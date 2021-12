Jahresrückblick in Bildern: Die 22 wichtigsten russischen Fotos des Jahres 2021

Russia Beyond

Ein weiteres Jahr unter dem Eindruck der Corona-Pandemie neigt sich dem Ende zu. Doch es gab auch andere Ereignisse, an die wir hier erinnern.

Januar

1- Der Winter 2020/21 war ziemlich kalt, mit Temperaturen von unter -50° Grad in einigen Orten Sibiriens. Aber das ermöglichte es den Menschen in Krasnojarsk zum Beispiel, ein erstaunliches „Eisfeuerwerk“ zu veranstalten. Wenn man kochendes Wasser in die Luft sprüht, gefriert es umgehend.

2- Und wie jedes Jahr ließen es sich hartgesottene Russen nicht nehmen, während des orthodoxen Dreikönigsfestes am 19. Januar in ein Eisloch zu springen.

Februar

3- Massenimpfung in Russland. Die Behörden veranstalteten sogar Lotterien mit Preisen wie elektronische Geräte, Autos und sogar Wohnungen, wenn man sich impfen ließ. Übrigens haben sich auch einige Ausländer mit Sputnik V impfen lassen und ihre Erfahrungen mit uns geteilt.

4- Zur gleichen Zeit wurde während des Winterfestes in der sibirischen Stadt Tjumen eine riesige Nachbildung eines Corona-Virus-Modells verbrannt.

März

5- Zum ersten Mal in der Sportgeschichte standen auf dem Siegerpodest im Damen-Einzel bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2021 ausschließlich russische Eiskunstläuferinnen.

April

6- Moskaus ältestes Kino wurde nach einer langwierigen Restaurierung eröffnet... und es sieht fabelhaft aus! Lesen Sie hier mehr über diesen historischen Ort.

Mai

7- Ein Foto ohne tieferen Sinn - nur eine Mutter und ihre Tochter, die durch ein wunderschönes blühendes Mohnfeld auf der Krim wandern!

8- Die Parade zum Tag des Sieges in Wolgograd hatte einen ungewöhnlichen Teilnehmer. Übrigens haben Hunde der Roten Armee beim Sieg über die Nazis wirklich geholfen.

Juni

9- Im Jahr 2020 wurde das traditionelle jährliche Scharlachrotes-Segel-Fest zur Feier der Schulabgänger abgesagt, doch in diesem Jahr fand es wieder statt, sogar mit Zuschauern.

Juli

10- Dieser Sommer war in den meisten russischen Städten einfach unglaublich heiß.

August

11- Liebe, statt Krieg! Ein zufälliges Foto vom Panzer-Biathlon-Wettbewerb während der Internationalen Armeespiele 2021, die im August in der Nähe von Moskau stattfanden.

12- Wegen eines Dopingskandals mussten die russischen Athleten unter der Flagge des Russischen Olympischen Komitees antreten und nicht unter der weiß-blau-roten Nationalflagge Russlands. Und anstelle der Nationalhymne wurde Tschaikowskis Klavierkonzert Nr. 1 gespielt. Nichtsdestotrotz zeigten die Athleten großartige Leistungen und gewannen zwanzig Goldmedaillen, wobei sie einige neue und unerwartete Rekorde aufstellten.

September

13- Zum 800. Jahrestag der Geburt von Alexander Newski, dem russischen Fürsten des Mittelalters, bringt die Moskauer Metro einen Sonderzug heraus.

14- Der Bau der Nord Stream 2-Gaspipeline wurde am 10. September 2021 endgültig abgeschlossen. Das 1.234 km lange System erstreckt sich von Russland und unter der Ostsee bis nach Deutschland.

Oktober

15- Der prächtige russische Pavillon wird auf der lang erwarteten Expo 2020 in Dubai eröffnet. Er ist in Form einer riesigen Kuppel gebaut, deren äußere Hülle aus vielen winzigen bunten Röhren besteht. Im Inneren befindet sich eine großartige Multimedia-Installation, die den Aufbau und die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zeigt.

16- Eine der Zinnen der Moskauer Kremlmauer wurde am 22. Oktober von einem Sturm weggeweht.

17- Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Spielfilm teilweise im Weltraum gedreht! Die Schauspielerin Julia Peressild und der Regisseur Klim Schipenko wurden Mitglieder der ersten Film-Raumfahrt-Crew überhaupt. Sie wurden zur ISS gebracht, wo sie 12 Tage verbrachten.

November

18- In diesem Jahr wurde der europäische Teil Russlands von einem frühen Wintereinbruch und starken Schneefällen heimgesucht.

Dezember

19- Zum ersten Mal seit 15 Jahren gewinnt das russische Tennisteam den Davis Cup. Herzlichen Glückwunsch an unsere Sportler! Vorne auf dem Bild ist Andrei Rublew zu sehen, hinten links Daniil Medwedew.

20- Der Chefredakteur der Zeitung „Nowaja Gaseta“, Dmitri Muratow, erhielt den Friedensnobelpreis 2021. Das Bild zeigt ihn am 10. Dezember in Oslo bei seiner Rede.

21- Ein brandneues, lang erwartetes Kunstzentrum wird in Moskau eröffnet. Das GES-2 befindet sich in einem alten sowjetischen Kraftwerk und ist nun die Heimat der Stiftung V-A-C in Russland. Die Skulptur mit dem Namen „Big Clay“ vor dem Gebäude sorgte Anfang des Jahres für einen großen Skandal unter den Moskauern.

22- Zehn neue Moskauer Metrostationen wurden gleichzeitig an einem Tag eröffnet! Das letzte Mal war dies 1935 der Fall, als die Metro zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde. Hier ist die schöne Station Terechowo an der Großen Kreislinie zu sehen.

