Treffpunkt Metro: Ab jetzt verpassen Sie sich in der Moskauer U-Bahn nicht mehr

Haben Sie sich schonmal in den langen Metro-Übergängen in der russischen Hauptstadt verlaufen? Und verabreden sich darum immer draußen am Ausgang, wo es schneit und zieht? Das ist nun Vergangenheit, denn die Moskauer Metro hat sich eine einfache Lösung einfallen lasse.

In den Unterführungen zwischen Moskauer Metro-Stationen gibt es nun nicht mehr nur Erholungspunkte mit ausklappbaren Sitzen, sondern auch speziell gekennzeichnete Treffpunkte – „Mesto wstretschi“ bzw. „Meeting point“ steht da in großen weiß-roten Herzen geschrieben. Bislang sind diese Sticker in fünf Stationen aufgehängt worden, künftig soll es sie in allen geben, deren Wände nicht unter Denkmalschutz stehen.

>>> Geschichtsvideo: Wie Moskaus U-Bahn in 82 Jahren gewachsen ist

Wenn es an Ihrer Station bislang keinen solchen Treffpunkt gibt, dann verraten wir auch hier den Insidertipp aller Moskauer: Anstatt sich in der Winterkälte vorm Ausgang zu erkälten oder die falschen Ausgänge zu benutzen, heißt es hier „in der Mitte der Halle“ – d.h. Treffpunkt ist in der Mitte des Bahnsteigs. Absprechen muss man dann nur noch, dass auch alle mit derselben Linie kommen.

>>> Moskauer Waggon-Kultur: Von Gagarin bis Shakespeare: Die spektakulärsten Themen-Züge der Moskauer Metro

Oder Sie sprechen sich nach der Wagenreihung ab: „Ausgang am letzten Waggon vom Zentrum“ heißt, Treffpunkt ist am Ausgang, der dem letzten Waggon in Fahrtrichtung, aus dem Stadtzentrum kommend, am nächsten ist. Alles klar?

“Schätze der Moskauer Metro”: Hier nehmen wir Sie mit auf eine Rundfahrt mit den Moskauer Metrolinien und zeigen Ihnen die schönsten und ungewöhnlichsten Stationen:

