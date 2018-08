Die besten zehn Fahrzeuge, mit denen Russland die Arktis erobert

1 An-72

Die An-72 ist das perfekte Flugzeug für die Arktis. Die Triebwerke liegen über den Tragflächen und sie benötigt eine recht kurze Startbahn (weniger als einen Kilometer). Sie ist sogar in der Lage, auf kleinen Eisflächen und schneebedeckten Flugplätzen zu landen.

2 Kamaz-Arktika

Arktika, das neue Modell des bekannten russischen Lkw-Herstellers Kamaz, befindet sich gerade in der Testphase. Das Fahrzeug ist ein echtes Haus auf Rädern, mit „Wohnzimmer“, Kochnische und ausreichend Platz für drei Personen.

3 Mi-8AMTSh-VA

Dieser Hubschrauber wurde speziell für die harten arktischen Bedingungen entwickelt. Der Mi-8AMTSh-VA ist in der Lage, bei Temperaturen von -40 °C und in der Nacht effektiv zu arbeiten. Obwohl der Hubschrauber ursprünglich vom Militär in Auftrag gegeben wurde, kann er auch für zivile Transporte, Such- und Rettungseinsätze sowie Gas- und Öl-Offshore-Erkundungsarbeiten eingesetzt werden.

4 DT-10PM und DT-30PM

Bereits zu Sowjetzeiten waren diese beiden geländegängigen Fahrzeuge in der Arktis und in abgelegenen Gebieten des Landes unverzichtbare Arbeitspferde. Darüber hinaus gehören der DT-10PM und der DT-30PM zu den stärksten Geländefahrzeugen der Welt.

5 Nerpa 550

Das propellergetriebene Schneemobil Nerpa 550, das auf Skiern fährt, ist selbst starken Schneestürmen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 25 m/s gewachsen.

6 Luftkissenfahrzeug Arktika

Das Luftkissenfahrzeug Arktika wurde entwickelt, um dort zu fahren, wo andere Fahrzeuge es nicht können – und das bei jedem Wetter. Er kann bis zu fünf Tonnen Fracht oder 50 Personen über 1.100 km ohne Nachtanken befördern.

7 Burlak (Treidler)

Dieser arktische Geländewagen wurde bewusst nach den Treidlern, die im Russischen Reich Lastkähne und andere Schiffe flussaufwärts schleppten, benannt. Die Hauptaufgabe des Fahrzeugs besteht darin, große Ladungen mit einem Gewicht von bis zu zwei Tonnen zu transportieren.

8 Buran (Schneesturm)

Seit fast 50 Jahren ist das legendäre sowjetische Schneemobil Buran in der Arktis im Einsatz. Einfach zu bedienen und zu reparieren, kann der Buran Tiefschnee effektiv überqueren und dabei 250 kg Ladung schleppen.

9 Hundeschlitten

Dies ist die älteste Transportmethode in der Arktis und wird auch heute noch verwendet. Ein Fahrzeug kann kaputt gehen, aber die treuen Tiere versagen nie.

10 Il-76

Il-76-Flugzeuge müssen manchmal auch auf den gefrorenen Flugplätzen in der Arktis landen, was keine leichte Aufgabe ist, denn ihre Hauptaufgabe besteht darin, Fracht (an Fallschirmen befestigt) für arktische Expeditionen abzusetzen.

