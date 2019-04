Diese russischen Historienfilme müssen Sie 2019 sehen!

Für alle, die von den üblichen Filmen über den Zweiten Weltkrieg gelangweilt sind, bietet die russische Filmindustrie dieses Jahr Außergewöhnliches: Eine Konfrontation zwischen Russland und der NATO in Jugoslawien, blutige Aufstände gegen die Zarenherrschaft und die dramatische Evakuierung der sowjetischen Truppen aus Afghanistan.

1. Balkanski Rubesch (Die Balkan-Front)

Diese russisch-serbische Koproduktion basiert auf realen Ereignissen aus dem Jahre 1999. Kosovoalbanische Truppen planten, serbische Zivilisten zu ermorden. Zum Schutz der Serben wurden russische Friedenstruppen von Bosnien aus in den Kosovo geschickt. Der Befehl kam für die Russen unerwartet, musste aber schnell ausgeführt werden. Schließlich eroberte man den Flughafen Slatina, der später auch von den NATO-Truppen erobert wurde.

Dem Film zufolge bricht ein heftiger Kampf zwischen einer kleinen Gruppe russischer Spezialeinheiten und hunderten kosovoalbanischen Rebellen aus. Obwohl die Kampagne zum Scheitern verurteilt scheint, schaffen es die Russen, bis zum Ende, den Flughafen für ihre Kameraden zu verteidigen.

“Balkanski Rubesch” wurde in Russland und Serbien positiv aufgenommen. Den Kritikern zufolge intensiviert der Film patriotische Gefühle und belebt die vergessene Freundschaft zwischen Russland und Serbien.

„Nach Angelina Jolies „Liebe in Zeiten des Kriegs“ und vielen anderen Werken über „serbische Bestien“, zeigt dieser Film die andere Seite. Und er war wirklich gut”, schrieb (rus) ein Zuschauer.

2. Sojus Spasenija (Bund der Rettung)

Während der russischen Feldzüge gegen Napoleon hatten viele Offiziere die Chance, aus erster Hand zu sehen, wie stark sich die Lebensbedingungen in Russland von denen in Westeuropa unterschieden.

Nach ihrer Rückkehr forderten die Offiziere auch in Russland Veränderungen, darunter die Abschaffung der Monarchie sowie der Leibeigenschaft und organisierten sich in Geheimgesellschaften. In der Zeit zwischen dem Tode Alexanders I. und der Thronbesteigung Nikolais I. im Dezember 1825, starteten die Geheimbünde eine Rebellion, die heute als Dekabristenaufstand bekannt ist.

Seit dem Ende der Sowjetunion gab es keinen großen Film mehr über die Dekabristen. Mit einem Budget von fast 10 Millionen Euro verspricht der Film ein Spektakel zu werden, dass den Blick auf die russische Geschichte komplett verändert.

3. Leaving Afghanistan

Nach einer langen Pause kam dieses Jahr wieder ein Film über den sowjetisch-afghanischen Krieg in die russischen Kinos. Der Film schildert den Rückzug der sowjetischen Truppen.

Gezeigt wird, wie eine Division durch den Salang-Tunnel hindurch muss, der jedoch von einer großen Gruppe Mudschaheddin kontrolliert wird. Um die Sicherheit der Truppen bei der Passage zu gewährleisten, bietet sich Leutnant Wassili Schelesnjakow freiwillig als Geisel an. Wenn etwas schiefgeht, würde er mit seinem Kopf dafür bezahlen.

In den letzten Jahren wurde das Thema im russischen Kino nur gelegentlich behandelt. Der auf realen Ereignissen basierende Film “Leaving Afghanistan” ist der erste große Actionfilm über den Krieg seit fast dreißig Jahren.

4. Koridor Bessmertija (Korridor der Unsterblichkeit)

Dieses Jahr feiert Russland das 75. Jubiläum des Endes der Belagerung von Leningrad. Die Blockade gilt als eines der tragischsten Ereignisse des Zweiten Weltkrieges. Hierbei starben über 700.000 Zivilisten.

Auch im Kino wird dieses wichtige Jubiläum in zahlreichen Filmen verarbeitet. Einer davon ist „Koridor Bessmertija" (Korridor der Unsterblichkeit). Der Film erzählt von einer Gruppe junger Männer und Frauen, die eine geheime Eisenbahnstrecke bauen, die die belagerte Stadt mit dem Rest des Landes verbindet.

