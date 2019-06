Reisen in Russland: Es muss nicht immer Moskau oder Sankt Petersburg sein (TEIL 2)

Wenn Sie die beiden Hauptstädte bereits kennen, begleiten Sie uns in die Tiefen Russlands und besuchen Sie Orte, in denen Heilige lebten und legendäre Schlachten gekämpft wurden.

Perm

In den letzten zehn Jahren hat die Stadt ihren Status als Kulturhauptstadt des Urals gerechtfertigt. Hier befindet sich das PERMM Museum of Modern Art - eine Idee des renommierten Galeristen Marat Gelman, während das Theater moderne experimentelle Produktionen zeigt. Das Motto der Stadt lautet „Das Glück liegt um die Ecke“, und ein Kunstobjekt mit dieser Inschrift steht am Ufer des Flusses Kama.

Das perfekte Bild: Kunstinstallation „Das Glück liegt um die Ecke”

Anreise: Mit Flugzeug, Bus oder Zug von Jekaterinburg

Beste Reisezeit: Mai – September

Sehenswert: Kama Uferpromenade, PERMM Museum, Antikenmuseum, Perm-36 Gulag-Museum, Moschee von Perm, Dreifaltigkeitskathedrale, Permskaja Straße, Salzohrendenkmal

Unterkunft: Hotels Marmalad und Prikamye

Essen & Trinken: Restaurants Pelmennaja №2, Permskaja Kuchnja. Probieren Sie die Knödel und Boeuf Stroganoff.

Krasnojarsk

Diese Stadt bietet die ganze Pracht Sibiriens mit ihren weiten Freiflächen, dem majestätischen Jenissei und der atemberaubenden Natur. Im Winter können die Temperaturen hier unter -30°C fallen, aber die Luft ist sehr trocken, so dass es sich angenehmer anfühlt als -20°C in Moskau oder Sankt Petersburg. Im Stadtzentrum gibt es übrigens Zelte mit warmen Handschuhen und Socken - lassen Sie sich das nicht entgehen!

Das perfekte Bild: Kommunale Brücke

Anreise: Mit dem Flugzeug oder der Transsibirischen Eisenbahn

Beste Reisezeit: Mai – September; oder Scheregesch Ski Resort von Dezember bis April

Sehenswert: Kommunale Brücke, Regionalmuseum Krasnojarsk, Jenissei Uferpromenade, Mira Prospekt, Museumskomplex. Außerhalb der Stadt: Wasserkraftwerk, Naturschutzgebiet Stolby mit Felssäulen

Unterkunft: Hotels Oktjabrskaja und Sibir

Essen und Trinken: Restaurant Chosjain Taigi, Strandbar Balkon

Wladiwostok

Reisen Sie an den Rand der Erde und schauen Sie dem Ozean in die Augen - ein unbezahlbarer Anblick. Wladiwostok empfängt Sie mit den frischesten Meeresfrüchten, größten Schiffen und atemberaubendsten Brücken. Die Nähe zu Asien ist greifbar - vom Streetfood (probieren Sie die Pyanse Steamed Pies) bis hin zu Autos mit Rechtslenkung aus Japan und Unmengen an Kosmetikprodukten aus Korea.

Das perfekte Bild: Tokarew Leuchtturm

Anreise: Mit dem Flugzeug oder der Transsibirischen Eisenbahn

Beste Reisezeit: Mai – Oktober

Sehenswert: Bucht Goldenes Horn, Swetlanskaja Straße, Zar Nikolaus Bogen, Admiral Fokin Straße, Jubilee Strand, Tokarew Leuchtturm, V.K. Arsenev Museum, Aquarium

Unterkunft: Hotels Astoria und Azimut

Essen & Trinken: Zuma, Pyaty Okean. Mit Kamtschatka Krabben machen Sie nichts verkehrt.

Kislowodsk

Hier können Sie Heilwasser trinken (die beliebteste lokale Marke ist Narzan), auf den Bergpfaden des Kaukasus spazieren und in einem stimmungsvollen sowjetischen Sanatorium entspannen. Sie müssen sich auch nicht auf Kislowodsk beschränken - machen Sie einen Ausflug ins benachbarte Pjatigorsk (wo der große russische Dichter Michail Lermontow im Zweikampf starb) oder nach Essentuki, der Heimat eines anderen berühmten russischen Mineralwassers.

Das perfekte Bild: Narzan Galerie

Anreise: Mit dem Flugzeug zum Flughafen Mineralnyje Wody, von da aus mit dem Zug oder Taxi

Beste Reisezeit: Juni – September

Sehenswert: Narzan Galerie, Kurortny Boulevard, Seilbahn, Kaskadentreppe, Datscha von Schaljapin, das Blumenkalender-Gartenbaudenkmal, die Geländestrecken von Kislowodsk

Unterkunft: In jedem Kurhaus

Essen & Trinken: Sie sollten in jedem Falle die großartige kaukasische Küche in einem dieser Restaurants probieren: Schashlyk-Maschlyk, Ogonjok, Baraschka

10. Sotschi

Sotschi ist ein einzigartiger Ort, der sowohl Strand- als auch Skiurlaub bietet. Zugegeben, nicht zur gleichen Zeit. Die Strände erstrecken sich über viele Kilometer, sodass Sie nicht in der Stadt bleiben müssen. Andere Optionen sind Tuapse und Lasarewskoje.

Das perfekte Bild: Olympisches Dorf

Anreise: Mit dem Flugzeug oder Zug von Moskau nach Adler, von dort aus mit dem Vorortzug, Taxi oder Sammeltaxi nach Sotschi oder Krasnaja Poljana

Beste Reisezeit: Mai - September für Urlaub an der See, Dezember - März für Bergurlaub

Sehenswert: Olympisches Dorf, Formel 1-Strecke, Seilbahn, Dendrary Botanischer Garten, Stalins Datscha, Sky Park, Posa Halle

Unterkunft: Hotels Zitrus und Schemtschuschina, Swissôtel Resort Kamelia

Essen und Trinken: Probieren Sie den köstlichen Fisch, Fleisch-Schaschlik (Kebab) und andere kaukasische Gerichte wie Tschebureki an der Promenade, im Red Buffet, im Café Krasnaja Poljana und im Restaurant Wysota 2320.

