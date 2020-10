Vorschlag für einen Spaziergang: Die 5 schönsten Anwesen innerhalb Moskaus (FOTOS)

Was früher die Landresidenzen bedeutender Moskauer Adliger waren, befindet sich heute mitten in der Stadt und erfreut die Bewohner des Betondschungels mit viel Grün, Parks und Palastensembles.

Kuskowo

Eines der schönsten Anwesen Russlands gehörte der Adelsfamilie der Grafen Scheremetjew. Im 18. Jahrhundert wurde ein imposanter Palast gebaut. Er erlebte damals sein goldenes Zeitalter.

Das Anwesen umfasst einen Holzpalast, einfache und gehobene englische Parks, mehrere Nebengebäude im niederländischen, italienischen und schweizerischen Stil sowie eine große Orangerie für den Anbau seltener Früchte. Der Legende nach beschloss Graf Scheremetjew, Katharina die Große zu überraschen, und überreichte ihr im Winter einen Korb mit Pfirsichen aus seiner Orangerie, was für das 18. Jahrhundert unvorstellbar exotisch war.

Ostankino

Die sehr wohlhabenden Scheremetjews hatten zusätzlich ein weiteres Anwesen, viel näher am Stadtzentrum. Es gab dort ebenso Gewächshäuser, in denen seltene Bäume und Pflanzen kultiviert wurden. Auf dem Grundstück befindet sich auch eine einzigartige verzierte Kirche aus dem 17. Jahrhundert.

Das Anwesen ist jedoch vor allem für sein privates Theater bekannt, für das ein separater Palast mit Bühne und Auditorium errichtet wurde. Die Schauspieler waren Leibeigene. Nikolai Scheremetjews heimliche Geliebte Praskowja Schemtschugowa, auch eine Leibeigene, war der Star der Theaterbühne. Ende des 18. Jahrhunderts wurde in St. Petersburg das kaiserliche Theater errichtet. Dorthin wurde das Scheremetjew-Theater immer eingeladen, um für das kaiserliche Paar aufzutreten.

Zarizyno

Die Idee, ein neues grandioses „Zarskoje Selo“ („Zarendorf“) in der Nähe von Moskau zu errichten, stammt von Katharina II. Für den Bau wurde eine enorme Summe Geld bereitgestellt, aber die Kaiserin verlor bald das Interesse an der Idee und machte nur einmal Halt in Zarizyno. Der Palastkomplex aus dem 18. Jahrhundert wurde nach einem Entwurf der damaligen Hauptarchitekten Wassili Baschenow und Matwej Kasakow erbaut. Das Ergebnis war ein seltenes Beispiel für Pseudogotik in Russland. Übrigens ist der Palast aus rotem und weißem Backstein gebaut, um die Farbpalette des Kremls und des Roten Platzes widerzuspiegeln. Es war das erste derart große Palastensemble außerhalb der Hauptstadt St. Petersburg. Eines seiner Hauptmerkmale war ein großer und malerischer Landschaftspark.

Kusminki

Dieses Anwesen gehörte der Adelsfamilie Stroganow und ging später als Mitgift an die Fürsten Golizyn über, als die beiden Familien untereinander heirateten. Zu verschiedenen Zeiten wurde das Anwesen von vielen Zaren, von Peter I. bis Alexander II., besucht. Die Menschen wurden hier von einer Nachbildung der Jerusalemer Ikone Unserer Lieben Frau von Blachernae angezogen, die als Relikt auf dem Anwesen aufbewahrt wurde und zu deren Ehren zuerst eine Holzkirche und später eine Steinkirche im klassischen Stil errichtet wurden.

Im 18. Jahrhundert wurde das Anwesen unter den Golizyns erweitert. Das Herrenhaus wurde wiederaufgebaut. Leider haben all seine schönen Merkmale nicht bis heute überlebt - das Herrenhaus brannte kurz vor der Revolution von 1917 nieder. Es gibt jedoch noch einige Nebengebäude, ein Pflanzenhaus und einen spektakulären Stallblock. Das Anwesen hat auch einen großen Park mit einer Reihe von Teichen und malerischen Brücken.

Archangelskoje

Das Anwesen wechselte viele Male den Besitzer. Zu ihnen gehörten die oben genannten Scheremetjews und Golizyns sowie die Jussupows, die alle zu den ältesten und reichsten russischen Adels- und Fürstenfamilien gehörten. Das Palastensemble wurde Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet und ähnelt den luxuriösen kaiserlichen Residenzen außerhalb von St. Petersburg. Es hat einen Park mit einer großen Anzahl von Skulpturen, mehreren Palästen und einem eigenen Theater. Sogar die Kirche und das Mausoleum der Familie Jussupow mit einer Kolonnade gehören dazu. Die schöne Landschaft wird durch einen Blick auf den Moskwa-Fluss gekrönt.

