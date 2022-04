100 typische russische Gerichte (TEIL 8): Von Adygei-Käse bis Okroschka

91. Fisch-Rasstegai

Victoria Drey Victoria Drey

Diese Pasteten mit Fischfüllung werden traditionell offen gebacken, so als ob sie oben „aufgeschnitten" wären (daher der Name). Fast jeder Fisch ist geeignet, aber zu festlichen Anlässen werden oft Forelle oder Lachs verwendet.

92. Mürbegebäckringe mit Erdnüssen

Legion Media Legion Media

Zu Sowjetzeiten konnte man diese Kekse in jeder Schulkantine und in jedem Lebensmittelgeschäft finden. Heute scheint es völlig unkompliziert zu sein. Aber die Einfachheit des Mürbeteigs wird durch die Nüsse aufgehoben, und je mehr Erdnüsse, desto leckerer.

93. Adygei-Käse

Getty Images Getty Images

Adygei-Käse ist eine weiche, weiße Käsesorte aus Kuhmilch. Er wird von Tscherkessen in der Republik Adygea hergestellt. Dieser Käse wird oft zu Salaten und Suppen gereicht. Man kann mit ihm auch Fleisch und Fisch überbacken oder ihn für Syrniki, Käsekuchen und andere Desserts verwenden.

94. Kalatsch

Getty Images Getty Images

In alten Zeiten war Kalatsch das beliebteste russische Fast Food. Dieses brötchenähnliche Brot wurde in der Regel in Form einer „Panzerfaust“ mit einem Henkel zum Festhalten gebacken. Heute kann man Kalatsch in den Städten Kolomna, Tobolsk und Murom probieren.

95. Kalitki

Legion Media Legion Media

Dieses traditionelle Gericht der karelischen und nordrussischen Küche erhielt seinen Namen nach dem altrussischen „kalita", einem kleinen Geldbeutel, dem es in seiner Form ähnelt. Die Füllungen der Kalitki, die im Wesentlichen aus ungesäuertem Roggenteig hergestellt werden, können sehr unterschiedlich sein: Getreide, Kartoffelpüree, Beeren usw.

96. Grießbrei

Legion Media Legion Media

Russische Kinder essen diesen Brei zum Frühstück zu Hause, in Kindergärten, Schulen und Kantinen. Für viele Russen ist Mannaja Kascha die beste und die schlimmste Kindheitserinnerung zugleich. Zum einen kann dieser Brei Klumpen enthalten, zum anderen wird der milchige Grießbrei immer mit Marmelade serviert. So lecker!

97. Okroschka

Legion Media Legion Media

Rezepte für Okroschka finden sich in Kochbüchern seit dem späten 18. Jahrhundert. Die klassische Okroschka wird aus fein gehacktem Gemüse, Fleisch und Kräutern mit weißem Kwas (nicht süß) zubereitet. Später gab es eine Reihe von Alternativen zum Kwas - Mineralwasser, Kefir, Ayran und andere Milchprodukte.

98. Tschudu

Yulia Mulino Yulia Mulino

In Dagestan sind Tschudus so beliebt wie Tschebureks an der Schwarzmeerküste. Es handelt sich um ein dünnes oder fluffiges Fladenbrot mit Fleisch- oder Gemüsefüllung, das in einer trockenen Pfanne gebraten und mit Butter oder Öl bestrichen wird.

99. Sbiten

Legion Media Legion Media

Bevor die Russen den Tee entdeckten, war Sbiten das wichtigste Getränk zum Aufwärmen in der kalten Jahreszeit. Honig wurde in kochendem Wasser mit Kräutern (Minze, Salbei usw.) und Gewürzen (Kardamom, Nelken, Zimt) aufgelöst. Sbiten schmeckt besonders gut mit Prjaniki (Lebkuchen) und selbstgebackenen Keksen.

100. Etschpotschmak

Yulia Mulino Yulia Mulino

Etschpotschmak war früher ein traditionelles Essen der Nomaden: Man füllte rohes Fleisch in einen dreieckigen Teig und goss heiße Brühe durch ein spezielles Loch, so dass es ein richtiges heißes Gericht wurde. Heutzutage gilt Etschpotschmak als kulinarisches Markenzeichen der Republik Tatarstan.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.