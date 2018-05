Abseits der Hauptstraße: Neue App bringt Abenteurer zusammen

Burns Offroad Burns Offroad

All-Inklusive-Hotelreisen lassen viele Menschen vor Langeweile gähnen. Sie wollen lieber wegrennen, mit Motorrädern oder Jeeps durch die Wildnis heizen oder in den wilden Sonnenuntergang reisen.

Für diese Art von Reisenden entwickelte der junge russische Unternehmer und große ATV-Fan Alex Burns eine neue App: „Burns Offroad“ (verfügbar in AppStore und bei Google Play).

„Burns Offroad“ hilft dabei, die besten verfügbaren Routen zu finden, bietet eine kostenlose Offline-Navigation für schwer zugängliche Bereiche und erleichtert Benutzern den Austausch von Erfahrungen. Zu den Funktionen gehören außerdem Routenmarkierungen und interne Chat-Optionen. Reisende können ihre Fahrten aufnehmen und Fotos und Routen mit Freunden, anderen App-Nutzern und sozialen Netzwerken (Twitter, Instagram und Facebook) teilen.

Die wilde Straße nach Westen

Der Service erobert nun Osteuropa im Sturm: In nur wenigen Monaten haben bereits mehr als 15.000 Off-Road-Fahrer die App gerade hier heruntergeladen.

Gegenüber Russia Beyond sagte Burns:

"Unsere Mission ist es, eine globale Gemeinschaft zu schaffen, damit mehr Menschen gemeinsam ihre Abenteuer genießen können. (…) Die meisten Leute fahren mit den Jungs, die sie schon kennen, weil es keine globale Offroad-Community gibt und das ist ein großes Problem. Es gibt keine Dienste, die Menschen von Old-School-Foren und Blogs zusammenbringen. Wir wollen die Situation ändern. Unsere App ist ein Muss für alle, die ATVs, SSVs, 4x4s, Motorschlitten und Motorräder lieben."

Sein Ziel ist niemals ein Ort

Vor dem Start der App hatte Alex Burn bereits Burns Development gegründet, ein in London ansässiges IT-Unternehmen, das Marketingstrategien für Kunden auf der ganzen Welt entwickelt. Er entwarf mobile Apps und Web Services für kleine und große Unternehmen. Seine Leidenschaft für ATVs begleitete ihn stets dabei.

"Ich habe mich 2013 in die ATVs verliebt, als ich mit meinem ersten Fahrzeug von BRP in Russland, Kanada und anderen Ländern unterwegs war."

Mehr als 10.000 Kilometer legte er allein und mit Freunden zurück. Dann sparte er ein eine Million Dollar zusammen und stellte ein Team aus talentierten IT-Kollegen zusammen und erarbeitete die App.

"Anfangs waren die meisten Leute, die ich kannte, ziemlich skeptisch, denn es gibt viele Online-Ressourcen für Off-Roader und Foren. Aber ich war mir sicher, dass Off-Roader gerade so einen Service benötigten. Andere bestehende Reise-Apps bieten zwar Navigationstools, ignorieren jedoch die grundlegende soziale Notwendigkeit des Austauschs von Erfahrungen und Informationen."

Vor der Einführung in den USA wurde die Funktionalität der App auf Russlands entferntesten Spuren getestet. Im Jahr 2018 wird Burns Offroad um ein funktionales Feature für Storytelling, Reisetagebuch und einen Marktplatz für Extremreiseveranstalter namens Expeditions erweitert.

Später soll sich die App dann per Geo-Targeting selbst tragen. Dabei werden Tankstellen, Geldautomaten und Werkstätten in der Nähe sowie eine Datenanalyse des bevorzugten Fahrzeugtyps eines Nutzers angezeigt.

