100 typische russische Gerichte (TEIL 5): Von Salzgurken bis Leningrader Torte

56. Eingelegte/leicht gesalzene Gurken

Knackige, in Knoblauch und Dill eingelegte gesalzene Gurken sind ein traditioneller russischer Snack, der nach dem Genuss von Wodka gegessen wird. Zugleich gilt es als bewährtes Mittel gegen einen Kater. Außerdem sind Gurken eine gute Vorspeise zu Kartoffeln, sie werden in Salaten (Vinaigrette) und Suppen (Rassolnik) verwendet.

57. Warenje

In Russland kann man aus vielen Dingen Marmelade herstellen: Beeren, Früchte und sogar Tannenzapfen. In der Region Astrachan werden auch Wassermelonen verwendet - eine solche Marmelade wird Nardek oder Wassermelonenhonig genannt.

58. Beljaschi

Dieses Gericht aus der tatarischen und baschkirischen Küche war in der Sowjetzeit ein beliebter Imbiss. Die frittierten und mit Hackfleisch gefüllten Teigfladen waren nicht nur an Bahnhöfen ein sehr gefragter Snack.

59. Kissel

In der Antike war Kissel ein eigenständiges Gericht aus fermentiertem Hafermehl mit Wasser - also so etwas wie ein Pudding. Der moderne Kissel ist ein dickflüssiges Frucht- und Beerengetränk mit Stärke. Im Handel wird es in Form von Briketts verkauft, die in Wasser aufgelöst werden müssen. Aber Kinder lieben es, sie einfach so zu kauen.

60. Leningrader Torte

Die Leningrader Torte basiert auf in Buttercreme getränktem Mürbegebäck, das mit Schokoladenglasur verziert wird. Das Köstlichste sind die Nuss-Streusel am Rand. Die Torte wurde zum ersten Mal in dem berühmten Leningrader (heute St. Petersburger) Café „Sewer" (zu Deutsch „Norden") gebacken, das immer noch in Betrieb ist.

61. Soljanka

Diese Suppe hat einen ungewöhnlichen säuerlich-salzigen Geschmack - das liegt an den Essiggurken, Oliven, Zitronen und manchmal auch am Kwas, der ihr zugesetzt wird. Es gibt drei Arten von Soljanka: mit Fleisch, Fisch oder Pilzen. In der Sowjetzeit wurde Soljanka sogar als Fertigsuppe in Dosen verkauft.

62. Bubliki

Bubliki ähneln den Baranki, sind aber größer - sie erreichen einen Durchmesser von bis zu 20 Zentimetern. Der Teig ist weicher, daher können Bubliki nicht wie Baranki monatelang gelagert werden.

63. Baranki

Baranki werden in Form eines Kreises oder eines Ovals mit einem Durchmesser von sieben bis zehn Zentimetern. Das Hauptmerkmal der Baranki ist ihre glänzende Oberfläche, was auf die einzigartige Zubereitungsmethode zurückzuführen ist. Sie werden zuerst gekocht, dann getrocknet und erst dann gebacken. Sie symbolisieren die Sonne, weshalb die Slawen ihre Häuser so gerne mit Girlanden aus Baranki schmückten oder sie an den Samowar hängten.

64. Zephir

Ein zartes Dessert aus Fruchtpüree, benannt nach Zephyrus, dem altgriechischen Gott des Westwindes, dem Boten des Frühlings. Ein Zephyr (eine Art gehärteter Marshmallow) ist der jüngere Bruder der Pastila, der sich nicht nur durch seine Form, sondern auch durch die Verwendung von Zucker anstelle des traditionellen Honigs unterscheidet.

65. Pastila

Die Pastila ist eine alte russische Delikatesse, die bereits seit dem 14. Jahrhundert bekannt ist. Als ihre Heimat wird meist die Stadt Kolomna bei Moskau genannt. Pastila wird aus Äpfeln, mit Honig und manchmal auch mit Eiweiß hergestellt.

