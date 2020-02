Russland aus erster Hand: Fünf Apps und Services für die Erkundung mit Einheimischen

Reisen mit Einheimischen ist schon seit einiger Zeit ein beliebter Trend in Russland.

Ein spannender Russland-Urlaub steht Ihnen bevor und Sie suchen nach einer maßgeschneiderten Tour und möchten auf Reisen neue Leute kennenlernen? Mit Hilfe der folgenden Apps können Sie einen passenden Einheimischen finden, der Sie begleitet und die Stadt so zeigt, wie kein gewöhnlicher Reiseführer. Außerdem stehen Ihnen verschiedene Zusatzoptionen, z. B. Unterkunft oder Transfer, zur Verfügung. Alle Apps funktionieren ähnlich: Sie wählen die Stadt aus, gehen durch die Liste der lokalen Reiseführer durch und buchen entsprechend Ihren Interessen und Budget.

Tours By Locals

Beginnen wir mit der beliebtesten App, die lokale Touren in den meistbesuchten russischen Städten wie Moskau, Sankt Petersburg, Sotschi, Kasan und einigen Städten in der Nähe des Baikalsees im Fernen Osten Russlands anbietet. Sie können auch deren Blog besuchen, in dem sowohl Reiseführer als auch Reisende ihre Erfahrungen austauschen.

toursbylocals.com

Guruwalk

Die App ist in Moskau, Sankt Petersburg, Kasan, Nowosibirsk und Tomsk erhältlich. Man bietet einen kostenlosen Spaziergang mit den Einheimischen und eine Führung an. Das Konzept basiert auf einem Trinkgeld-System, bei dem die Summe der Qualität der erbrachten Dienstleistung entspricht. Eine solche Art von Touren ist flexibler, so dass man sie leicht verschieben oder stornieren kann und sich nicht viel darum kümmern muss.

guruwalk.com

Showaround

Diese App funktioniert in einer Reihe von Städten in ganz Russland, von Kaliningrad bis Petropawlowsk-Kamtschatski. Es gibt auch einen Blog, in dem Sie einige Reisetipps, eine Auswahl ihrer lokalen Reiseführer in verschiedenen Ländern und inspirierende Videotouren zu den faszinierendsten Orten der Welt finden können.

Für iOS: hier herunterladen

Für Android: hier herunterladen

Entdeckungen bei Airbnb

Das ist eine neue Option des guten alten Airbnb. Jetzt können Sie nicht nur eine Unterkunft finden, sondern auch an unvergesslichen Abenteuern teilnehmen! Die Option, einen lokalen Reiseführer zu buchen (auch an den entlegensten Orten) ist nun verfügbar. Hier finden Sie eine Tour für jeden Geldbeutel und jeden Wunsch - sei es Murmansk mit seinen Nordlichtern, ein Besuch der russischen Banja mit Einheimischen oder Zubereitung von Pelmeni im Kreise einer gastfreundlichen russischen Familie in Sankt Petersburg.

Für iOS: hier herunterladen

Für Android: hier herunterladen

Localie

Die App bietet lokale Touren in drei russischen Städten - Moskau, Sankt Petersburg und Sotschi an. Übrigens wurde dieses Startup von im Ausland lebenden Russen entwickelt. Der Preis ist fest - 89 € für einen halben Tag (3-4 Stunden) und 129 € für den ganzen Tag (6-8 Stunden). Darüber hinaus kann der Kunde eine Unterkunft über die App buchen und den Rest der Reise individuell mit dem Reiseleiter planen.

localie.co/en

