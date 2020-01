Wie sicher ist Alleinreisen für Frauen in Russland?

Welche Orte eignen sich für Alleinreisende

Wenn es Ihr erstes Mal ist, können Sie von Moskau, Kasan und St. Petersburg aus starten. Diese Städte sind leicht zu erreichen (Tickets für Züge und Flüge sind online buchbar). Diese Orte sind bei ausländischen Touristen beliebt, so dass Sie schnell Anschluss finden.

„Ich habe mich während meines Aufenthalts in Moskau und St. Petersburg zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt. Ich bin immer in gut beleuchteten und gut besuchten Gegenden unterwegs gewesen“, sagt (eng) Portia Jones aus Großbritannien. „Auf den Straßen und in den U-Bahn-Stationen patrouillieren viele Polizisten, am Eingang von Einkaufszentren steht Sicherheitspersonal.“ Sie empfiehlt dennoch, persönliche Dokumente und Geld sicher aufzubewahren, zum Beispiel in einer Innentasche.

Aber Sie müssen sich nicht auf die großen Städte beschränken. Reisen Sie in den Süden (um das Meer und die Berge zu sehen), nach Kaliningrad im Westen, nach Karelien im Norden oder an Bord der Transsibirischen Eisenbahn nach Osten.

„Ich bin mit der Transsib durchs ganze Land gereist - von Wladiwostok nach Moskau. Es war eine großartige Erfahrung. Einmal habe ich das Abteil mit einem Russischlehrer geteilt, der mir gleich ein wenig Sprachunterricht gab und mir sogar geholfen hat, mein Horoskop zu übersetzen“, erzählt (eng) Katie Aune aus den USA, die drei Monate in Russland verbracht hat. „Ich hatte keinerlei Probleme während dieser Zeit“, betont sie.

Sollten Sie sich zurückhaltend kleiden?

Hier gibt es keine besonderen oder unausgesprochenen Regeln für Frauen. Sie können tragen, was Sie wollen, auch Miniröcke. In Russland ist es nicht üblich, einer Frau hinterher zu pfeifen.

Wenn Sie in ein edles Restaurant oder zum Ballett möchten, sollten Sie sich schick anziehen. In russischen Bars und Nachtclubs gelten die gleichen Dresscodes wie in jedem anderen europäischen Land oder den USA. Wenn Sie besonders gut aussehen, müssen Sie einem Mann jedoch möglicherweise zweimal sagen, dass Sie nicht an einem Flirt interessiert sind.

Beim Betreten einer orthodoxen Kirche, sollten Sie zurückhaltende Kleidung tragen, Beine und Schultern sollten bedeckt sein (tragen Sie besser einen langen Rock) und ebenso Ihr Kopf. Wenn Sie keinen Schal haben, können Sie diesen in den Kirchen kostenlos leihen.

Wenn Sie in den muslimischen Republiken Russlands unterwegs sind, insbesondere in der Tschetschenischen Republik und in Dagestan, sieht es etwas anders aus. Hier sollten Sie auf die lokalen kulturellen Normen Rücksicht nehmen und nicht zu freizügig auftreten. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie sexuell belästigt werden. Es wird Sie auch niemand zwingen, ein Kopftuch zu tragen. Dennoch: kurze Hosen trägt man hier nur am Strand, nicht in der Stadt, und es gehört sich nicht, eine Moschee mit einem tiefen Ausschnitt zu betreten.

Nachts allein in der Stadt

Großstädte sind in Russland größtenteils sicher, aber natürlich sollten Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände achten. Das Leben geht auch nach Einbruch der Dunkelheit weiter. Überall in mehr und auch weniger bevölkerten Gebieten gibt es eine helle Beleuchtung und vor allem im Sommer sind viele junge Leute unterwegs. Viele Geschäfte, sogar Floristen, haben rund um die Uhr geöffnet und öffentliche Verkehrsmittel fahren auch nachts.

An den besonders stark von Touristen frequentierten Orten hilft ihnen eine spezielle Besucher-Polizei weiter, zum Beispiel, wenn Sie sich verlaufen haben.

Wenn Sie in der Nacht lieber ein Taxi nehmen, laden Sie sich vorab die Apps Yandex.Taxi oder Uber Russia herunter. Taxifahren ist in Russland recht günstig.

