Die 10 populärsten Fragen zu Russland (TEIL 1)

Knappe, fertige Antworten, damit Sie einen Einblick in die wichtigsten Zeitpunkte und Meilensteine russischer Geschichte bekommen können.

Warum wird Russland „Russland“ genannt?

Der Landesname „Russland“ geht auf das Wort „Rus“ zurück; dessen genaue Herkunft ist aber unbekannt. Einige Historiker behaupten, dass „Rus“ vom lateinischen „russus“, d.h. „rot“, stammt. Eine andere Version lautet, „Rus“ stamme aus den skandinavischen Sprachen und wurde als Bezeichnung der Slawen benutzt, die von Wikingern (Rurikiden) regiert wurden.

Wer war der erste russische Herrscher?

Der Warägerfürst Rurik ist vermutlich der erste Herrscher, der 862 nach Nowgorod eingeladen wurde, um Russland zu regieren. Obwohl Rurik eine halb legendäre Figur ist (und es mehrere Personen mit diesem Namen gegeben haben könnte), gilt er als Begründer der Rurikiden-Dynastie. Die Rurikiden-Fürsten hatten in mehreren Regionen Russlands geherrscht und gegeneinander gekämpft, bis die Macht in Moskau konsolidiert wurde.

Warum kam es zur mongolischen Invasion in die Rus?

Die sogenannte mongolische Invasion in die Rus begann im 13. Jahrhundert als Teil der totalen Eroberung, die das Mongolische Reich unter Dschingis Khan in der ihm bekannten Welt durchführte. Die mächtige mongolische Armee eroberte die Gebiete von China bis zum damaligen Ungarn, einschließlich der russischen Fürstentümer. Die Mongolen belegten die russischen Fürsten mit Tribut und nahmen ihnen ihre politische Unabhängigkeit.

Bald aber zerfiel das Mongolenreich und die Gebiete wurden schließlich der Goldenen Horde unterstellt, einem der Überbleibsel des Mongolenreichs. Im 14. Jahrhundert fingen die russischen Fürsten an, sich der Horde entgegenzustellen und besiegten 1380 deren Armee zum ersten Mal in der Schlacht bei Kulikowo. Hundert Jahre später, 1480, endete nach der Schlacht an der Ugra die Abhängigkeit von der Horde.

Wer war der erste russische Zar?

Iwan IV., auch bekannt als Iwan der Schreckliche, war der erste Großfürst von Moskau, der gekrönt und zum Zaren gesalbt wurde. Das Wort „Zar“ leitet sich vom lateinischen Titel für römische Kaiser – „Caesar“ – ab und erschien im Altslawischen im 11. Jahrhundert. So bezeichnete man biblische und antike Könige, den byzantinischen Kaiser und die Khane der Goldenen Horde.

Im Jahre 1453 wurde Konstantinopel von den Osmanen erobert, es gab also keinen byzantinischen Zaren mehr, und 1480 wurde die Goldene Horde bei der Schlacht an der Ugra zurückgeworfen. Das Moskauer Fürstentum wurde unabhängig und sein Herrscher souverän. Nach Verständnis der Russen konnte man einen solchen Machthaber als „Zar“ bezeichnen. 1547 wurde Iwan Wassiljewitsch, der Sohn des Moskauer Großfürsten Wassili III., zum ersten Zaren der gesamten Rus' gekrönt.

Wie viele Herrscherdynastien gab es in Russland?

Nur zwei. Die Herrschaft der Rurikiden-Dynastie endete im 16. Jahrhundert, da Zar Fjodor Iwanowitsch (der Sohn Iwans des Schrecklichen) und seine Frau Irina Godunowa keinen Thronfolger hervorbrachten. Es folgte eine dynastische Krise, bekannt als „Zeit der Wirren“. Für kurze Zeitperioden wurde Russland von mehreren Zaren regiert: Boris Godunow, dem falschen Dmitri I. und Wassili Schujski. Nur Schujski war ein Rurikide und nach seinem Tod gab es in Russland keine Rurikiden-Fürsten mehr, der den Thron hätte besteigen können.

Nach der „Zeit der Wirren“ wurde der Semski Sobor (eine unregelmäßig tagende Ständeversammlung) einberufen,, um einen neuen Zar zu wählen. Die Entscheidung wurde aber bereits im Vorfeld von den herrschenden Eliten getroffen. Der neue Zar, Michail Fjodorowitsch Romanow, war ein entfernter Verwandter Fjodor Iwanowitschs. Er begründete die Romanow-Dynastie, deren Herrschaft 1917 mit der Abdankung des letzten Zaren Nikolaus II. endete.

