sein. Der See ist mit dem berühmten Jenissei verbunden, dem größten Fluss in der Region Krasnojarsk.

Die Eigenschaften des Wassers wurden wegen des schwierigen Zugangs nicht sehr ausführlich untersucht. Nur mit dem Hubschrauber kann man an den See gelangen. Die wenigen Expeditionen wurden hauptsächlich von Hydrogeologen organisiert, die das Becken des Chantaisees untersucht haben.

4 Der Kolzewoje-See

Maximale Tiefe - 369 m

Durchschnittliche Tiefe - unbekannt

Dieser See liegt auf der unbewohnten Kurilen-Insel Onekotan. Dank seiner Lage in der Caldera eines erloschenen Vulkans hat er eine so runde Form und daher den Namen Kolzewoje [die Adjektivform des russischen Wortes für „Ring“]. Die Vulkaninsel Krenizyn ragt malerisch aus dem Wasser.

Die Tiefe des Sees wurde erst in den 2000er Jahren während einer großen Expedition auf den Kurilen von Vulkanologen und Geologen gemessen.

5 Der Telezker See

Maximale Tiefe - 325 m

Durchschnittliche Tiefe - 174 m

Ein weiterer russischer See auf der UNESCO-Liste befindet sich im Altai-Gebirge, was ihm zu einem der beliebtesten Urlaubsziele in dieser malerischen Region macht. Der Telezkoje-See hat zahlreiche Inseln, Buchten, Höhlen und Wasserfälle und an seinen Ufern wachsen unterschiedliche Nadelbäume wie Zedern, Weißtannen und Kiefern.

6 Der Kurilensee

Maximale Tiefe - 316 m

Durchschnittliche Tiefe - 195 m

Der felsige See auf der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten entstand in der Caldera eines Vulkans. Das ganze Reservat steht unter dem Schutz der UNESCO. Am Seeufer gibt es heiße Mineralquellen.

7 Der Lamasee

Maximale Tiefe - 208 m

Durchschnittliche Tiefe - unbekannt

Dieser See tektonischen Ursprungs liegt 70 Kilometer von der Stadt Norilsk entfernt jenseits des Polarkreises. Er befindet sich an einem einzigartigen und unzugänglichen Ort - dem Putorana-Plateau.

Die Tiefe des Sees wurde nicht vollständig untersucht. Laut der russischen Enzyklopädie „Wasser Russlands“ beträgt seine Tiefe nach einigen Angaben 208 m und nach anderen Quellen mehr als 300 m und an einigen Stellen sogar 600 m. Wenn letzteres zutrifft, wäre der Lamasee der dritttiefste in Russland nach dem Baikalsee und dem Kaspischen Meer. Aber die Durchsichtigkeit des Wassers beträgt ganze sieben Meter.

