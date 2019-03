Zehn russische „Good guys“ in Hollywood-Blockbustern

1. Wladimir Iwanow in Moskau in New York (1984)

Der Saxofonist Wladimir Iwanow nutzt während eines Gastspiels seines Orchesters in den USA die Gelegenheit und beschließt überzulaufen. Das Leben auf der anderen Seite des Atlantiks ist nicht so großartig, wie er es sich vorgestellt hatte, aber eine Rückkehr in seine Heimat mit ihrer Zensur und dem Totalitarismus ist ausgeschlossen.

Paul Mazursky/Bavaria Film,Columbia Pictures, 1984 Paul Mazursky/Bavaria Film,Columbia Pictures, 1984

2. Pavel Chekov in Star Trek

Nach Angaben von Gene Roddenberry, des Schöpfers von Star Trek, wurde Pavel Chekov dank eines Artikels in der sowjetischen Zeitung Prawda in das Franchise aufgenommen. Dort wurde moniert, dass trotz der Vorreiterrolle der Sowjetunion bei der Erforschung des Weltraums, keine Russen in der Besatzung der Enterprise zu finden seien. Und so wurde Chekow geboren.

Leonard Nimoy/Paramount Pictures, 1986 Leonard Nimoy/Paramount Pictures, 1986

3. Ivan Danko in Red Heat (1988)

Der Polizeioffizier Ivan Danko, gespielt von Arnold Schwarzenegger, ist einer der bekanntesten russischen Figuren in Hollywood. Danko ist ein Stereotyp des sich wandelnden Russlands: Er ist ein emotionsloses Muskelpaket mit einem dubiosen Akzent. Aber er ist ehrlich, loyal, mutig und er weiß, wie man die bösen Jungs verprügelt.

Walter Hill/TriStar Pictures, Carolco Pictures, 1988 Walter Hill/TriStar Pictures, Carolco Pictures, 1988

4. Nikolai Radtschenko in Red Scorpion (1989)

Nikolai Radtschenko ist ein „Good guy“, weil er seine eigenen „Bad guys“ verrät. Während der sowjetischen Intervention in einem unbekannten afrikanischen Land dient Radtschenko als rücksichtsloser Soldat. Nachdem er aber Zeuge sowjetischer Gräueltaten gegen die Einheimischen wird, wechselt er die Seite.

Joseph Zito/Abramoff Production Scorpion, Film Production, 1988 Joseph Zito/Abramoff Production Scorpion, Film Production, 1988

5. Lew Andropow in Armageddon (1998)

Der russische Kosmonaut Lew Andropow entspricht nahezu jedem russischen Klische. Er ist stets betrunken, trägt eine traditionelle russische Uschanka im All und repariert seine alte verrottende Raumstation, indem er mit einer Eisenstange auf die richtige Stelle einschlägt. Lew rettet aber damit die Besatzung des Raumschiffs und erlöst die Welt vor ihrem Untergang.

Michael Bay/Touchstone Pictures, 1998 Michael Bay/Touchstone Pictures, 1998

6. Wassili Saizew in Duell – Enemy at the Gates (2001)

Als ausgezeichneter Scharfschütze, der während der Schlacht von Stalingrad der Reihe nach Wehrmachtssoldaten abschießt, unterscheidet sich Wassili Saizew deutlich von den anderen Russen im Film. Die bösen sowjetischen Offiziere verstecken sich hinter ihren Soldaten und schicken diese unbewaffnet in Richtung der deutschen Maschinengewehr-Stellungen. Wassili ist mutig und stets bereit, seinen Kameraden zu helfen. Den Feinden des Vaterlandes gegenüber zeigt er jedoch keine Gnade.

Jean-Jacques Annaud/Paramount Pictures, 2001 Jean-Jacques Annaud/Paramount Pictures, 2001

7. Nikolai in Predators (2010)

Dieser brutale russische Speznas-Kämpfer ist mit einer Minigun bewaffnet. Er wurde direkt vom Schlachtfeld in Tschetschenien geholt und zu einem fremden Planeten gebracht, um von den Predators gejagt zu werden. Obwohl er als Tötungsmaschine ausgebildet wurde, zeichnet sich Nikolai doch über eine hohe Moral aus – am Ende opfert er sein eigenes Leben, um einen Kameraden zu retten.

Nimród Antal/20th Century Fox, 2010 Nimród Antal/20th Century Fox, 2010

8. Natascha Tschenkowa in Salt (2010)

Angelina Jolie porträtiert die CIA-Agentin Evelyn Salt, die in Wirklichkeit die russische Spionin Natascha Tschenkowa ist. Nach vielen Jahren in den USA hat sie eine tiefe Liebe zum Land entwickelt und führt deshalb Krieg gegen ihre ehemaligen KGB-Genossen, die als Geheimagenten arbeiten.

Phillip Noyce/Columbia Pictures, 2010 Phillip Noyce/Columbia Pictures, 2010

9. Natascha Romanoff in The Avengers

Kampfkunst-Expertin und Spionage-Genie Natascha Romanoff ist eine der Hauptfiguren im Avengers-Universum. Black Widow, wie Natasha auch genannt wird, ist ein wichtiges Rädchen in der Marvel-Maschine.

Joss Whedon/Marvel Studios, 2012 Joss Whedon/Marvel Studios, 2012

10. Ilja Kurjakin in Codename U.N.C.L.E.

Der KGB-Agent Ilja Kurjakin tauchte erstmals in den Sechzigerjahren in der TV-Serie Solo für O.N.C.E.L. als Nebenfigur auf. Das Publikum liebte ihn jedoch so sehr, dass die Drehbuchautoren ihn zum Protagonisten beförderten. Kurjakin bekämpft zusammen mit dem amerikanischen Agenten Napoleon Solo verschiedene internationale Schurken. Im Jahr 2015 wurde ein Blockbuster unter dem Namen Codename U.N.C.L.E. veröffentlicht.

Guy Ritchie/Warner Bros. Entertainment, Inc., 2015 Guy Ritchie/Warner Bros. Entertainment, Inc., 2015

