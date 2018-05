Zehn Denkmäler für die sowjetischen Erfolge in der Weltraumforschung

1 Denkmal für die Kosmonauten in Kaliningrad

Das Denkmal ehrt sowjetische Kosmonauten, deren Leben mit Kaliningrad verbunden war: Alexei Leonow, Wiktor Pazajew und Juri Romanenko.

2 Denkmal für Juri Gagarin in Moskau

Das 42,5 Meter hohe Monument wurde aus Titan hergestellt, der im Bau von Raumschiffen weit verbreitet ist. Es ist das größte Denkmal der Welt aus diesem Leichtmetall.

3 Denkmal für Walentina Tereschkowa in der Region Altai

Das Denkmal wurde in der Nähe des Dorfes Nischnija Paijwa an dem Ort errichtet, an dem die erste Frau im Weltall, Walentina Tereschkowa, am 19. Juni 1963 nach ihrem berühmten Flug in dem Raumschiff „Wostok 6“ zur Erde zurückkehrte.

4 Denkmal für Wladimir Komarow in Nischni Nowgorod

Auf dem Denkmal in Nischni Nowgorod hält Kosmonaut Wladimir Komarow ein Buch als ein Symbol des Wissens und einen Hammer, der den Aspekt der Arbeit versinnbildlicht.

5 Denkmal für Juri Gagarin in Kolomna

Auf dem Denkmal in Kolomna, in der Region Moskau, sind Juri Gagarins folgende Worte zu lesen: „Die Sterne kommen näher. Sie sind bewegt durch den Willen des sowjetischen Bürgers - Schöpfer, Träumer, Held.“

6 Denkmal für die Eroberer des Weltraums in Moskau

Dieses riesige, 107 Meter hohe Monument wurde 1964 errichtet, um sowjetische Errungenschaften in der Weltraumforschung zu würdigen. Es ist eines der höchsten Denkmäler in Russland.

7 Denkmal für den Ersten Satelliten in Moskau

Ein weiteres Moskauer Denkmal ehrt den Start des ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik 1 im Jahr 1957.

8 Denkmal für den Weltraumhund Tschernuschka in Tatarstan

Der Flug ins All vom sowjetischen Weltraumhund Tschernuschka fand kurz vor Gagarins Flug statt. Tschernuschka landete am 9. März 1961 erfolgreich in der Nähe des Dorfes Starij Tokmak in Tatarstan, wo 2012 ein Denkmal zu Ehren dieses bemerkenswerten Ereignisses errichtet wurde.

9 Denkmal für die Eroberer des Weltraums in Samara

Ein weiteres Denkmal für die Eroberer des Weltraums, dieses Mal in Samara, stellt drei Figuren - zwei Männer und eine Frau - dar, die um eine Weltraumrakete stehen und zwei eiserne Kreise halten, die Umlaufbahnen symbolisieren.

10 „In den Weltraum“-Denkmal in Joschkar-Ola

Dieses Denkmal ehrt Menschen, die ihr Leben der Erforschung des Weltraums und der Erschließung neuer Horizonte gewidmet haben.

