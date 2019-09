Zaristische Pracht: So sieht die luxuriöseste Zugfahrt in Russland aus (FOTOS)

Russia Beyond

Um den langen Weg von Moskau nach Wladiwostok zurückzulegen, stehen den Reisenden heuzutage viele Möglichkeiten zur Verfügung. Am schnellsten geht es natürlich mit dem Flugzeug. Aber es ist viel romantischer, mit dem Zug zu reisen. Gönnen Sie sich einen Blick, wie eine solche Reise im luxuriösesten Zug des Landes aussehen würde.

Sie werden diesen Zug in keinem Fahrplan finden, denn „Goldener Adler“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Russischen Eisenbahnen und des britischen Unternehmens „Golden Eagle Luxury Trains“. Er kann nur für Reisegruppen gebucht werden. Zum größten Teil buchen ausländische Touristengruppen den Zug, die eine Reise von Moskau nach Wladiwostok (oder auch umgekehrt) unternehmen möchten. Die Reise in eine Richtung dauert 14 Tage.

Der Zug hält in Kasan, Jekaterinburg, Nowosibirsk, Irkutsk, Baikalsee, Ulan-Ude und Chabarowsk. Unabhängig davon, in welche Richtung Sie fahren, erfolgt die Rückreise vom Endziel mit dem Flugzeug.

Der Luxus-Zug fuhr erstmals 2007 auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn und unternimmt heute etwa 12 Fahrten pro Jahr, am häufigsten im Sommer. Aber das ist nicht die einzige Richtung, in die er fährt: Wenn Sie es wünschen, können Sie bis nach Peking, Teheran oder in die russische Kaukasusregion reisen.

„Goldener Adler“ besteht aus 19 Waggons, die bequem Platz für 120 Passagiere und eine Besatzung von 56 Personen aufnehmen können, einschließlich Reiseführern und Animateuren, die den Passagieren an Bord Unterhaltung bieten.

Äußerlich sieht der Zug eher unauffällig aus. Aber seine Inneneinrichtung gleicht einem Zarenpalast. Die Waggons selbst sind in Gold- und Silberklassen unterteilt.

Die silberne Klasse hat sechs Abteile, während die Goldene über fünf Abteile verfügt, die jedoch geräumiger sind. Jedes Abteil ist mit einem eigenen Bad, einem großen Bett, einem Fernseher und einem Kleiderschrank eingerichtet. Es gibt auch einige geräumige Imperial Suiten mit echten Badewannen!

Der Luxuszug ist mit zwei Restaurants, einer Bar, einem Schönheitssalon sowie einem Fitnessstudio ausgestattet.

Reisende können traditionelle russische Küche wie den guten alten Borschtsch, Pelmeni, Kaviar, Bliny und natürlich Wodka genießen.

Ein Doppelzimmer an Bord des „silbernen“ Waggons kostet 14.995 US-Dollar, etwas mehr als eine Million Rubel. Um die höchste „goldene“ Option zu genießen, muss man noch tiefer ins Portemonnaie greifen und 19.595 US-Dollar zahlen. Und dann ist da noch die Imperial Suite - diese kostet 31.395 US-Dollar, mehr als zwei Millionen Rubel. Der üppige Preis beinhaltet dafür Ausflüge während der Reise und Unterhaltung an Bord.

