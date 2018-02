Diese neun Moskauer Architekturwunder konnten vorm Verfall bewahrt werden

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Heute können wir in Moskau wieder den hiesigen „Englisch-Klub“ so bewundern, wie ihn einst Alexander Puschkin kannte. Und das Gagarin-Bürgerhaus entspricht wieder der Beschreibung Lew Tolstois in „Krieg und Frieden“. Mithilfe von Historikern und Architekturwissenschaftlern konnten die Originalfassaden gerettet und wiederhergestellt werden.