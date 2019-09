An diesen Orten sehen Sie (wahrscheinlich) niemals ein russisches Touristengesicht

Ein Ort auf der Erde an dem keine Russen sind, ist schwer zu finden. Doch die Russen haben durchaus ihre Vorlieben. Bei der Wahl des Urlaubsortes berücksichtigen sie gleich mehrere Faktoren, etwa die Entfernung und die Kosten für Anreise und Unterkunft. Gerne buchen die Russen All-Inclusive-Pakete. Die Föderale Statistikbehörde hat eine Liste der Länder veröffentlicht, die die Russen im Jahr 2019 am häufigsten per Flugzeug besucht haben:

Türkei China Thailand Spanien Italien Deutschland Vereinigte Arabische Emirate Kasachstan Georgien Abchasien

Diese Liste deckt sich mit den Angaben verschiedener Online-Flugticketservices. Einige kennen auch die beliebtesten Städte der Russen. Laut „Kupibilet.ru” sind das in der Türkei Antalya und Istanbul. In Spanien fliegen die Russen besonders oft nach Barcelona, in Georgien nach Tiflis und Batumi.

In den Listen der Onlineanbieter tauchen auch andere Länder auf. Die Statistikbehörde hat alle vorhandenen Daten ausgewertet. Bei den Onlineservices richtet sich die Liste nach der Verkaufsstatistik, so dass das Ergebnis anders aussieht.

So reisen nach Angaben von „Aviasales“ immer mehr Russen nach Israel, Armenien, Bulgarien und Montenegro. Andere beliebte Urlaubsziele sind Griechenland und Zypern, wie die Zahlen von „YandexTravel“ belegen. Im Sommer 2019 war Montenegro nach Angaben eines „Aviasales“-Sprechers am häufigsten als Destination nachgefragt.

Die Nachfrage nach Tickets nach China geht dagegen allmählich zurück. China steht bei „Aviasales“ daher auf der Liste der am wenigsten nachgefragten Länder.

Anders sieht das bei „YandexTravel“ aus. Dort gehört Peking nach wie vor zu den beliebtesten Städten der Russen.

Legion Media Legion Media

Langstreckenflüge finden wenig Anklang bei den Russen, nicht zuletzt, weil sie teuer sind. Vielleicht sind deshalb dies die laut Föderaler Statistikbehörde von den Russen am wenigsten per Flugzeug besuchten Länder:

Australien Neuseeland Puerto Rico Grönland St. Vincent und die Grenadinen Philippinen Südafrika Costa-Rica Peru Kuwait

Es gibt jedoch keine Direktflüge in diese Länder. In der Statistik werden daher die Länder berücksichtigt, in denen nur die Zwischenlandung erfolgte.

Auch bei den weniger beliebten Reisezielen weichen die Ergebnisse der Online-Ticketservices ab. Beispielsweise listet der Dienst „Tutu.ru” Venezuela, Guayana und Honduras in dieser Kategorie auf. Laut Pressstelle von „Tutut.ru” kostet allein der Hinflug von Moskau nach Caracas bis zu 4.300 Euro.

In Europa sind Luxemburg, Irland und Rumänien die unter Russen am wenigsten beliebten Flugreiseziele, berichtet die Pressestelle von „Momondo.ru”. Andere Orte auf der europäischen Landkarte, die von russischen Touristen noch weitgehend unentdeckt sind, sind die portugiesischen Städte Faro und Funchal, beides Orte auf der Insel Madeira.

Laut „Momondo.ru” zieht es die Russen auch nur selten in die sizilianische Hauptstadt Catania oder nach Chania im Norden Kretas. „Warum diese Ziele nicht so beliebt sind hat verschiedene Gründe. Wir gehen davon aus, dass die Russen diese Orte zwar besuchen, aber mehr im Rahmen von Tagesausflügen oder mit dem Mietwagen und öffentlichen Verkehrsmitteln”, heißt es bei „Momondo.ru”.

