Der ehemalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel unterhalten sich unter einem großen Fotodruck im Kennedy-Museum am Pariser Platz in Berlin im Februar 2011.

„Es wächst zusammen, was zusammengehört“: Mit dem „Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober 1990 sollte genau dieser Prozess besiegelt werden. Die Teilung, die Berliner Mauer, die Konflikte zwischen BRD und DDR – sie alle waren und sind dabei keine innerdeutsche Angelegenheit. Durch Deutschland verlief damals ein Riss durch Europa und die Welt.

1989 war das Jahr des Falls der Berliner Mauer. Aber die Mauer fiel erst im November. Bereits im Sommer jenes Jahres wurden Sie nach Ihren Gesprächen in Bonn mit Kanzler Kohl auf der Pressekonferenz gefragt: „Und was ist mit der Mauer", und Sie antworteten: „Nichts ist ewig. [...] Die Mauer kann verschwinden, wenn jene Voraussetzungen entfallen, die sie ins Leben gerufen haben. Ich sehe hier keine großen Probleme". Der erste und letzte Präsident der UdSSR zum Mauerfall im Exklusivinterview mit RBTH und der Rossijskaja Gaseta.

DPA/Vostock-Photo DPA/Vostock-Photo

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Die Nachricht beherrschte die Schlagzeilen in aller Welt. Nur in der Sowjetunion fand das Thema keine Beachtung in den Medien – niemand wollte eingestehen, dass der Sozialismus in der DDR gescheitert war.

In der Sowjetpresse fand der Fall der Berliner Mauer nicht statt. Mark Bojarskij Mark Bojarskij

Es war ein langer Weg vom Schützengraben an den Verhandlungstisch. Am Ende wurde Deutschland zum wichtigsten Partner erst für die UdSSR und später für Russland.