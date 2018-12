Angebot für Senioren: Drei entspannte Aktivitäten in Moskau

Russia Beyond

1. Den Bunker sehen

Wenn Moskau die unverwechselbar lebhaften Erinnerungen an die Spannungen des Kalten Krieges zwischen den beiden Supermächten Kennedy und Chruschtschow inmitten der Kubakrise oder Reagans Herausforderung an die Sowjets in Form seiner berühmten „Star Wars Initiative“ wachruft, dann ist das Museum des Kalten Krieges, der Bunker 42, wahrscheinlich der richtige Ort für Sie.

Der Bunker befindet sich im Zentrum von Moskau und ist laut seiner Website der erste antinukleare Bunker auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion, der für Besucher zugänglich wurde. Hier, in einer Tiefe von 65 Metern, befand sich der Kommandoposten der sowjetischen Langstreckenluftwaffe. Das Museum bietet auch Ausflüge zum Atomkriegskabinett von Stalin an.

Es heißt, dass der Ort im Oktober 1962 auf dem Höhepunkt der Kubakrise in einen autonomen Modus versetzt wurde. Wenn man die Erinnerungen an die Panik dieses Monats auf beiden Seiten des Atlantiks auffrischen will, kann man eine Tour zu dieser Krise auf dem Gelände sowie zu Beginn des Kalten Krieges machen.

Wenn es keine Absicht gibt, solche dramatischen Ereignisse noch einmal zu erleben, aber das Interesse an der Vergangenheit bleibt, gibt es viele weitere Museen in der russischen Hauptstadt. Die beiden beliebtesten unter den ausländischen Touristen sind die Museen für die Geschichte von GULAG (rus) und die Weltraumforschung der Sowjets (eng). Der Moskauer Beamte, der über diese Tatsache berichtete, schien etwas verwirrt von dieser Wahl ausländischer Touristen. Es könnte jedoch einfach einem weitverbreiteten Bild von Sowjetrussland als Land stalinistischer Terror- und Raumflügeentsprechen, welches mit der Zeit von Sputnik und Gagarin begann.

Staatliches Museum der Geschichte der Gulag Juri Smitjuk/TASS Juri Smitjuk/TASS

2. Den Kreml sehen

Es wäre jedoch völlig falsch, sich nur darauf zu beschränken, GULAG-Geschichten und die sowjetischen Erfolge in der Weltraumforschung kennenzulernen. Im Herzen Moskaus gibt es eine ganze Reihe weiterer spannender Informationen und Erfahrungen. Für diejenigen, die sich nicht viel bewegen wollen, gibt es einen Ort, an dem viele Dinge zusammenkommen. Es ist der Kreml.

Eine Reihe von Museen, von denen die Rüstkammer mit mehr als 4 000 einzigartigen Exponaten, die jahrhundertealt sind und die Erzengel-Kathedrale, die Grabstätte der Großfürsten von Moskau und der ersten russischen Zaren sollten Sie ebenfalls nicht verpassen.

Die Rüstkammer im Moskauer Kreml Alexej Malgawko/Sputnik Alexej Malgawko/Sputnik

Sie können auch einen Konvoi von Präsident Putin sehen, dessen Arbeitswohnsitz sich dort befindet, aber der Zugang zu diesem Teil des Kremls ist natürlich begrenzt. Wie auch immer, es gibt Dinge, die nicht weniger interessant sind: Schauen Sie sich die beiden ausgestellten „Zaren“ an, die „Zaren-Kanone“ und die „Zaren-Glocke“.

Spaziergang auf dem Roten Platz und besuchen Sie abends das nahegelegenen Bolschoi-Theaters. Es könnte eine gute Ergänzung zum Besuch des Kremls sein. Nur wenige hundert Meter davon entfernt befindet sich übrigens der neue Sarjadje-Park, der die Vielzahl der russischen Klimazonen präsentiert - Russland im Kleinformat. Der Park wurde kürzlich von der Zeit als einer der besten der Welt eingestuft.

Dmitrij Feoktistow/TASS Dmitrij Feoktistow/TASS

3. Bootsfahrt machen

Der beste Weg, die schöne Moskauer Landschaft zu genießen, ohne sich zu sehr zu bewegen, ist sicherlich eine Bootsfahrt. Der Blick vom Fluss aus ist in der Tat spektakulär. Die Stadt bietet hier mehrere Möglichkeiten, von einer einstündigen Fahrt bis hin zu einer ganztägigen Fahrt.

Maxim Blinow/Sputnik Maxim Blinow/Sputnik

Das Herz Moskaus wird sich für Sie öffnen: der Kreml, die Basiliuskathedrale, die Kathedrale Christi des Erlösers und das große umstrittene Denkmal für Peter den Großen.

Es gibt auch Möglichkeiten für andere Ausflüge. Man kann das Ugrescha-Kloster in den Moskauer Vororten besuchen. Der Legende nach wurde das Kloster 1380 vom Moskauer Prinzen Dmitri Donskoi auf dem Weg zur entscheidenden Schlacht mit den Tataren gegründet. Auf seiner Route dorthin fährt das Boot durch die mittelalterliche Residenz des Zaren in Kolomenskoje, die ebenfalls auffallend schön ist. Auf diese Weise kann man wirklich viel sehen, ohne viel zu gehen und ohne sich vom Stau abschrecken zu lassen.

Ugrescha-Kloster in Dserschinsk Anton Denissow/TASS Anton Denissow/TASS

